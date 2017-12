Space Siege - ľudstvo znovu bojuje o prežitie

Chris Taylor je pre nás hráčov jedna z tých skutočných osobností, ktoré sa neboja pozrieť na svoje dielko s kritickým okom. Tejto svojej vlastnosti vďačí za to, že spoločnosť Gas Powered Games pracuje vždy naplno a snaží sa prísť na trh s čo najviac vyšpe

6. nov 2007 o 13:22 Ján Kordoš

rkovaným titulom. Či už sa pozrieme na akčné RPG Dunegon Siege (vrátane pokračovania a datadiskov) alebo nedávnu RTS Supreme Commander, ktorú môžeme považovať za duchovného nástupcu vynikajúcej stratégie spred 10 rokov, Total Annihilation. Portfólio vynikajúce, takže okrem datadisku k Supreme Commanderu by sa hodilo predstavenie nejakého ambiciózneho titulu. A čo tak Space Siege?

Už samotný názov napovedá, že pôjde o akéhosi nepriameho nástupcu fantasy akčného RPG Dungeon Siege 2, len sa presunieme nielen v čase, ale aj v priestore. Prechod do budúcnosti a s tým spojené vesmírne lode a nepríjemná budúcnosť v tomto žánri príliš často využívaná nie je. Nám to však vôbec nevadí, pretože práve na sci-fi je vidíme často niečo záhadne príťažlivé. Ľudstvo postupne expanduje a vesmírne lety sa stávajú samozrejmosťou. Zvedavosť napokon vyústi k cestám aj mimo našu slnečnú sústavu, lenže tam už čaká prekvapenie v podobe mimozemskej rasy Kerak, ktorá nás rozhodne nevíta s chlebom a soľou v ruke. Objavenie agresívneho súpera je pre Zem napokon osudné. Kerakovia sa rozhodnú ľudstvo vyhladiť, čo sa im napokon vo svojej podstate aj podarí a poslední jedinci našej civilizácie opúšťajú zničenú Zem vo vesmírnych lodiach a putujú do neznáma za hľadaním novej planéty. Na jednom z evakuačných plavidiel sa objaví aj náš hrdina Seth Walker, za ktorého budeme hrať.

Na vydýchnutie však nie je čas, Kerakovia infiltrovali túto vesmírnu loď a našou snahou bude ochraňovať tisícky pasažierov a posádku. Príbeh sa môže zdať ako úplne klasický, ani ovládanie na tom nebude prekvapujúco inak, než tomu býva v podobných akčných projektoch, zásadných zmien, ktoré zmenia hrateľnosť je však niekoľko. Okrem toho, že hlavný hrdina, ktorého budete aktívne ovládať, je na rozdiel od série Dungeon Siege len jeden, dáva väčšie možnosti v smeroch pôsobenia a hlavne sa zbytočne nestrácate, čo sa niekedy v Dungeon Siege stávalo, keďže ste si mohli naverbovať rozsiahlu partiu. Navyše dostanete šancu zosobniť sa s hrdinom, ktorý má aj svoju minulosť a ako už býva zvykom, postupne ju budete odhaľovať. Je síce pravdou, že si na pomoc môžete zavolať robota s názvom Harvey, no ten nebude priamo pod vašim velením a jeho správanie neovplyvňujete. Bojuje podľa vlastnej umelej inteligencie, čo na ňu kladie vyššie nároky, ale zatiaľ všetko funguje podľa predpokladov, robot sa nestráca a útočí rozvážne. Protivníci sa síce v niektorých prípadoch správajú pomerne hlúpo, ale dokážu si i dopĺňať zdravie, takže sa im to dá odpustiť, veď spoliehať sa budú primárne na kvantitu.

Najdôležitejším sa podľa nás javí používanie implantátov. Nikto vás do týchto pomocných prostriedkov nenúti, no výrazne zlepšia vašu postavu (či už efektivitou streľby alebo silou) a robia vám tak hranie jednoduchším. Na druhú stranu strácate svoju ľudskú stránku, odkláňate sa od humánnosti, čo bude aktívne vplývať nielen na príbeh a jeho rozvoj, ale aj zadávanie úloh od NPC postáv. Atmosféra sa tak začne výrazne meniť, dostávate na výber, ktorou cestou sa vlastne vyberiete a práve na toto Chris Taylor vsádza. Vyvolanie emócii bolo v podobných tituloch na jednom z posledných miest a väčšinou ste sa len uberali po vopred navrhnutej ceste posiatej rôznymi questami. Môžete na implantáty zabudnúť a ignorovať ich, no pri rozohraní novej hry však skúsite cestu cyborga a na zmeny určite natrafíte. Hrateľnosť tým získava nový rozmer.

Čo sa týka grafickej stránky, zatiaľ ju nemôžeme naplno posudzovať a hodnotiť, do konca vývoja ešte nejaký ten mesiac ostáva (hra sa má objaviť v prvom kvartáli budúceho roku), ale rozhodne nám prostredie lode nepripadá ako nevhodné alebo nepríjemné. Veľký dôraz je kladený na dizajn interiérov, prostredie má dýchať chladom a bezmocnosťou. Z temných zákutí osvetlených neónovými svetlami budú vyskakovať nepriatelia. Dojem strachu tak bude zastúpený v hojnej miere. Doba hrania je predbežne stanovená na príjemných 15-20 hodín, pričom by sme nemali príliš váhať nad zahraním si vesmírneho dobrodružstva ešte raz, je totiž veľká šanca, že niektoré úlohy budú pri inom spôsobe hrania prístupné a v prvom hraní ste ich nezaznamenali. Taktiež nejde o klasický systém, kde máte bezpečné „domovské mestečko“, kde si pokecáte s predavačom a nakúpite nové vybavenie. Všetko je spracované dynamicky a uveriteľne, takže na postavy narážate v priebehu hrania. Sme veľmi radi, že sa Chris Taylor rozhodol dať zbohom fantasy žánru a skúša niečo úplne iné v sci-fi svete, kde je dojem skazy akosi prirodzenejší. Ihneď ako budeme vedieť viac, vám dáme určite vedieť.