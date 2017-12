Poďme spolu lietať, pozri, ja už letím

Čo majú spoločné obrázky levitujúcich jogínov či iluzionistov a kusov nábytku? Princíp, ako udržať vo výške záťaž, aj keď vertikálna časť stojanu je umiestnená excentricky. A v čom sa tieto obrázky podstatne líšia? Nad takýmto nábytkom sa nik nepozastav

8. nov 2007 o 0:00

í a nad "levitujúcimi" jogínmi žasnú davy ľudí celé stáročia.

Nedávno prebehla médiami správa a krátke video o holandskom mágovi Wouterovi Bijdendijkovi, známom pod pseudonymom Ramana. Mág sa pred prekvapenými turistami vznášal v lotosovom sede asi meter nad zemou pred Bielym domom. Ako uviedli všetky správy, veľký mág sa len zľahka držal rukou palice po boku svojho tela, jediného predmetu, čo ho spájal so zemou. Práve táto stručná poznámka odhaľuje podstatu triku. Tú palicu by ste museli rozpíliť pílkou na kov a aj tak by ste nedostali len dva kratšie rovné kusy. Na jednom konci tyče je totiž privarená malá sedačka, počas predstavenia ukrytá v oblečení, na druhom konci sa pod tajomným koberčekom ukrýva dostatočne stabilný stojan. To aby - ako vraj tvrdí samotný mág - mohol "spútať všetky gravitačné sily".

Hoci sa teda snaží presvedčiť, že jeho výkon je súhrou vedy a umenia, ide skôr o zmes šikovnosti, tréningu, exhibicionizmu a nevyhnutnej dávky podvodu. Je to nepochybne rýchlejšia a jednoduchšia cesta k popularite a úspechu, než pomocou vedy a umenia. Nuž a mediálna správa o tomto dôveryhodne vyzerajúcom iluzionistickom triku je napokon celkom zmysluplná paralela k politickému spravodajstvu. Dagmar Gregorová