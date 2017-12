Motorm4x - off-road preteky zo susedných Čiech

Už z názvu hry je zrejmé, do akého žánru by sme Motorm4x zaradili. Preteky to však nebudú klasické, akých je na hernom trhu neúrekom.

6. nov 2007 o 15:33 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 1 0 Spoločnosť The Easy Company nemusíte vôbec poznať a nebudeme sa vám vôbec čudovať. Ide o pomerne nový vývojársky tím sídliaci v Prahe, ktorý je zložený zo skúsených vývojárov, ktorí kedysi pracovali v Illusion Softworks na projektoch ako napríklad Hidden & Dangerous 1 a 2 či Mafia. Vývojári sa síce nedajú počítať na desiatky (je ich len 5!) a preto sa hneď na začiatku rozhodli, že sa nebudú snažiť preraziť AAA titulom, ktorého vývoj by im zabral niekoľko rokov, ale sa vrhli na budgetové vody. Ich prvotina Motorm4x však v niektorých prípadoch ako typický budget nevyzerá, tak sme sa rozhodli pozrieť mu bližšie na zúbok. Už z názvu hry je zrejmé, do akého žánru by sme Motorm4x zaradili. Preteky to však nebudú klasické, akých je na hernom trhu neúrekom. Je síce pravda, že ovládať budete vozidlá (celkovo ich bude 10, kvôli licencii však nepôjde o skutočné značky, ale ich napodobeniny s vymyslenými názvami), avšak žiadne série pretekov, ktoré si aktivujete priamo v menu, sa nekonajú. K dispozícii dostanete tri rozsiahle prostredia: Alpy, Aljaška a skalnatá púšť. Žiadne vyznačené trate, žiadny pevný štart a cieľ, máte pred sebou obrovské prostredie a je len na vás, kam sa s vybraným vozidlom vyberiete. Podľa slov tvorcov bude prejdenie z jedného konca na druhý trvať niekoľko desiatok minút. Táto doba však nebude umelo naťahovaná, dôležitú úlohu totiž zohráva práve prostredie samotné, ktoré je členité a väčšinu cestičiek a skratiek budete s terénnymi jeepmi objavovať sami na vlastnú päsť. Nikto vám nepovie, že sa musíte vybrať po poľnej ceste, ktorá je síce bezpečná, ale zároveň i dlhšia. Môžete zatočiť volantom a doslova sa vybrať „na hríby“ a snažiť sa prechádzať pomedzi stromy. Tento systém nenápadne pripomína Test Drive Unlimited, preteky taktiež založené na otvorenom svete. Je síce pravdou, že TDU bolo zamerané primárne na multiplayer, ale voľnosť bola príťažlivá i pre jedného hráča. Mohli ste si jazdiť po šírom svete a v prípade, že ste mali chuť a náladu na nejaký pretek, našli ste si na mape niektorý z nich a nič vám nebránilo vo vyhrávaní. Podobný systém používa aj Motorm4x, kde sa však multiplayeru nedočkáme a všetko je podriadené atraktívnej kariére, ktorá by nám mala zabrať približne 15 hodín. Preteky off-roadov budú štruktúrované medzi tradičné schémy ako jazda na čas, okruhy alebo hľadanie najkratšej cesty, kde nebude pevne stanovená trať a musíte si zvoliť vlastnú. Model finančného odmeňovania v prípade úspechov pri plnení úloh a následného odomykania nových vozidiel, úloh a prostredí, je všetkým dobre známy. Vieme, že funguje, tak sme radi, že sa vývojári nepokúšajú o žiadne špeciálne novinky. Podľa obrázkov je vidieť, že Motorm4x nevyzerá vôbec zle (5000 druhov stromov, dynamická tráva...) a sme zvedaví, na akých PC sa bude hra obstojne hýbať. Určite bude nutné hru vyladiť aj pre slabšie stroje, keďže ide o zaradenie medzi budgetové edície. Jazdný model však nebude úplne arkádový, pôjde o zdravý stred medzi simuláciou a arkádou – vozidlá budú mať aj špecifický model poškodenia. Termín vydania je zatiaľ stanovený na prvý kvartál budúceho roku, takže do vydania nezostáva veľa času. Sme nesmierne radi, že sa i v našich končinách rodí racingová hra. Najviac nás na Motorm4x láka spomínaná voľnosť, pri ktorej by sme čisto teoreticky mohli vydržať dlhé hodiny. Členitý terén sľubuje až 200 metrové prevýšenie, takže žiadne rýchlostné preteky po rovinách to nebudú. Zatiaľ budeme tento projekt sledovať a veríme, že pôjde nielen o peknú hru po technologickej stránke, ale si ju zamilujeme vďaka hrateľnosti. Jednoduchý nápad, žiadne veľké oči a vidíte – tešíme sa na obyčajný budget.