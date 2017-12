NHL 08 - najkrajšie hokejové prekvapenie tohto roku

Je nechvalne známym faktom, že posledné ročníky slávnej hokejovej série NHL od EA Sports stoja akurát tak za jedno veľké, ale skutočne veľmi veľké zamyslenie sa ich tvorcov. A v neposlednom rade i spotrebiteľov.

9. nov 2007 o 10:09 Slavomír Benko

Hráči nadávajú, fanúšikovia plačú, recenzenti udeľujú podpriemerné hodnotenia... a hra sa aj tak predáva ako na dračku. NHL 07 pre Xbox 360 udrelo do nosa ako čerstvý závan vzduchu v zatuchnutej atmosfére staničných záchodov, ktorú bez rozpakov prirovnávame k ostatným dvom ročníkom PC verzie. Sklamanie priaznivcov klávesníc EA Sports rovnako bez rozpakov utužuje aj tento rok. Druhýkrát po sebe sa odhodláva vydať totálne rozličné produkty pre rôzne platformy. Nextgen konzoly dostali vyvážený mix arkádovej a simulátorovej hrateľnosti s dostatočnou porciou inovatívnych prvkov, kdežto počítačová verzia hry dostala prachobyčajný datadisk a update súpisiek už tak nepodarenej NHL 07, ktorá bola prachobyčajným datadiskom a updatom súpisiek už tak nepodarenej NHL 06, etc.

Nevraživosť medzi jednotlivými klanmi sa tak úspešne prehlbuje a my sa musíme v tomto prípade objektívne postaviť na stranu „konzolistov winners“, ktorým „pé-céčkari loosers“ môžu iba závidieť. Next-gen NHL 08 je totiž skvostná hra, ktorá v našich očiach po stránke hrateľnosti dokonca prvýkrát prekonáva sériu od 2K. V takýto grandiózny návrat EA sme už hádam ani nedúfali, a tak sa za zvukov burácajúceho štadiónu poďme pozrieť aktuálnemu ročníku NHL pod... dresy.

GRAFIKA 9 / 10

NHL 07 bolo svojho času jednoznačne najlepšie vyzerajúcou športovou hrou na trhu. EA si ani tento rok nedovolí zobrať prvenstvo a grafikou nám sťa nedovoleným nárazom zozadu na mantinel vyráža dych. NHL 08 sa síce v tomto smere nelíši od svojho predchodcu až tak dramaticky, stále však nadmieru očaruje. Neuveriteľne detailné modely hráčov, vierohodne pôsobiaca mimika tvárí, plynulo na seba nadväzujúce realistické pohyby... Pri niektorých záberoch by ste už z pozície diváka hru skutočne mali problém odlíšiť od pozerania športového kanálu. Poteší cit pre detail – do chráničov zapravené dresy, nezávisle od seba pohybujúce sa časti výstroje, hádam až prehnane dokonalé prilby brankárov... O grafike by sa dalo básniť donekonečna. Nie je to potrebné. Nejde o hlavný prvok tvoriaci kvalitnú hru. Len zdôrazňujeme, že jej v takomto prevedení veľmi pomáha.

Priaznivcov Xboxu môže navyše potešiť, že hra beží na konzole od Microsoftu s vyšším a stabilnejším framerate-om ako na jej playstationovom konkurentovi. Inak sú tieto verzie takmer identické.

Kritika v tomto smere sa dá zamerať iba na prezentáciu atmosféry hokejového prenosu, ktorou séria za produktmi 2K stále výrazne zaostáva. Nehovoríme o prestrihoch mimo hracieho času. Naopak, tie sú namixované úplne ideálne. Ide o niekoľkosekundové zábery na atraktívne pohyby hráčov (napravenie sňatej prilby, príprava bránkoviska či rozhovor na lavičke), ktoré majú dokonca natoľko adekvátnu dĺžku, že ich nevnímate ako zdržanie a radi si ich pozriete aj po stý raz. Čert zober aj dva dookola sa točiace úvody zápasov... Jedinú reálnu výčitku v tomto smere adresujeme nedotiahnutým opakovaným záberom. Vymyslieť krásnu akciu, zavesiť dôležitý gól a nedostať šancu vychutnať si ho v niekoľkých spomalených replayoch z rôznych uhlov sa hádam vyrovná aj sklamaniu z prehry. „Režisér“ častokrát vyberie nešťastný pohľad, ponúkne vám tri sekundy pred gólom, nedovolí pokochať sa celou akciou. Áno, je tu možnosť jednoducho ovládateľný replay zapnúť ručne, ale skrátka to už nie je ono. Chce to poriadnu prezentáciu, cit pre vhodnú kameru, dĺžku opakovačky adekvátnu k typu streleného gólu, spomalenie (prípadne pretočenie dozadu) v tom správnom momente, opätovné zopakovanie záznamu v neskoršej fáze hry... Myslíte si, že je to utopistická požiadavka? Pozrite sa na opakovačky série 2K a pochopíte, o čom hovoríme. Dokáže to neuveriteľne pomôcť zážitku a nebyť tohto neduhu, neváham hre udeliť za vizuál maximálne skóre. Pekne zostrihané opakované zábery si síce môžete vychutnať po skončení tretiny, chcelo by to však implementovať takýto mód aj do tretín samotných.

INTERFACE 8 / 10

Čo začať ospevovať ako prvé? Pravdepodobne „fíčurinu“ Skill Stick. Nie je to úplná novinka, už minulý ročník vyrukoval s nezávislým ovládaním tela a hokejky lepšie uspôsobeným na analógy. Tentoraz je to všetko akosi dotiahnutejšie, realistickejšie, použiteľnejšie a ešte čokoládovejšie.

V hre je veľmi vhodne minimalizované používanie tlačidiel, čo ju aktuálne robí zábavnejšou a jednoduchšou v porovnaní s hokejmi od 2K. Nepopierame, že v nich môžete vykúzliť o nejaký ten pohyb naviac, veľakrát to však ide na úkor ovládania. Zvládnuť v NHL 2kX schému pro-control a uvedomovať si v rýchlosti správnu kombináciu tlačidiel, by už niekedy bolo náročné aj pre pilota lietadla. NHL 08 ponúka veľmi rozumný kompromis medzi dostupnými pohybmi a ovládacími prvkami, ktoré sú nevyhnutné na ich vykonanie. Prosto ideálny mix arkády a simulátoru.

Ľavý stick prirodzene slúži na ovládanie spodnej časti tela hráča, ergo na korčuľovanie. Už tu sa môžeme zmieniť o tom, že simulácia pohybu na korčuliach bola od základov prekopaná a vylepšená. Funguje plynulo, pôsobí reálne. V hre nenájdete žiadny špeciálny akcelerátor, známy to speed burst. Rýchlosť závisí od stupňa vychýlenia analógov. Kvitujeme, na to sú predsa analógy analógmi.

Pravý stick vám dáva možnosť ovládať hokejku a robí z tohto ročníka NHL od EA... hokej. HOKEJ! Zabudnite na strieľanie pomocou tlačidiel. Možnosť napriahnuť pohybom páčky dozadu a zasadiť príklep rýchlym premiestnením dopredu je omnoho zábavnejšia. I pohotovo vystreliť zápästím rýchlym posunom palca dopredu je intuitívnejšie ako mačkať tlačidlá. A to ešte nehovoríme o tom, koľko ekvilibristických ťahov vám ponúka schopnosť manipulovať hokejkou do strán, prevádzať niekoľkonásobné kľučky, sťahovať si puk k telu, obchádzať súpera držiac hokejku jednou rukou... Toto je hokej. HOKEJ!

video //www.sme.sk/vp/664/

Do situácií zoči voči súperovi ste navyše vybavení plejádou nových možností, ako ho prekonať. Po pridržaní ľavého bumperu môžete puk na krátku vzdialenosť vyslať požadovaným smerom, pričom pohyb hráča ovládate samostatne. Dokážete tak napríklad puk protivníkovi pretlačiť popod nohy. Alebo sa mu uhnúť náhlym prenesením tela i puku na opačnú stranu, než bráni. Alebo si ho pukom obhodiť a rýchlo obísť zo strany, ktorú nečaká. Alebo – alebo - alebo. Nemyslite si však, že sa nedokáže brániť a je proti vám bezmocný. Kedykoľvek môže smer puku vystihnúť, vy sa medzi nohy nemusíte trafiť, môže vás pri obchádzaní spomaliť či z požadovaného smeru úplne odstrčiť tvrdým nárazom... Je neuveriteľne príjemné a od rutinných pohybov oslobodzujúce mať k dispozícii túto smrtonosnú zbraň so zásobníkom nabitým novými hokejovými ťahmi. Iste, chce to pekných pár zápasov, aby ste do hry dokázali preniesť akciu, ktorá sa vám zrodila v hlave. Po čase to však pre vás bude prirodzenejšie ako jedenie príborom a mykať palcami budete zo zvyku hádam ešte aj pri sledovaní najbližších majstrovstiev sveta.

Pravý stick je v prípade, že nemáte na hokejke puk, využitý na telesný kontakt. Ten v hre takisto pôsobí reálne. Úspešnosť bodyčeku závisí od správneho načasovania, rýchlosti pohybu a v neposlednom rade aj od telesných dispozícií súboja zúčastnených hráčov.

NHL 08 umožňuje aj ovládať brankára, neprišli sme však tejto možnosti akosi na chuť. Jednak ide o jednu z oblastí, kde má stále navrch séria od 2k, jednak pri hraní nie je natoľko zábavné (veľakrát náhodne) skákať brankárom zo strany na stranu, ako ho prosto prekonávať. Sorry, virtuálny Budaj.

Hra poteší skutočne detailnou tvorbou hokejistov či tímov. Tvoriť si od piky vlastné mužstvo je práca pre fanatikov, mnohým hráčom, čo nemajú 25 hodín voľného času denne, nepochopiteľná. Spomínaní fanatici sa však môžu vyhrať ešte aj s výberom modelu korčúľ či typu hokejky, čo prosím nemá len kozmetický efekt, ale sa i reálne odzrkadľuje v hre a na výkone hráča.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

V singleplayeri máte na výber odohrať klasický priateľský zápas, nájazdový rozstrel, sled sezón po sebe vo forme dynasty módu, turnaj a tréning. Práve ten vám v prvých fázach hry pomôže, dá sa v ňom totiž voliť veľký počet modelových situácií, ktoré môžete nacvičovať, až pokým sa nebudete na ľade cítiť ako ryba vo vode (nezamrznutej).

Vďaka skill sticku dostali trestné nájazdy úplne nový rozmer a stali sa plnohodnotnou a až prehnane chytľavou súčasťou hry (nehovoriac o tom, ako sa pri nich dá vyšantiť v MP). Aj dynasty mód bol výrazne prekopaný, pribudla nutnosť kontrolovať hru spriazneného AHL tímu, kladie sa v ňom väčší dôraz na plánovanie budúcich sezón, hráči boli obdarení viacerými rozmarmi, a tak sa ich primárne požiadavky netočia len okolo peňazí, ale povedzme i času stráveného na ľade, perspektívy tímov, špecifického miesta v súpiske a podobne. Všetkých priaznivcov športových manažérov tieto možnosti iste veľmi potešia (hoci musíme v rámci objektivity opäť dodať, že dynasty mód stále zaostáva za prepracovanosťou toho v sérii 2K). Je nesporné plus, že sa hra takto rozširuje, zamrzí však, že sa v nej nenachádza možnosť zahrať si obyčajnú sezónu. Jednoduchý sled zápasov vedúci v priaznivom prípade do play off bez toho, aby sme sa museli zaoberať týmto manažérskym aspektom, absentuje. Áno, väčšina z úkonov sa dá odsimulovať a nechať povypĺňať automaticky, ale zdržuje to. Tvorcov hier z nás môže aj poraziť – chceli sme prepracovaný dynasty mód, dostali sme ho a teraz frfleme, že nám chýba ten starý a jednoduchý. Nehovorili sme však, že ten sme chceli z hry odstrániť! Mnohým príležitostným hráčom skrátka bude chýbať a ideálna situácia by nastala v prípade, že by sme si v úvode sezóny mohli zvoliť, na čo všetko v tíme chceme mať dosah.

Mód turnajov zostáva v princípe nezmenený, môžete si namixovať turnaj podľa vlastnej chuti (a rozhodnúť napríklad i o cene, o ktorú sa hrá), pričom však tentoraz nemusíte čerpať iba z tímov NHL či národných reprezentácií, ale už aj zo spomínaného AHL či rôznych európskych líg. Priznajme si, že táto možnosť našincom žily zrovna trhať nebude, o to viac, že slovenská liga sa medzi nimi prirodzene nenachádza. Pri veľkosti nášho trhu to ale nemožno autorom vyčítať. Zamrzí „nereprezentatívnosť súbojov reprezentácií“ s klasicky orezanými úvodmi do zápasov a klasicky odfláknutými návrhmi dresov národných mančaftov.

Taktická časť sa obohatila o úžasnú možnosť tvorenia vlastných akcií. Ak vám už nestačia klasické trénerské pokyny a lá umbrella, crash the net, side attack či napríklad collapse play, môžete si vytvoriť vlastné. Skrátka hráčov povediete za ručičku a určíte im presnú trajektóriu pohybu za požadovaným miestom na ľadovej ploche. Ak sa vám naplánovaná akcia páči a schválite ju, vaši zverenci sa budú snažiť podľa momentálnych okolností čo najlepšie vykonať pokyny hneď, ako sa s požadovaným hráčom dostanete do určeného východiskového bodu kombinácie.

Na vysoko ohodnotenú hrateľnosť má prirodzene najväčší vplyv ospevovaný skill stick (a ešte adaptívna AI, ktorú si rozoberieme neskôr). Nebudeme sa k nemu už vracať, chceme ho ale v tejto stati pripomenúť, aby pôsobila proporčne, keďže na hodnotenie 8/10 už padlo dosť kritických postrehov.

Hra sa vyznačuje obrovským spektrom realisticky pôsobiacich a variabilných hokejových momentov. Iste, sem ta sa vyskytne nejaký ten „kaz“, ktorý pripomenie, že ide iba o hru. Raz za čas padne pekne trhnutý gól (je ich však menej, ako v minulom ročníku), brankári miestami ignorujú puk, ktorý sa nachádza milimeter od nich a ten má navyše občasnú tendenciu odbíjať sa od tyčiek sci-fi spôsobom. Na druhej strane treba 90 percent jeho správania vysoko oceniť, pretože vďaka novému fyzikálnemu modelu na ľade pôsobí konečne realisticky. Skĺzava z hokejok, vie sa pretlačiť v škulinkách medzi betónmi či korčuľami, pri vypichovaní a blokovaní sa nelepí na brániaceho hráča... Mňam. Hokej.

MULTIPLAYER 8 / 10

Minulý ročník bol po stránke multiplayeru absolútna fraška, a opäť raz v tejto súvislosti musíme pripomenúť otrepané zaostávanie za konkurenciou od 2K. Ani NHL 08 jej možnosti neprekonáva, na druhej strane boli módy pre viacerých hráčov natoľko prepracované, že to môžeme považovať za vyslyšané modlitby. Konečne tu sú modifikovateľné online turnaje, hodnotené tímové hry, neuveriteľne zábavné shootouty, podpora hry 6 hráčov naraz... Ak hru spoznáte, budete ju mať v SP móde dostatočne prebrázdenú a budete sa v jej ovládaní cítiť sebaisto, odporúčame vrhnúť sa na meranie síl so živými súpermi všetkými desiatimi.

ZVUKY 9 / 10

Gary Thorne a Bill Clement tvoria skvelé komentátorské duo, ktoré vás bude sprevádzať hrou po celý čas. Pokiaľ ich prirodzene nevypnete. Rozhodne by sme to však neradili. Okrem toho, že sú zábavní, vedia byť dokonca nápomocní. Keď začujete kritiku, ako sa vášmu súperovi niekoľkokrát po sebe podarilo vytvoriť rovnakú akciu a ohroziť vás tým istým spôsobom, možno sa nad sebou zamyslíte a konečne sa odhodláte zmeniť taktiku. Poznámky sú trefné, pekne nadväzujú, dobre dotvárajú atmosféru. Prirodzene, že sa po čase začnú opakovať, komentátori ich však v zásobe majú dostatočné množstvo na to, aby pocit „dáme si repete“ čo najviac odďaľovali. Nehovoriac o tom, že vedia aj po hodinách hrania prekvapiť nejakým novým šplechom či konkrétnym adresným komentárom na vývoj sezóny, kvality hráča a podobne.

Ruchy na štadióne, pokriky na hráčov, praskanie kostí pri nárazoch na mantinel, šúchanie korčúľ pri prudkom brzdení, cvengot tyčiek... Skrátka hokejová atmosféra. Audio je rovnako kvalitné ako vizuál, ponúkajúc nám tak možnosť uchýliť sa k otrepanému, ale trefnému výrazu o výnimočnom audiovizuálnom spracovaní. Klišé. Aj klišé je však klišé pre istý dôvod... V tomto prípade je to odvolávka na vysoký technický štandard, na ktorý sme boli od športovej kanadskej divízie EA vždy zvyknutí.

HUDBA 8 / 10

Pôvodná hudba sa v hre samozrejme nenachádza, preto po tejto stránke niet čo hodnotiť. Tvorbu interpretov z tracklistu NHL 08 by si iste viacerí z nás vo voľnom čase sami od seba nepustili, k hre tohto typu sa ale rockový soundtrack hodí.

Airbourne - Stand Up For Rock 'N' Roll

Anberlin - A Whisper & A Clamor

Bayside - The Walking Wounded

Datarock - Fa-Fa-Fa

Disco Ensemble - This Is My Head Exploding

Dustin Kensaue - I Knew You Before

Enter Shikari - Sorry, You're Not A Winner

Jupiter One - Turn Up The Radio

Luna Halo - Kings & Queens

Manchester Orchestra - Wolves At Night

Mando Diao - The Wildfire (If It Were True)

Mooney Suzuki - 99%

Paramore - Misery Busines

PlayRadioPlay! - Complement Each Other Like Colors

Pop Levi - Sugar Assault Me Now

Santogold - L.E.S. Artistes

Scanners - Raw

The Black Keys - Just Got To Be

The Ponys - Double Vision

The View - Comin' Down

Wolfman - Jackie Says

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Schyľuje sa k záveru recenzie a predstavte si, že hodnotených noviniek na tento ročník stále nebolo dosť. Z firemnej politiky EA za posledné roky by sa mohlo zdať, že autori neuvážene vystrieľali všetky nápady a vylepšenia rozplánované aspoň na 5 rokov dopredu. My to však kvitujeme. A s radosťou predstavujeme systém adaptívnej umelej inteligencie. Tá dokáže rozpoznávať váš spôsob hry a prispôsobiť sa mu natoľko, aby vás nútila dynamicky ho meniť a vymýšľať stále nové postupy. To sa týka ofenzívy i defenzívy. Stačí, že niekoľkokrát ujdete po pravom krídle a AI naň automatický nasadí vhodnejšiu obranu. Stačí, že párkrát prekonáte, či ohrozíte brankára strelou z prvej po prihrávke pred bránkovisko a súper vám začne tieto nahrávky odchytávať, prípadne odtláčať obrancu z atraktívnej pozície. Stačí, že s opakovaným úspechom nabúrate kombinačnú akciu protivníka, ten na ňu v tom momente zanevrie a do budúcna sa prispôsobí novej situácii. Keď sa vám však kľúč k prerušeniu jeho ofenzívy nájsť nepodarí, nemá najmenší dôvod v nej nepokračovať a nevytvárať si tak nebezpečné príležitosti rovnakým spôsobom i naďalej.

Samozrejme, že tento systém má stále ďaleko od toho, aby pôsobil ako živý súper. Je to však rozhodne cesta, ktorou sa treba do budúcna uberať. Už súčasný stav adaptívnej AI osviežil hrateľnosť singleplayeru bez preháňania o niekoľko stoviek percent. Spravil z NHL 08 hru, ktorou nebudete prechádzať rutinnými postupmi a ku ktorej sa budete s radosťou vracať minimálne do príchodu jej pokračovania.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,5 / 10

NHL 08 vám občas dá pocítiť, že je do ďalších ročníkov stále čo vylepšovať. Ostáva zapriať si, aby autorom prepracovať tieto zmeny do hry netrvalo ďalšiu polovicu dekády. A ešte aby už konečne na novom engine postavili i PC verziu hry... Odpusťme si však uštipačné poznámky, záverečné hodnotenie (aktuálneho konzolového ročníka série!) NHL si ich totiž konečne po dlhom čase nezaslúži. Ani zďaleka. EA nám prihralo skvelý produkt s dokonale vyváženými podielmi športovej arkády a simulátoru. Adaptívna inteligencia a v neposlednom rade i ovládanie skill stick má niekoľko chybičiek, ich prínos pre hrateľnosť a realistický dojem z hry je však natoľko významný, že ich viac ako ochotne akceptujeme. Klady tento rok výrazne prevyšujú zápory a my tak hru môžeme priaznivcom hokeja iba odporučiť. NHL 08 sa približuje k reálnemu hokeju natoľko, ako doposiaľ hádam žiaden videoherný produkt, a to rátame aj výtvory konkurencie z 2K. To je veľavravné vyznamenanie samo o sebe. If it’s in the game, it’s in the game. Tentoraz je to naozaj in the game.