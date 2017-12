FIFA 08 - futbalová realita

Písať rok čo rok recenziu na nový futbal (je úplne jedno, či ide o FIFu alebo PES) je stále väčším utrpením. Často sa nám zdá, že keby sme v skopírovali niektoré časti, vymenili číslovku, nikto by si to ani nevšimol.

8. nov 2007 o 13:04 Ján Kordoš

Opisnú časť FIFY 08 vezmeme tentoraz skutočne z rýchliku, pretože noviniek je hneď niekoľko, ale väčšina z nich je ukrytá pod povrchom, tak by bolo vhodnejšie venovať sa radšej dojmom. Veľká škoda vypustenému tréningu, na druhú stranu si môžete len tak zakopať s Ronaldinhom (mimochodom je tvárou tohto ročníku) pri nahrávaní hry a skúšať novinky v ovládaní. Okrem tradičného zápasu, šampionátu, líg a kariéry (nielenže hráte zápasy, ale sa staráte aj o samotné mužstvo, získavate posily, predávate nepotrebných hráčov – veľmi zjednodušený futbalový manažér) sa nám sem priplietli aj špeciálne úlohy, ktoré nájdete pod položkou Challanges. Musíte napríklad vyhrať zápas a zároveň streliť gól s daným hráčom, alebo skórovať do tej a tej minúty, pričom môžeme už teraz povedať, že veľmi jednoduché to nie je. Najväčšou novnikou, ktorá má svoje neoceniteľné čaro, je mód Be a Pro. Ako už z preview alebo iných článkov viete, ovládate len jedného hráča, s ktorým musíte plniť taktické pokyny dané pre mužstvo, držíte pozície a vlastne si aspoň virtuálne vyskúšate, aké to je byť súčasťou 11-členného tímu. Všetko ostatné si povieme v hodnotení, pravidlá futbalu či nadávanie na rozhodcov alebo rozčarovanie zo slovenskej reprezentácie si necháme na inokedy.

GRAFIKA 7 / 10

Na prvý pohľad možno rozdiel nepostrehnete, ale stačí niekoľko zápasov a sami zistíte, že sa toho zmenilo viac, než by sa zdalo. V EA Sports sa rozhodli, že zahodia niekam do kúta systém animácií, vytvoria nový spôsob hrania a tomu prispôsobia aj pohyb hráčov. A ten je vynikajúci, všetky tie pätičky, narážačky, hlavičky alebo aj obyčajné prihrávky či pokazené strely pôsobia prirodzene. Použili by sme aj tradičnú to vetu športových recenzií „vyzerá to ako priamy prenos“, ale to si teraz odpustíme. Pre next-gen konzoly je samozrejme tráva zelenšia, lopta guľatejšia a hráči... hráči síce pobrali dostatok detailov, o tom sa s nikým hádať nebudeme, avšak ako ľudia, prípadne ich reálne predlohy teda rozhodne nevyzerajú. Sú akoby pri tele, niektorí majú príliš veľké hlavy. V tomto momente sme boli radi, že pre hru je najprehľadnejší pohľad z väčšej výšky. Blízky televízny pohľad je lukratívny, ale nemáte prehľad okolo seba. Fyzikálny model však konečne začína pôsobiť uveriteľne. Nielen lopta sa odráža od nôh a tiel hráčov, takže bránenie je o niečo iné, automatickejšie, ale hlavne nevyzerá strojovo.

Vyšší hráči navyše majú viditeľnú a cítiteľnú prevahu v súbojoch na telo, kedy sa na hrane medzi faulom a dovoleným zákrokom prepracuje k lopte a jednoducho si ju získa. To však nemôže protihráč spraviť kľučku. Pri animáciách a práci s reálne sa odrážajúcou loptou sa budete cítiť ako naozaj. Navyše lopta nie je zúfalo prilepená ku kopačkám hráčov, takže všetko záleží na vašej rýchlosti. Pri pomalšom behu si ju dokážu pokryť, pri šprinte sa to stáva obtiažnejšie. Všetko to vyzerá nádherne, len nám prišli niektoré veci trochu odfláknuté. Nástupy na štadión a všetky tie animačky už ani nesledujeme, pretože sa nám zdá, že sú preberané, prípadne len mierne upravené z minulých dielov. Z výšky sa na to pozerá vynikajúco, bez debaty hra vyniká, ale pri pozorovaní všetkých detailov zistíte, že next-gen by si žiadal aj niečo viac: napríklad dynamické zmeny počasia, trochu viac vzruchu okolo ihriska nielen od samotných hráčov (postranní rozhodcovia, tréneri, diváci). Takže v konečnom dôsledku musíme kladne hodnotiť vylepšené pohyby a reálne sa správajúcu loptu. Na sedmičku to stačí, len do budúcnosti by sme potrebovali niečo viac.

INTERFACE 7 / 10

Ovládanie sa zlepšilo, vidíme jednoznačný pokrok, no pre hranie je nutné vlastniť gamepad s dvomi analógovými páčkami (konzolisti sú z obliga, PC hráči musia investovať), pretože prihrávky tentoraz nerozdávate podľa nálady počítača, ale ich môžete manuálne vysielať do priestoru práve pomocou pravej páčky gamepadu. Nie je to jednoduché, ale aspoň si sami môžete za nepresný pas a nebudete sa vyhovárať na nedokonalý program. Rovnako je novinkou manuálne menenie hráčov pri situácii, keď má loptu na kopačkách súper. Pravá páčka gamepadu je konečne naplno využitá, aj keď práve zmena hráča nie je podľa nás naprogramovaná najlepšie. Pri útoku protivníka niekedy program nevyhodnotí medzi dvojicou brániacich hráčov toho najlepšie postaveného. Úsmevné býva, ak zvolí toho ďalej od lopty. Možno je chyba len a len v nás, možno je analógové zameriavanie príliš presné a my necitliví, ale ani automatická zmena ovládaného hráča na tom nie je najlepšie. Pri situácii, keď stíhame šprintujúceho hráča zozadu a ovládanie sa automaticky prepne na obrancu stojaceho na hranici šestnástky, sme si trhali vlasy. Nasleduje totiž obrancov beh k bráne, nejaké tie desatinky sekundy trvá, kým na túto zmenu zareagujete, tak sa pohnete s obrancom smerom k útočníkovi, no obranca už bol od lopty ďalej a preto sa ovládanie preplo späť na predošlého šprintujúceho futbalistu. Táto situácia sa síce stala len zopárkrát a ide vlastne o extrémny príklad, ale maličkých nedorozumení je taktiež dosť. Menej ako v minulosti, ale stále tu sú.

Druhou chybou je nemožnosť ovládať hráča v momente prihrávky. Vidíme dobre postaveného záložníka, tak mu nahráme, lenže smer a silu prihrávky vystihol súper a postavil sa pred nášho statického hráča, ktorým ani nepohnete. Prihrávky do behu nefungujú vždy na výbornú. Je to nemotorné hlavne ak nechcete hráča vysunúť, ale si s nám loptu napríklad len naraziť. Sú to chyby z minulosti, je ich menej, je vidieť progres, no stále ich tu máme a voči ostatným zlepšeniam začínajú svietiť. Na systém menu nadávať nebudeme, už sme si zvykli. Takže sa budeme prehŕňať záložkovými menu, ktoré sa postupne rolujú (pekné na pohľad a dokonca aj efektívne), trieskame do stolu nad idiotsky navrhnutou zmenou zostavy či akúkoľvek manipuláciu s hráčmi, prskáme síru pri diletantských tabuľkách – sú slabo informatívne, nie obsiahle a navyše sa zrejme nik z EA nepozrel, ako vlastne futbalové (nie z amerického futbalu, ale toho „nášho“) vo všetkých štátoch vyzerajú. Nie, skutočne najprv nie sú získané body! Sú to drobnosti, to sami vidíte, ale futbalový zážitok pokaziť dokážu.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

FIFA 08 konečne dokázala, že vie byť aj futbalová. Doteraz sme sa vyhýbali porovnávaniu s Pro Evolution Soccer, teraz sa dozviete prečo. Pro Evo hrá na efekt, všetko sú to nádherné kombinácie, na ktoré sa vynikajúco pozerá, pripadáte si ako na nejakom výbere hviezd. Prirovnanie: ako FC Barcelona v dobe, keď im skutočne všetko klape, kúzelník Ronaldinho robí divy, všetci sa navzájom dopĺňajú. FIFA sa v posledných rokoch snažila tomuto tempu priblížiť, ale (a teraz úprimne, s rukou na plnom pollitri) nikdy sa jej to nepodarilo. Môžeme sa len a len poďakovať niekomu tam hore, že to napokon tvorcovia vzdali a rozhodli sa spraviť futbal, ktorý je... futbalový. Spomalilo sa tempo hry, to je výrazná zmena, žiadne veľké šprinty sa nekonajú. Ak by ste sa aj rozhodli vsadiť na rýchlu hru, hráči by sa začali postupne unavovať a ku koncu zápasu by za súperom nestíhali, čo sa automaticky rovná prehre. Tým pádom sa dostávame k momentu, kedy musíte plánovať, presúvať sa zónovo, nepretláčať sa zbytočne cez prehustenú obranu. A teraz to príde: hráči nie sú presní, netrafia sa vždy, nedopadne všetko tip-top, nerobia parádičky na počkanie, presadiť sa jeden na jedného sa dá, cez dvoch či troch len málokedy, navyše sa situácie neopakujú. Je to vynikajúco futbalové a ak by sme zanedbali chyby spomenuté v ovládaní, išlo by o takmer dokonalý zážitok. Hra sa presúva pomalšie, nie je žiadnym problémom odohrať takmer celý zápas medzi šestnástkami. Do vyložených šancí sa pri pozornom bránení nedostanete, rovnako i súper. Isteže, niekomu to môže pripadať tak, že futbal stratil svoju atraktívnu tvár, pretože väčšinu času sa jednoducho len hrá a zaujímavé momenty prichádzajú sporadicky. Áno, nie je to finta za fintou, ale takto jednoducho futbal vyzerá! A to si zaslúži potlesk, skutočne sme zostali prekvapení, ako sme futbalovú simuláciu jednoducho cítili vďaka tomu, že sa v niektorých prípadoch nič nedialo!

video //www.sme.sk/vp/1795/

Hrateľnosť je teda vhodná pre ľudí, ktorých dokáže zahriať aj pocit z dobre odvedenej defenzívy, hoci stav sa mohol skončiť bezgólovo. Nie je to akýsi balík naskriptovaných situácií – hra vás donúti skúšať rôzne možnosti. Ak sa nepresadíte raz, môžete sa nabudúce, ale dokola skúšať preraziť múr hlavou zrejme nebude nik. Futbalovejšie vyzerá aj obrana. Nemusíte pri nej siahnuť na žiadne tlačidlo, ste stále pri hráčovi, bez väčšieho kontaktu ste len a len pri ňom a program sám určí, kedy mu k lopte vložíte nohu alebo mu ju jednoducho vypichnete. Nemusíte sa obávať náhodného sledovania a neúspešného atakovania. Obaja hráči sú považovaní za objekty, ktoré sú vo vzájomnej kolízii a neraz sa stane, že to preženiete. Nikdy sme však nemali pocit, že by program zvolil nevhodný spôsob riešenia situácie. Ak sme aj vyrobili faul, nebolo to nič vážne, žltou sa nikdy rozhodca neoháňal. Obrana však má jednu chybu v hre po centroch. Hlavičky nám nešli a po nebezpečných centroch pred našu bránu z nich padali lacné góly. Musíte si na tento nový spôsob hrania zvyknúť, čo sa nestane po jednom, ani po 10 zápasoch, všetko vám prechádza do krvi pozvoľna, zvykáte si na úplne nové možnosti. Začínate cítiť futbalovo! A to sme pri FIFE už pomerne dlhú dobu necítili.

Na záver hrateľnosti sme si nechali nový mód Be a Pro, ktorý sme zatiaľ len tak jemne oťukali v opisnej časti. Po zvolení si postu (na začiatok odporúčame záložníka – či v strede alebo budete behať po krídlach, je len na vás) sa kamera výrazne oddiali od trávniku, aby ste v jeden moment mali na obrazovke vášho hráča i loptu. Ak ju máte na kopačkách vy, prípadne je vo vašej blízkosti, samozrejme nazoomuje k trávniku. Hrateľnosť, atmosféra aj zábava je na hony vzdialená od tradičného hrania, kedy máte pod palcom všetkých futbalistov. Nie je totiž nič nezvyčajné, keď sa za jeden polčas dotknete tak 4-5krát lopty (dostanete ju a prihráte) a tým sa vaša úloha v zápase skončila. Zdá sa to monotónne, na začiatku budete určite zmätení, nebudete presne vedieť, ktorým smerom sa pohybovať, ktorý priestor patrí vám, budete sa na ihrisku hľadať. Lenže potom zistíte základy tímového hrania a začnete si zápasy užívať. Nemusíte byť okamžite v centre diania, nemusíte rozvíjať každú akciu. Ako hráč budete pre celok cenný práve vtedy, ak si zodpovedne splníte svoje úlohy na svojom poste. Je to náročné na zvládnutie, ale je to nesmierne zábavné, pokým vás futbal skutočne baví a chcete si ho užiť aj z iného pohľadu ako akéhosi imaginárneho vodcu. Boli sme nadšení a okamžite sme zabudli na klasickú FIFU a... a potom zistili, že za jedného vybraného hráča nemôžete hrať nič viac ako jeden zápas. Žiadna kariéra, v ktorej by ste viedli mladíka od jeho počiatkov, starali sa mu o klub, výkonnosť, zlepšovali jeho štatistiky. Nič, len jeden zápas, žiadny turnaj, žiadna sezóna. Srdce nám krváca, to naozaj, lebo v našich predstavách už vidíme tu chytľavú zábavu. Ešte pripomenieme, že ak začnete šprintovať, pohľad sa prepne na kameru snímajúca dianie spoza hráča a cítite sa ako pri behu v Gears of War. Nádherná atmosféra pri skákajúcej kamere nemá chybu. Dobre, FIFA 08 je skutočne futbalová, ale my chceme kariéru pre jednotlivca! Chceme! A potom bude FIFA (znovu bez debaty a úprimne) kráľom.

MULTIPLAYER 8 / 10

Multiplayer bol naposledy hrozný, skutočne nepríjemný a s chybami. Teraz je všetko odstránené, systém virtuálnych líg skutočne funguje, navyše je do hrania zahrnutá aj možnosť hrania zápasov, keď na trávnik vybehnú aj reálne mužstvá, pričom zostavy korešpondujú s tými virtuálnymi. Do budúcna je v pláne možnosť hrania 11 hráčov proti druhej živej jedenástke, čo vyzerá veľmi zaujímavo. To však až nabudúce. Multiplayer sa len rozbieha, na jeho hodnotenie by sme potrebovali omnoho viac času, ale už teraz sme sa vcelku bavili a nepostrehli žiadne výrazné chyby.

ZVUKY 7 / 10

Akoby sme to už počuli. A nie raz. No ťažko zmeniť hučanie divákov na tribúnach alebo zvuk píšťalky rozhodcu. Konečný efekt je však podmanivý a kotol ženúci domácich dopredu skutočne funguje a dvíha atmosféru futbalového zápasu. Čo sa týka dabingu, pripadá nám stále menej a menej lukratívny, hoci sa dvojica Martin Taylor a Andy Gray snaží, je to jednoducho príliš umelé a ničím nás neprekvapili. Holt, nie je to Merčiak alebo Hajko.

HUDBA 7 / 10

Hudba znie len v menu a ako už býva zvykom, EA nás kŕmi pomerne neznámymi skladbami, ktorým však kvalita nechýba a v mnohých prípadoch ide o mladé skupiny. Tie sa aj touto cestou začínajú presadzovať na hudobnom poli. Vnímať hudbu v menu je fajn, ale kvôli nej si FIFU 08 určite nekúpite, na druhú stranu vás ani neurazí.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Povieme to na nahlas a bez príkras: Oproti minulým ročníkom je hranie náročné ako prasa. Najľahšiu obtiažnosť sme ihneď vyškrtli z nášho repertoáru, nie sme predsa amatéri, ale ako sa napokon ukázalo, bez skúseností so zmenenou hrateľnosťou je aj druhá obtiažnosť náročná a výhry prichádzali pozvoľna. Stačí totiž len na chvíľu poľaviť v koncentrácii a súper to využije. Tak napríklad sme vyhrávali 1:0, mali sme v zápase prevahu, 90.minúta odbila, tak sme prestali aktívne napádať súpera s loptou a chceli sme zápas už len dohrať. Protivník bol proti – rýchly ťah na bránu a je vyrovnané. Nadávky, nervozita, nepodarená nahrávka, nedostatočné pokrytie súpera a zápas sme prehrali gólmi v 92. a 95.minúte! Nie, takéto príklady by sme v minulosti hľadali ťažko. Rozhodca púšťa v správnych momentoch, niekedy sa nám zdalo, že píska proti nám (ako vždy) a konečne žlté karty nie sú vyťahované po každej kĺzačke, ale len v skutočne nepríjemných situáciách. Verte nám však, hra je náročná, vynovená hrateľnosť si to vyžiadala a hoci sa nám podarilo vyhrať i na najťažšej obtiažnosti, priznáme sa, že sme mali viac šťastia ako rozumu. Do každého zápasu sa ide naplno od začiatku po záver a umelá inteligencia hráčov je na dostatočne vysokej úrovni, aby odhalila vaše kiksy a náležite ich potrestala. A to sa nám páči, len nováčikovia budú zrejme spočiatku stratení.