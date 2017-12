Spustili sériovú výrobu „stodolárového“ notebooku

Stodolárový notebook, ktorý stojí za projektom OLPC (One Laptop Per Child) dospel do štádia sériovej výroby. Výrobné linky čínskej firmy Quanta sa pred niekoľkými dňami rozbehli na plné obrátky. O spustení výroby rozhodla prvá oficiálna objednávka uruguaj

8. nov 2007 o 12:50 Milan Gigel, (mg)

skej vlády vystavená na 100 tisíc kusov. I keď pôvodný projekt hovoril o koncovej cene 100 dolárov, náklady na výrobu sa počas vývoja vyšplhali na hranicu 188 USD. Microsoft síce pochybuje o úspechu projektu vzhľadom na malý displej a chýbajúci pevný disk, rozvojové krajiny však vidia v lacnom hardvéri atraktívnu príležitosť, ako zlepšiť úroveň vzdelanosti na školách. Distribúcia strojov by sa mala začať v decembri, takže potenciálni vlastníci môžu počítať s vianočným darčekom. Notebooky sú navrhnuté s ohľadom na nízku energetickú náročnosť s možnosťou alternatívnych spôsobov napájania. Robustné vyhotovenie má odolať použitiu v náročných podmienkach, operačný systém má predinštalované množstvo aplikácií, aby boli dodatočné investície na nulovej úrovni.