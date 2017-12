Eurokomisárka Redingová predstaví návrh regulácie telekomunikačného trhu

12. nov 2007 o 10:30 TASR

Hamburg. Eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová je rozhodnutá presadiť jednotný európsky telekomunikačný trh.

"Dnešnou brzdou sú národné hranice v európskom telekomunikačnom trhu. Už nechcem žiadne brzdy," uviedla Redingová pre nemecký týždenník Der Spiegel.

Eurkomisárka pripomenula, že mobilné siete v USA sa rozprestierajú od San Francisca po New York a že v Číne sa telefonuje od púšte Gobi až po Šanghaj za rovnakých podmienok. V Európe naproti tomu existuje 27 rozdrobených systémov. "Európa konečne potrebuje spoločný vnútorný trh v oblasti telekomunikácií," povedala Redingová, ktorá tento rok presadila výrazné zníženie roamingových poplatkov v rámci únie.

Redingová predstaví svoj návrh novej regulácie telekomunikačného trhu v utorok. V jeho rámci plánuje aj vytvorenie európskeho dozorného orgánu pre telekomunikačný trh. Brandža sa však obáva rastu byrokracie. Kritika takéhoto návrhu prišla aj zo strany niektorých členských štátov, napríklad Nemecka, Francúzska a Veľkej Británie.

Redingová naproti tomu dôrazne obhajovala takúto inštitúciu: "Chcem urobiť revolúciu na európskom telekomunikačnom trhu. A k tomu potrebujeme malý európsky dozorný orgán." Tento dohľad by mal pomôcť pri odstraňovaní bariér prekážajúcich hospodárskej súťaži v rámci spoločného trhu. Zvýšiť by sa mala aj kompetencia národných dohľadov, ktoré by napríklad mohli "funkčne oddeliť prevádzkovanie siete a služieb, ktoré je v rukách jedného veľkého operátora".

Eurokomisárka tiež oznámila, že 11 z doteraz 18 trhov, na ktorých ceny určujú regulačné úrady, prenechá slobodu voľnej konkurencii. "V budúcnosti budeme regulovať iba tam, kde to bude nutné, aby sme tým otvorili trh." Redingová predpokladá, že ak bude nový dohľad efektívne fungovať, na konci budúceho desaťročia nebude v Európe potrebná žiadna regulácia telekomunikačného trhu.

Informovala o tom agentúra DPA.