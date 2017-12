Radiohead s internetovým predajom (zatiaľ) príliš neoslnil

6. nov 2007 o 10:58 Milan Gigel, (mg)

Skupina Radiohead vidí hudobný šoubiznis dúhovými očami. Foto: REPROFOTO – RADIOHEAD.COM

Takmer dve tretiny fanúšikov za nový album nezaplatili ani cent – taká je bilancia experimentu, pre ktorý sa pred nedávnom rozhodla skupina Radiohead. Namiesto toho, aby vydali album v zastúpení svojho vydavateľstva, rozhodli sa využiť ako distribučné médium internet. Cenu za album si mali fanúšikovia určiť sami.

V priemere získala kapela za každú stiahnutú kópiu albumu 2,26 dolára, čo je o poznanie menej, ako tvorili zisky plynúce z predaja albumov pod krídlami vydavateľstva. Tam dosahovali honoráre rozpätie od 3 do 5 dolárov za každý predaný nosič. Koľko fanúšikov si však zatiaľ album do svojho počítača zakúpilo, nie je známe. Do úvahy treba brať i skutočnosť, že dostupnosť skladieb bez zaplatenia nezabránila tomu, aby sa skladby šírili v P2P sieťach. Pre mnohých je tento spôsob sťahovania jednoduchší. Na finálne hodnotenie je podľa analytikov zatiaľ priskoro.

Nulovú hodnotu pripísalo albumu až 62 percent návštevníkov webu, menej ako 4 doláre zaplatilo 17 percent fanúšikov, od 4 do 8 dolárov 6 percent, 12 percent určilo hodnotu v rozpätí od 8 do 12 dolárov, a viac ako 12 dolárov zaplatili 4 percentá návštevníkov. Správanie kupujúcich naznačuje, že ceny nosičov na trhu chápu ako príliš vysoké.

Priemerná hodnota CD nosiča je na americkom trhu 12-15 dolárov, internetový gigant iTunes predáva albumy za 9,99 dolára.