Warhawk - hráči všetkých krajín spojte sa

Ste pripravený na najväčšiu multiplayerovú akciu na PlayStation 3? Warhawk prináša zážitok o akom sa vám ani nesnívalo a dlho ani nebude, čakajú vás prebdené noci s hráčmi z celého sveta.

7. nov 2007

Všetko má ale svoje pre a proti a tento systém nie je výnimkou. Slováci si však v prvom rade musia uvedomiť, že pre našu rozvíjajúcu sa krajinu zatiaľ spoločnosť Sony neuviedla do prevádzky službu PS Store. V praxi vyzerá situácia nasledovne. V rámci PS 3 si vytvoríte štandardný profil, nutný pre uvedenie konzoly do použiteľného stavu a zatiaľ, čo všetky normálne zakúpené hry spustíte bez problémov, pri vstupe do virtuálnej siene zvanej PS Store, zahŕňajúcej aj nákup hier, vám vyskočí informácia o nemožnosti sa pripojenia na túto službu z vašej aktuálnej pozície. Existuje však finta, s obľubou využívaná mnohými majiteľmi PS 3, kedy pri vytváraní profilu uvediete fiktívnu adresu iného štátu, povedzme Veľkej Británie, čím získate prístup k európskemu balíku služieb od Sony pre PS 3. Avšak ani takéto konto nestačí na zadováženie si Warhawku prostredníctvom PS Store, pretože fiktívne kontá krajín mimo Severnej Ameriky porovnávajú pri kúpe vami uvedenú adresu v systéme s adresou uvedenou na vašej kreditnej karte. Tým sa dostávame k záveru, pokiaľ chcete hru za lacnejší peniaz, budete si musieť vytvoriť v rámci systému PS 3 konto s fiktívnou adresou niektorého zo štátu USA. Ak sa ale nemáte chuť handrkovať s uvedeným procesom, môžete zájsť do kamenného obchodu a hru si zadovážiť overeným spôsobom. Na jednej strane tak zaplatíte podstatne viac, no na strane druhej získate nenahraditeľný originálny obal, s priloženým manuálom a atraktívnym bezdrôtovým headsetom určeným pre komunikáciu s ostatnými hráčmi.

Nakoľko Warhawk nezahŕňa hru pre jedného hráča a samotné boje pozostávajú z nezávislých dielčích konfliktov, príbeh bol v hre potlačený na minimum. Zároveň ale nemôžeme povedať, že žiaden neobsahuje. Warhawk disponuje väčším príbehom než niektoré ostatné hry, scenáre totižto píšu samotní hráči a pri najbližšom stretnutí sa s kamarátmi pri pive, v škole, v práci alebo kdekoľvek inde, môžete rozprávať šťavnaté príbehy z mnohých zážitkov a že nebudú nudné, na to sa môžete spoľahnúť.

GRAFIKA 8 / 10

Technické spracovanie hry treba hodnotiť s prihliadnutím na faktor online hrania. Rozhodne nejde o hru, kde sa s jednou postavou pohybujete v úzkych koridoroch, čo tvorcom hrá podstatne viac do karát ako v prípade Warhawku. Všetky mapy sú dostatočne rozsiahle na to, aby sa nemohol nikto sťažovať na obmedzenosť priestoru. Tu si zaslúži hra skutočnú pochvalu, nakoľko viditeľnosť do diaľky je skutočne úchvatná, čo ocenia predovšetkým milovníci ostreľovačiek.

INTERFACE 7 / 10

O bohatom výbere sa v súvislosti s Warhawkom nedá hovoriť. Ponúkané zbrane a obzvlášť ponuka máp nie je silnou stránkou hry. Ak ich však pripočítame k ponúkaným dopravným prostriedkom dostávame slušný mix, z ktorého prekvapivo vzniká návyková hrateľnosť, o nej ale až neskôr. Za pozornosť stojí i možnosť vytvorenia si vlastnej postavy, spočiatku nie je na výber dostatok ponúk, avšak časom, pri získavaní medailí a stúh sa ich počet rýchlo rozrastie. Ovládanie jednotlivých vozidiel je pomerne jednoduché, takisto aj výber zo získaných zbraní. Všeobecne pri výbere čohokoľvek nie je nutné vchádzať do menu a tak sa vystavovať nebezpečenstvu zabitia. Samostatnú kapitolu tvoria vzdušné dopravné prostriedky. Naučenie sa dokonalého manévrovania a súčasného strieľania chvíľku potrvá, no odmenou vám bude nesporná výhoda pri súbojoch nielen vo vzduchu.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Warhawk ponúka absolútne nepredvídateľný scenár bojov. Hráč sa síce môže naučiť základné zákonitosti hry, ale nikdy nedosiahne úplne ovládnutie priestoru. Pri každom z ponúkaných módov slúži k lepšej orientácii mapa. Tá nielenže detailne zobrazuje terén, ale aj vašich spolubojovníkov, ako aj nepriateľov. Sledovaním mapy tak získate za každých okolnosti jasný prehľad nad rozmiestnením jednotiek. Nečakajte však, že na základe tohto sa hra rapídne zjednoduší. Do úvahy treba brať aj nepriateľov, ktorí majú rovnaké možnosti. Navyše džípy alebo stíhačky sú schopné prekonať veľké vzdialenosti za krátky čas a pri neustálej vrave, aká sa rozpúta pri každej hre, nebudete mať ani čas sledovať tieto neustále sa meniace pozície. Warhawk, ako som už naznačil o niekoľko riadkov vyššie, disponuje priam návykovou hrateľnosťou. Spočiatku sa len tak oťukávate, zisťujete o čom v skutočnosti celá hra je a v momente, keď sa do nej poriadne obujete, zistíte, že ste už po uši vtiahnutý do bojov.

Neodmysliteľnou súčasťou všetkých online hier sú samozrejme tabuľky s vaším osobným hodnotením a s hodnotením ostatných. Chýbať nesmú ani klasické módy. Warhawk ich ponúka hneď niekoľko, menovite: Capture the Flag (kde je vašou úlohou zmocniť sa nepriateľskej zástavy a priniesť ju na pôdu domovskej základne), Team Deathmatch (kde je úlohou poraziť čo najviac vojakov z protivníkovho tímu, pochopiteľne niekoľkokrát aj tých istých), Deathmatch (každý proti každému, inak povedané, totálny chaos na bojovom poli) a Zones (kde je úlohou získať čo najviac základní, stačí ak sa postavíte k vlajke základne, tým začne plynúť čas po jej získanie, takýmto spôsobom je možné prekonvertovať i nepriateľovu základňu na svoju). Takto napísané sa to možno javí ako veľmi jednoduché, no v skutočnosti všetko záleží na vynikajúcej tímovej práci. Sám vojak v poli je iba jednoduchým terčom a stratou času.

MULTIPLAYER 10 / 10

Pôvodne som plánoval do tohto odstavca zhrnúť aspoň základné informácie o možnostiach multiplayeru, ale napokon ich uvediem až v závere. V podstate celú hru tvorí multiplayer, aj keď zahrať si môžete aj sami, preto nemá zmysel túto časť ďalej rozširovať.

ZVUKY 9 / 10

Zvukové efekty sú jedným slovom vynikajúce. Dnes už hádam nikto nehráva hry určené pre novú generáciu konzol bez poriadneho priestorového zvuku. Zážitok z bojovej akcie ako je táto, by stratil polovicu zo svojho čara. Priamo počas hrania nie je prítomná žiadna zo skladieb, čo výnimočne v tomto prípade nahráva do rúk efektom. Stačí ak sa objavíte mimo ostrej paľby, kde ste široko ďaleko len vy sami a v diaľke počujete ozvenu letiacich rakiet, dopadajúcich granátov, či mohutnej paľby, tak vám až zimomriavky prebehnú po celom tele. Nehovoriac o momentoch, kedy vám ponad hlavu preletí stíhačka, alebo keď tank za mohutného rámusu zastane a začne na vás otáčať hlaveň.

HUDBA 8 / 10

Napriek oceneniu certifikátom THX a podpore priestorového zvuku 5.1 sa tvorcovia rozhodli do hry začleniť hudbu len pri potulkách v menu. Nikde inde ju ani nečakajte a myslím si, žeby bola aj zbytočná, ak už pre nič, tak jednoducho kvôli narušeniu vojnovej atmosféry, ktorá by tým bola do určitej miery potlačená.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Obtiažnosť hry závisí výlučne od skúseností každého hráča. Čím menej budete hru hrať, čím menej pozornosti jej budete venovať, tým ťažšia vám bude pripadať. Existuje tu akási vyváženosť medzi úspechom a prehrou. Za celú dobu hrania aj tých istých máp po sebe som sa nikdy ani len nezačal nudiť. Stále ak vás niekto zabije, nezáleží pritom na vzdialenosti z akej to urobil, vám hra pohľadom naznačí, odkiaľ vyletela osudná rana. Týmto malým tipom odhalíte každého kto sa hrá na skrývačku.