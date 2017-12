Na elektronické mýto už tlačí čas

Do dvoch týždňov osem záujemcov pošle Národnej diaľničnej spoločnosti ponuky na vybudovanie systému elektronického mýta na slovenských cestách. Pre dva zrušené tendre bude víťaz musieť všetko stihnúť za jedenásť mesiacov.

BRATISLAVA. O dva týždne osloví Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uchádzačov, ktorí sa prihlásili do tendra na vybudovanie systému výberu elektronického mýta na Slovensku. Najväčšia súťaž za pôsobenia terajšej vlády má hodnotu asi 20 miliárd korún bez DPH. Po dvoch neúspešných tendroch sa do tretieho prihlásilo osem konzorcií, ktoré musia za rok zvládnuť vybudovať zložitý systém. Stihnúť sa to vraj dá.

Niektorí sa spojili, iní zopakovali ponuku

Hovorca NDS Marcel Jánošík potvrdil, že o 20-miliardový tender prejavilo záujem osem konzorcií. Ich mená sú totožné s tými, ktoré na verejnosť prenikli minulý týždeň. Ide o konzorciá ToSy.sk, Kapsch, Satways, Thales, SanToll, Slovakpass, talianske firmy vedené Studiom Altieri a Housing and Construction Holding.

„Do 23. novembra predpokladáme, že záujemcom pošleme výzvy na predloženie ponuky,“ povedal Jánošík. Potom ich preskúma komisia a 18. januára budúceho roku rozhodne o víťazovi.

Oproti predchádzajúcim tendrom sa tentoraz niektorí uchádzači spojili a podali iba jednu prihlášku. Prvý tender bol zrušený práve preto, že podľa generálneho riaditeľa NDS Igora Chomu sa vtedy prihlásilo až 55 uchádzačov, čo bolo veľa. Druhý tender bol zrušený pre formálnu chybu zamestnanca NDS.

„Spoločnosť Slovak Telekom spolu s ABN Amro bank a firmou Siemens sa rozhodli vytvoriť skupinu dodávateľov za účelom spoločnej účasti vo výberovom konaní,“ napísalo konzorcium Satways v tlačovej správe.

Opakovane sa do tendra prihlásil aj francúzsky Sanef. Riaditeľ divízie rozvoja Bruno Corthier však povedal, že ich firma sa do tendra zapája ako súčasť konzorcia, ale „viac informácií poskytneme v priebehu novembra“.

Záujem postaviť systém elektronického mýta na Slovensku má aj rakúsky Kapsch TrafficCom, ktorý už mýto vyberá v Rakúsku či v susedných Če­chách. „Slovenský trh považuje naša spoločnosť za kľúčový a záujem o tender sme avizovali už dlhšie,“ povedala Sylvia Košťálová z Kapschu.

Satelit či mikrovlnka

Mýtny systém sa dá prevádzkovať mikrovlnným alebo satelitno-mikrovlnným, čiže hybridným systémom. Prípadne kombináciou obidvoch. Minister dopravy Ľubomír Vážny už viackrát povedal, že výhodný by bol satelitný systém. Ten odporúča aj Európska únia, ktorá za miliardy eur buduje vlastný satelitný navigačný systém Galileo. V budúcnosti bude pre členské krajiny povinný.

„My nepreferujeme nijaký systém, nie je to súčasťou súťažných podmienok,“ povedal Jánošík.

Víťaz bude musieť za 11 mesiacov postaviť celý systém. „Je to šibeničný termín, ktorý nahráva skôr satelitnému systému,“ povedal riaditeľ Výskumného ústavu dopravného Ľubomír Palčák.

Stihnúť sa však dá v prípade, ak NDS či ministerstvo dopravy neurobia chyby, pre ktoré by mohol tender skončiť na súde. „Obe inštitúcie by mali zabezpečiť úplnu transparentnosť, jednoznačnosť súťažných podmienok či spravodlivé vyhodnotenie všetkých ponúk,“ myslí si Palčák.

Jeho slová potvrdil aj Štefan Fecko z konzorcia ToSy.sk. „Očakávame, že vzniknutý časový sklz dvoch mesiacov, spôsobený dvomi zrušeniami súťaže, bude zmiernený rýchlym a korektným postupom obstarávateľa.“

Niektoré spoločnosti povedali, aký systém budú preferovať. Sanef je podľa Corthiera technologicky neutrálny. „Sme si však vedomí toho, že satelitné riešenie je vhodné pre Slovensko.“ Podobný názor má aj Satways, ktorý má „záujem zaviesť vysoko efektívny satelitný systém“.

Kapsch, ktorý prevádzkuje vo viacerých krajinách mikrovlnný systém, nechcel byť konkrétny. Vo svojom vyhlásení uvádza, že výhodu pre Slovensko „vidíme v jednoduchej a fungujúcej prepojiteľnosti s mýtnymi systémami v susedných krajinách“. Inými slovami, Kapsch je skôr za mikrovlnné riešenie.

Palčák však zdôrazňuje, že dôležité je brať do úvahy aj dĺžku ciest, ktoré chceme spoplatniť. „Pri viac ako 1300 kilometroch ciest I. triedy sa ťažko budujú mýtne brány, ktoré sú potrebné pri mikrovlnnom systéme.“

Tendrové podmienky: Výber z tendrových podmienok: Spoplatnia sa motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony Spoplatnia sa motorové vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča Od roku 2009 sa mýto bude vyberať asi na 2400 kilometroch diaľnic, rýchlostných komunikácií a vybraných ciest I. triedy Niektoré úseky môžu byť spoplatňované aj nulovou sadzbou NDS uzatvára zmluvu na 14 rokov s možnosťou predĺžiť ju o 5 rokov Predpokladaný počet dodávateľov je osem