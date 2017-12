Obedná pauza: nech to tečie

V hre Let it flow sa vám zo všetkých potrubí, čo treba pospájať, poriadne zamotá hlava. Odmenou za vyriešenie úlohy vám je vedomie, že pomôžete prežiť mnohým zvieratkám a rastlinkám...

7. nov 2007 o 11:30 Slavomír Benko

A na koho by tieto infantilne podané, ale zato hlboko altruistické ciele boli malými popudmi na spustenie hry, vedzte, že nejde práve o najjednoduchšiu logickú záležitosť. Všetkých tých zauzlených potrubí by sa zľakol hádam aj projektant newyorskej kanalizácie, a to ich musíte ešte správne pospájať počas krutého časového limitu.

Jednotlivé kusy potrubia majú na ploche svoje pevné miesto, môžete ovplyvniť akurát to, ako sú natočené. Keď ich dostanete do požadovaného stavu a veríte, že nestratíte ani kvapku drahocennej tekutiny, môžete do nich konečne začať pumpovať vodu.

Ovládanie:

Smer jednotlivých kusov potrubia určujete klikaním na ne. Každý z nich má štyri polohy. Vodu musíte čerpať rýchlym opätovným stláčaním na tlakový ukazovateľ pumpy, ktorý sa vám zobrazí po tom, čo myšou ukážete na nápis Pump it v spodnej časti obrazovky.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.