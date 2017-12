Iné podmienky má spotrebiteľ, iné firma

Asi pred pol rokom som si kúpil v akcii telefón Nokia 6288, od začiatku boli s ním nepríjemnosti. Odišiel dis­plej, reklamáciu mi neuznali.

12. nov 2007 o 0:00 Martin Vidan, hovorca spoločnosti T-Mobile Slovensko

Keďže podnikám a bez mobilného telefónu som stratený, súhlasil som, že si nový displej zaplatím, nech mi ho vymenia. Po trojtýždňovej reklamácii a po troch hodinách od prevzatia telefónu sa problém zopakoval. Telefón som s tou istou poruchou vrátiť do spoločnosti S. C. C. – system cards communica­tions v Spišskej Novej Vsi. Sťažnosť som zaslal aj firme T –Mobile.

Koncom októbra mi telefonovali z firmy S. C. C., že mi ani druhú reklamáciu telefónu neuznávajú z dôvodu môjho mechanického poškodenia. Ešte pred tým, než som poslal telefón na druhú reklamáciu, som volal do servisu v Bratislave. Vraveli mi, že keď som si pri prvej reklamácii výmenu displeja hradil sám, platí naň záruka.

Po vyzdvihnutí telefónu som šiel na rokovanie a mal som tri hovory. Pri prebraní posledného odišiel znovu displej, tak som sa hneď vrátil do firmy S. C. C., kde som reklamoval tú istú poruchu Podotýkam, že telefón mi po druhej reklamácii nespadol ani inak som ho mechanicky nepoškodil. Ako mám postupovať?

Peter R., okres Spišská Nová Ves

Keďže ste mobil kúpili na podnikateľské účely, nie je to občianskoprávny vzťah, ale obchodnoprávny. Ten sa neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom. Tiež tu neplatí zákon o ochrane spotrebiteľa, hoci v určitých prípadoch (len) v zmysle § 2, ods. a môže byť v pozícii spotrebiteľa aj právnická či fyzická osoba, teda podnikateľ.

Záleží na tom, akú máte zmluvu s predajcom mobilného telefónu a aké obchodné podmienky sú jej súčasťou. V praxi to znamená možnosť rozdielnych reklamačných podmienok i dĺžky záručnej lehoty oproti minimálne dvojročnej záruke pre bežného spotrebiteľa. V každom prípade by sa však na vymenený displej v zmysle uvedených obchodných podmienok určite mala vzťahovať záruka.

Z vyššie uvedených dôvodov pri posudzovaní reklamácie nemá predajca či servis ani povinnosť vyplývajúcu z § 18, ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa 250/2007 zabezpečiť na vlastné náklady odborné posúdenie poruchy V prípade nesúhlasu s výsledkom reklamačného konania si môžete sám zabezpečiť odborné alebo súdnoznalecké posúdenie poruchy, alebo riešiť problém podaním na súd.

Miroslav Tulák, výkonný riaditeľ Združenia slovenských spotrebiteľov

Vzhľadom na zmenu zákona o ochrane spotrebiteľa od 1. júla 2007 si zákazník môže reklamáciu mobilného telefónu uplatniť výlučne iba v prevádzkach toho predávajúceho, z vlastníctva ktorého výrobok nadobudol. Ten je zodpovedný aj za doriešenie reklamácie.

Mobilný telefón nebol zakúpený v predajnej sieti T-Mobile Slovensko, ale u nášho autorizovaného partnera. Zákazníka sme o tom upovedomili, rovnako sme s požiadavkou riešenia reklamácie oslovili predmetnú predajňu. Budeme na ňu apelovať, aby reklamáciu doriešila v čo naj­kratšom čase.