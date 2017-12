Vynálezom roka je iPhone

Vynálezom roka je iPhone, bodoval však aj robot, čo rozumie človeku, a baktéria, ktorá zmení krvnú skupinu.

7. nov 2007 o 0:00 Tomáš Ulej

Magazín Time aj tento rok vybral spomedzi tisícok vynálezov tohto roka tie, ktoré majú šancu zmeniť naše životy.

Time dal tento rok dôraz na tie, ktoré nám uľahčia každodenný život. Medzi ocenenými je napríklad vymazávateľný papier od Kanaďana Paula Smitha z Xeroxu. Obsah strany, ktorý vytlačíte na špeciálnej tlačiarni, do dvadsiatich šty­roch hodín zmizne a na papier môžete tlačiť znova.

Budenie bez stresu

Do radu inovatívnych budíkov pridali vlastný koncept budiaceho vankúša „glo Pillow“ vedci Eoin McNally a Ian Walton. Budík nepoužíva na budenie zvuk a ani trasenie, ale imitované slnečné lúče. Vankúš začne 40 minút pred časom vstávania vysielať lúče pripomínajúce brieždenie, zobúdzanie je postupné a človek vstane bez šoku spôsobeného budíkom.

Tetovanie na skúšku

Každý piaty človek, ktorý sa dal tetovať, neskôr svoje rozhodnutie oľutuje. Technológia tohoto roku Freedom-2-in im pomôže. Namiesto ťažkých kovov, ktoré sa bežne pri tetovaní vnášajú do kože, sa použijú mikroskopické kapsule naplnené prírodnými farbivami. Každé tetovanie je potom veľmi jednoducho odstrániteľné lúčmi, ktoré kapsulu roztvoria a ona sa pod kožou rozpustí.

Číslo päť žije

Robot Domo, ktorý navrhli a skonštruovali Aaron Edinger a Jeff Weber z Massachusettského inštitútu technológií, stelesňuje to, čo v roku 1986 mohlo vo filme Číslo päť žije vyzerať ako science-fiction - robota, ktorý vidí, počuje a cíti hmatom.

Domo rozoznáva tváre viacerých ľudí, sleduje ich pohyby, rýchlo zareaguje na podanie ruky a pozdrav opätuje. Vedec mu hlasom prikazuje, aby upratal všetko, čo pred ním leží na stole. Domo sa rozhliadne, povyberá všetky predmety a poukladá ich do poličky (pozrite video na tinyurl.com/2d5glj). Edinger a Weber robota naďalej vyvíjajú, zatiaľ napríklad stále nevie chodiť. Časopis Time koncept ocenil za to, že je na svete jedným z mála robotov, ktoré na podnety zvonka reagujú skutočne inteligentne.

Druhý ocenený robot vyvinuli dánski poľnohospodári, aby im pomohol s najnepríjemnejšou prácou – plením buriny. HortiBot pozná jednotlivé rastliny podľa tvaru ich listu a dokáže aj v neprehľadnom riadku vytrhať burinu a ponechať iba tie rastliny, ktoré treba. Výsledná podoba zariadenia by mala byť schopná rastliny ničiť tiež mikropostrekom a laserom.

Zmeňte krvnú skupinu

V oblasti zdravia zaujala nožná protéza PowerFoot One, ktorá má hendikepovaným pomôcť pri chôdzi. Je vybavená čipom, ktorý sníma podklad a pohyby človeka, čomu prispôsobuje svoje správanie. Výsledkom je úplne prirodzený krok aj na schodoch alebo nerovnom povrchu.

Time ocenil aj technológie založené na baktériách. Dánskym vedcom sa podarilo skonštruovať zariadenie, ktoré pomocou baktérií dokáže zmeniť krvnú skupinu krvi po odbere. Američania tento rok zase predstavili riešenie využívajúce baktériu Bacillus pasteurii na spevnenie piesčitej pôdy, ktorá zostáva po záplavách alebo hurikáne.

Z webu len Google

Jedinou ocenenou webovou technológiou je StreetView spoločnosti Google, ktorá do známej mapy Google Maps priniesla 360-stupňové snímky z ulíc vybraných amerických miest. Time si tiež všimol „stodolárový notebook“ určený pre rozvojové krajiny, ktorý vyvíja Nicholas Negroponte z Massachusettského inštitútu technológii. „Nie je to určite ten najlepší počítač, aký ste si kedy kúpili, no možno pomôže zachrániť svet,“ napísal Time.

Víťazom iPhone

Aj keď sa Time sústredil najmä na neznáme riešenia, absolútneho víťaza už pravidelne všetci notoricky poznajú. Po minuloročnom YouTube sa tento rok najväčším vynálezom stal kontroverzný telefón iPhone od spoločnosti Apple. „Áno, je príliš pomalý, je príliš veľký, nemá podporu četovania a nepodporuje môj firemný e-mail,“ napísal redaktor Lev Grossman vo svojom článku. „No aj keď vymenujem toto, stále je to najväčší vynález tohto roka.“

Time si na iPhone všimol najmä to, že jeho vývojári na rozdiel od ostatných firiem usúdili, že dizajn výrobku je rovnako dôležitý ako jeho funkčnosť a do mobilného priemyslu opäť vrátili dotykový displej. „Apple ho nevymyslel, a ani znovu neobjavil. Iba jednoducho vie, ako by mal taký dotykový displej fungovať,“ myslí si Grossman.