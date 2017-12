Skupina Slovak Telekom vykázala za deväť mesiacov čistý zisk vyše 4 miliardy

Skupina Slovak Telekom zaznamenala za deväť mesiacov tohto roka medziročný nárast celkových konsolidovaných čistých výnosov o 5,1 percenta na 23,71 miliardy korún.

9. nov 2007

BRATISLAVA. Skupina Slovak Telekom (ST), zaznamenala za deväť mesiacov tohto roka medziročný nárast celkových konsolidovaných čistých výnosov o 5,1 % na 23,71 mld. Sk. Podľa zverejnených informácií dosiahli výnosy z mobilnej komunikácie za prvých deväť mesiacov roka 2007 výšku 12,809 mld. Sk, čo predstavuje takmer 9-percentný medziročný nárast. Celkové výnosy zo služieb pevnej siete dosiahli výšku 11,828 mld. Sk, čo v medziročnom porovnaní tvorí 0,1-percentný nárast. Vyššie výnosy súvisia s nárastom výnosov zo širokopásmových (IP/internetových) služieb, z veľkoobchodu a dátových služieb, ktoré vykompenzovali predpokladaný pokles výnosov z hlasových služieb. Výnosy zo služieb IP/internetu v prvých deviatich mesiacoch 2007 medziročne vzrástli o 28,6 % na 1,816 mld. Sk. Výnosy zo služieb dátovej komunikácie za prvých deväť mesiacov roka 2007 medziročne stúpli o 3,9 % a predstavovali 1,492 mld. Sk. Výnosy z veľkoobchodných služieb k 30. septembru 2007 dosiahli 1,5 mld. Sk a medziročne vzrástli o 5,3 %. Výnosy z hlasových služieb ku koncu tretieho štvrťroka 2007 medziročne poklesli o 9,5 % a dosiahli výšku 5,346 mld. Sk.

Podľa predsedu predstaventstva a prezidenta Slovak Telekomu Miroslava Majoroša skupina Slovak Telekom podchytila trh vo všetkých jeho segmentoch, čo potvrdzujú finančné výsledky za prvých deväť mesiacov tohto roka. "Konsolidované výnosy a tiež všetky ostatné hlavné ukazovatele výkonnosti stabilne rastú, a to jednak vďaka oblasti mobilnej komunikácie, ktorá rastie rýchlejšie ako jeho konkurencia. Zlepšujú sa aj naše výsledky v segmente pevných liniek, ktorý počas celého roka vykazuje mierny nárast. Vďaka týmto dvom faktorom očakávame veľmi úspešný rok 2007 pre našu skupinu. Konsolidované výnosy podľa našich prognóz vzrastú medziročne o 3,3 % a prevádzkový zisk bude vyšší o 109 %," uviedol Majoroš.

Do výnosov spoločnosti boli v treťom štvrťoku 2007 poslednýkrát započítané aj výnosy spoločnosti TBDS (bývalé Rádiokomunikácie), ktorej akcie vlastní od októbra konzorcium TRI-R. Konsolidované prevádzkové náklady skupiny bez odpisov dosiahli na konci tretieho štvrťroka 2007 výšku 11,445 mld. Sk pri medziročnom poklese o 2,7 %. Prevádzkové náklady v oblasti mobilných služieb vzrástli o 9,6 % a v oblasti služieb pevných liniek klesli o 16,4 %. Skupina ST vykázala za prvý polrok tohto roka čistý zisk 4,366 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 93,2 %.

Konsolidovaný prevádzkový zisk (EBIT) za deväť mesiacov roka 2007 dosiahol 5,27 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 76 %. Investičné náklady k 30. septembru dosiahli 2,945 mld. Sk, čo v medziročnom porovnaní znamená pokles o 23,5 %. Prevádzkový hospodársky výsledok (EBIT) v oblasti pevných liniek za deväť mesiacov roka 2007 dosiahol 2,472 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 261,9 %. Čistý zisk sa medziročne zvýšil o 376,2 % a predstavoval 2,16 mld. Sk. Významný nárast prevádzkového aj čistého zisku súvisí s rozpustením rezervy, ktorá bola vytvorená na pokuty vo výške 80 mil. Sk a 885 mil. Sk. Rezervné položky spoločnosť vytvorila ešte v roku 2005 na základe dvoch rozhodnutí Protimonopolného úradu (PMÚ), v treťom štvrťoku tohto roku Krajský súd v Bratislave obe rozhodnutia PMÚ zamietol. V oblasti mobilnej komunikácie spoločnosť dosiahla zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBIT) k 30. septembru 3,486 mld. Sk, čo predstavuje viac než 16-percentný nárast v porovnaní s minulým rokom.

Skupinu Slovak Telekom tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o., Zoznam Mobile, s.r.o a Tower Slovakia, s.r.o. (v likvidácii). Súčasťou spoločnosti Slovak Telekom, a.s. je aj odštepný závod Call Services, o.z. Balík 51 % akcií Slovak Telekomu vlastní nemecký Deutsche Telekom. Ďalšími akcionármi ST sú Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (34 %) a Fond národného majetku SR s 15-percentným podielom, pričom koncom júna schvlálila vláda SR prevod 34 % akcií ST z MDPT na Fond národného majetku.

