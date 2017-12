Slovanet kúpil prešovskú firmu Kryha, na jej sieti ponúka služby tripleplay

Spoločnosť Slovanet odkúpila majoritný podiel v spoločnosti Kryha, ktorá je poskytovateľom internetového pripojenia v meste Prešov.

6. nov 2007 o 16:10 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť Slovanet, ktorá je alternatívnym poskytovateľom internetu a telefónnym operátorom, odkúpila majoritný podiel v spoločnosti Kryha, spol. s r.o., ktorá je poskytovateľom internetového pripojenia v meste Prešov. Informovala o tom na utorkovej tlačovej besede spoločnosť Slovanet. Akvizíciou tak Slovanet odštartoval novú stratégiu, ktorou chce firma vybudovať do konca budúceho roka optickú sieť s pokrytím miest, kde spolu žije viac ako 20 % obyvateľov Slovenska. Podľa vyjadrení spoločnosti spred dvoch týždňov je na Slovensku približne 150 až 200 malých lokálnych poskytovateľov internetu, z ktorých by chceli osloviť na vzájomné rokovanie približne 30.

"Trh internetového pripojenia v Prešove má podľa nás veľký potenciál. Je to tretie najľudnatejšie mesto Slovenska a doteraz tu pôsobili prakticky len dvaja väčší hráči. V porovnaní s konkurenciou, akou im začínali byť veľké spoločnosti ako napríklad Orange či Slovak Telekom, by však nemali šancu prežiť sami. Sieť, ktorú tu Kryha vybudovala, je dobrým základom na ďalší rozvoj, na to je však potrebná investícia," povedal výkonný riaditeľ Slovanetu Peter Máčaj. Podľa konateľov spoločnosti Kryha Jozefa Palšu a Tomáša Sabola je v súčasnosti situácia na telekomunikačnom trhu taká, že menším providerom prakticky nedovoľuje prežiť bez spolupráce s tými väčšími.

Spolu s oficiálnym ohlásením prvej akvizície v Prešove odštartoval v utorok Slovanet aj predaj nových produktov založených na extrémne rýchlom optickom pripojení. V Prešove chce Slovanet pokryť optikou do konca roka približne 15 tis. domácností. Rýchlosť pripojenia do internetu dosiahne až 64 Mbit/s. Celkovo chce Slovanet na Slovensku, preinvestovať v priebehu nasledujúcich štyroch až piatich rokov 1,4 mld. Sk. Podľa vyjadrení firmy bude viac ako polovica z plánovaného objemu investícií smerovať do výstavby optickej infraštruktúry a akvizícií lokálnych firiem, ktoré vlastnia lokálne optické siete.

Spoločnosť Kryha pôsobí na slovenskom telekomunikačnom trhu už sedem rokov. Doteraz má približne 1 000 klientov svojich služieb. Jej súčasná a budovaná sieť je podľa jej vyjadrení najväčšou optickou sieťou v Prešove. Slovanet s Kryhou uzavreli partnerstvo, ktoré zabezpečí, že spoločnosť Kryha sa bude naďalej venovať budovaniu optickej siete, prevádzke miestnej siete, zriaďovaniu služieb a servisu. Slovanet zabezpečí potrebné investície i celoslovenskú marketingovú podporu.

Slovanet je alternatívnym poskytovateľom internetu a telefónnym operátorom pôsobiacim v oblasti firiem a domácností na Slovensku. Poskytuje aj integrované komunikačné služby pre firemný segment, virtuálne privátne siete a bezpečnostné riešenia menším a stredným podnikom, ako aj veľkým slovenským organizáciám. Celkové tržby Slovanetu za rok 2006 dosiahli 549,2 mil. Sk. Slovanet vlani evidoval prevádzkový zisk 66,5 mil. Sk, čo bol v porovnaní s rokom 2005 rast o viac ako 45 %. Čistý zisk Slovanetu za rok 2006 dosiahol 13,5 mil. Sk.