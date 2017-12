Vianoce stupňujú boj o prenositeľnosť čísla

Telekomunikačný operátor Orange má eminentný záujem na čo najrýchlejšom sprístupnení prenositeľnosti telefónnych čísel zo siete O2 do svojej siete.

6. nov 2007 o 17:06 SITA

BRATISLAVA. Telekomunikačný operátor Orange Slovensko, a.s. má eminentný záujem na čo najrýchlejšom sprístupnení prenositeľnosti telefónnych čísel zo siete Telefónica O2 Slovakia do svojej siete. V reakcii spoločnosti Orange na minulotýždňové vyhlásenia Telefónica O2 Slovakia, uviedla spoločnosť, že takúto možnosť by privítala už v predvianočnom období. "Orange s nepochopením sleduje vyjadrenia zástupcov spoločnosti Telefónica O2 Slovakia prezentované prostredníctvom médií, ktoré vykazujú znaky kampane, k téme prenositeľnosti telefónnych čísel a priamo útočia na jej partnerov v rokovaniach obvineniami o údajných obštrukciách. Argumentovať údajnými obštrukciami zo strany ostatných operátorov Orange považuje za nekorektné a účelové búchanie na otvorené dvere," uvádza sa v utorkovom vyhlásení spoločnosti Orange.

Orange preto spoločnosť Telefónica O2 písomne opätovne požiadal o obnovenie rokovaní o sprevádzkovanie aspoň manuálnej portácie, ktoré ako dočasné náhradné riešenie dodnes nie je. Toto dočasné riešenie chce mať Orange zmluvne podchytené a zadefinované, pričom spoločnosť uviedla, že práve Telefónica O2 ho v poslednom čase odmieta. Manuálnu portáciu považuje Orange za nevyhnutný a potrebný medzikrok vzhľadom na zaznamenané komplikácie a prieťahy v procese zavedenia automatickej prenositeľnosti telefónnych čísel. Snahu skrátiť ostávajúci čas vynechaním testovacej fázy informačného systému zabezpečujúceho systémovú prenositeľnosť však Orange považuje za neúnosné riziko. Vynechanie testovacej fázy môže ohroziť zavedenie služby v plánovanom termíne, ale aj existujúci proces prenositeľnosti čísel medzi operátormi a tým aj plnenie zákonných povinností operátorov.

Spoločnosť T-Mobile Slovensko v reakcii na obvinenia spoločnosti Telefónica O2 Slovakia skonštatovala, že robí všetko potrebné pre odštartovanie prenositeľnosti čísla s tretím operátorom. "Dôrazne odmietame akékoľvek obvinenia takéhoto druhu. Systémy pre prenositeľnosť čísel ešte nie sú medzi operátormi prepojené. Pred ich spustením trváme na dôkladnom otestovaní. Nedostatky by mohli vyvolať problémy už s existujúcou prenositeľnosťou, čomu samozrejme chceme predchádzať," informoval agentúru SITA špecialista externej komunikácie spoločnosti T-Mobile Slovensko Martin Vidan.

Orange už v januári 2007 informoval, že informačný systém je na vstup tretieho operátora pripravený a termín uvedenia služby bude závisieť od jeho pripravenosti a ochoty spolupracovať. Na začiatku rokovaní bol všetkými stranami vzájomne odsúhlasený časový harmonogram prác z ktorého jasne vyplývali aj časové riziká v prípade obštrukcií niektorého z partnerov. "Ako je známe, rokovania o komerčných podmienkach spolupráce napokon niekoľko mesiacov v roku 2007 viazli práve kvôli nezmyselnej požiadavke spoločnosti Telefónica O2 Slovakia implementovať zásadne pozmenený informačný systém, a to napriek technickej pripravenosti existujúceho systému pre prístup ďalších operátorov, do ktorého operátori doteraz investovali niekoľko stoviek miliónov slovenských korún," informovala spoločnosť Orange. "Adekvátne tomu sa posunul časový harmonogram pre zostávajúce prípravné práce pre zavedenie automatickej prenositeľnosti čísel na prvý štvrťrok 2008, čo nás, vzhľadom na predvianočné obdobie vôbec neteší," uviedol riaditeľ pre stratégiu a regulačné vzťahy spoločnosti Orange Slovensko Ivan Marták.

Spoločnosť Telefónica O2 Slovakia uviedla už v piatok minulého týždňa, že všetky argumenty, ktoré odznievajú na tému prenositeľnosti čísla medzi mobilnými operátormi, a ktoré vysvetľujú prečo nie je možná prenositeľnosť aj so spoločnosťou Telefónica O2, vníma ako snahu predĺžiť jej konkurenčnú nevýhodu. "Rokovania a implementácia systémov a procesu prenositeľnosti na strane Orange a T-Mobile sa naťahujú prakticky celý rok 2007. Podľa ich vyjadrení je dnes už jasné, že elektronická prenositeľnosť bude pre nás k dispozícii až v prvom kvartáli roku 2008," informoval hovorca spoločnosti Telefónica O2 Slovakia René Parák.