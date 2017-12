T-Mobile evidoval ku koncu septembra 2,307 milióna zákazníkov

Mobilný operátor T-Mobile evidoval ku koncu septembra 2007 celkovo 2,307 milióna zákazníkov.

8. nov 2007 o 15:32 SITA

BRATISLAVA. Mobilný operátor T-Mobile Slovensko, a.s. evidoval ku koncu septembra 2007 celkovo 2,307 mil. zákazníkov. Vyplýva to zo zverejnenej správy skupiny Slovak Telekom. Počet zákazníkov v segmente fakturovaných služieb sa v porovnaní so septembrom 2006 zvýšil o 24 % na 1,088 mil., čo predstavuje čistý medziročný nárast o 212 tis. zákazníkov. Došlo tým k významnému posilneniu zákazníckej bázy, keďže podiel tohto segmentu na celkovom počte 2,307 mil. zákazníkov stúpol už na 47 %. Počet zákazníkov s predplatenými kartami ku koncu septembra dosiahol 1,218 mil. zákazníkov.

Priemerný výnos na zákazníka (ARPU) ku koncu septembra 2007 predstavoval 597 Sk, pričom ide o medziročný pokles o 1,6 %. Tento trend odôvodnila spoločnosť predovšetkým nižšou priemernou cenou väčšiny služieb. Vo vzťahu k vysokej trhovej penetrácii a silnému medziročnému nárastu zákazníckej bázy je však udržanie relatívne stabilného ARPU úspechom, keďže nový zákazníci majú prirodzenú tendenciu využívať mobilné služby v menšej miere.

Za deväť mesiacov tohto roka dosiahla spoločnosť celkové výnosy 12,809 mld. Sk, čo predstavovalo medziročný nárast o 9 %. Prevádzkový zisk (EBIT) dosiahol k 30. septembru 2007 hodnotu 3,486 mld. Sk, čo je viac než 16-percentný nárast v porovnaní s minulým rokom. "Výsledky tretieho štvrťroku hodnotíme veľmi pozitívne. Letné mesiace boli pre nás veľmi dynamické - nedošlo k žiadnemu letnému útlmu, ktorý býval pre náš biznis typický. Práve naopak, viaceré ukazovatele potvrdzujú pokračujúce pozitívne trendy - najmä počet zákazníkov i celkové výnosy," komentoval hospodárske výsledky generálny riaditeľ T-Mobile Slovensko Milan Vašina.

Zmenu značky EuroTel na T-Mobile umožnilo dokúpenie 49-percentného balíka akcií EuroTelu spoločnosťou Slovak Telecom (ST) od konzorcia Atlantic West B.V., ktoré rovnakým podielom vlastnili spoločnosti Verizon Communications a AT&T Wireless. EuroTel sa tak stal 100-percentnou dcérskou spoločnosťou ST, ktorého majoritným vlastníkom je Deutsche Telekom (DT). T-Mobile je pritom mobilnou divíziou DT. Slovak Telecom zaplatil za 49 % akcií mobilného operátora EuroTel sumu 10,225 mld. Sk.