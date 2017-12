Overlord - vitajte, Vaša temnosť

Priznáme sa, že sme dlho koketovali nad myšlienkou zvoliť tradičný podtitul k novému akčnému RPG s prvkami stratégie Overlord. Nečudujte sa nám, slovné spojenie „Je dobré byť zlý“ zaručene zafunguje.

6. nov 2007 o 9:38 Ján Kordoš

Ak ste si pri tomto jednoduchom definovaní hry spomenuli na famózneho Dungeon Keepera z dielne Bullfrogu, nemáte ďaleko k pochopeniu základných bodov hrateľnosti. Dungeon Keeper bol, je a bude pre nás jednou z najlepších stratégií, ktoré uzreli svetlo sveta. Kde tam síce zvýskneme pri 5876.pokračovaní eposu z Druhej svetovej alebo stratégie zo stredoveku, či nebodaj fantasy, no Dungeon Keeper je doslova božskou (dobre, oprava, pekelnou) esenciou v kotlíku s nápisom hrateľnosť, atmosféra a zábava. V úlohe Temného pána ste bránili svoje podzemné dŕžavy pred nenásytnými rytiermi, brakujúcimi vaše útulné kobky, či odolávali pred nájazdmi iných zloduchov, ktorí chceli byť ešte horšími ako ste vy. Postupne ste zaberali rozprávkové územie, a hoci ste na svetlo nikdy nevystúpili, hra hýrila i po stránke technickej. Kdeže sú tie časy, spomíname v nostalgických chvíľach pri pohári ešte čerstvej krvi (samozrejme z panny a podobne)? No, my by sme vám aj povedali, kdeže sú, lenže to po Overlordovi už neplatí a aspoň z časti sa môžeme tešiť z návratu temnoty, zla a škriekajúcich goblinov.

Treba však podotknúť, že žáner stratégie je zastúpený minoritne, dokonca by ste ho niekedy museli lupou hľadať, lenže on tam skutočne je! Akčná zložka prevažuje nad všetkým, ale občas toho trochu rozumného postupu nezaškodí. Pre vášnivých čitateľov vrelo diskutujúcich o aktuálnosti recenzií pripomenieme, že sme mali k dispozícii oficiálne predávanú českú verziu hry, ktorý vyšla prednedávnom. To len tak na okraj – teraz však nechajme prehovoriť prvú dôležitú osobu, ktorá je zároveň vašim mentorom. Je to vodca goblinov:

Milý temný pane! Prichádza prvý deň Tvojej vlády. Vítam ťa a dúfam, že si sa už celkom prebral z dlhého spánku. Čakali sme na teba dosť dlho. Bašty zla už dnes nie sú to, čo bývali – všade sa vyrojilo množstvo svätuškárov, ktorí sa rozhodli proti nám bojovať. Najotravnejší bol asi posledný z tých „hrdinov“ – zabil Tvojho predchodcu a dokonale vyplienil aj našu temnú vežu. Ty si sa však teraz vrátil, a tak môžeš beh dejín zmeniť. Určite sa už tešíš, keď sa pustíš do poctivého vraždenia s troškou toho drancovania. Asi Ti nemusím pripomínať, pane, že neznamená len lúpiť a spôsobovať zmätky. Skutočné zlo vyžaduje prax a diabolskú prefíkanosť – tieto vlastnosti Ti celkom iste nechýbajú. Niet času nazvyš, pane – je potrebné potrestať hrdinov, čo nedokáže nik iný ako Ty!

Triumph Studios si u nás už spravili dobré meno vďaka fantasy ťahovke Age of Wonders. Patrilo by sa podotknúť, že tradičnej fantasy ťahovke, kde ste mali posúvali panáčikov (tých dobrých), v mestách budovali armády, pri strete armád bojovali a všetky tie krásne veci, ktoré nás bavia napríklad pri Heroes of Might and Magic 5.

Teraz príde na rad umiestnenie Overlorda do žánrovej škatuľky, hoci bude zrejme priúzka. Všetko dianie sledujete z pohľadu kamery umiestnenej za plecami vášho skazeného Ja, ktoré sa preháňa po spočiatku rozkvitnutých lúkách a iných nechutne romantických miestach. Okrem prepletania nôh môžete v ruke držať sekeru, meč alebo palcát a s nimi sa zapájať do navrátenia zla na trón. Aj tí najchrabrejší hrdinovia totiž pri moci stratili svoje prvotné nadšenie na staranie sa o svoje ovečky a s príchodom na trón jednoducho sile vládnutia podľahli a stali sa z nich úplne iné tvory. Drancujú, nepomáhajú babičkám cez prechody a vôbec sa nestarajú o pohodu v domácom krbe. Kto je teda dobrý a kto zlý, je otázne. Vy máte tú možnosť pomáhať i ubližovať, všetko navyše zabalené do humorného šatu. Lenže prečo by si mal špiniť sám Temný pán ruky, keď sa za ním cerí armáda goblinov?

Veru tak, na všetko to rabovanie sa môžete s kľudným pohľadom generála len prizerať a užívať si chvíle kriku a plaču žien, prosenia o milosť a iných prejavov slabosti. Goblinov vyvolávate na vopred určených miestach, pričom ich presný popis nájdete v tabuľke pri recenzii, takže sa ku konkrétnemu popisu vlastností nebudeme na tomto mieste venovať podrobnejšie. Dôležité totiž je, že si ich okamžite zamilujete ako domáce zvieratká. Sú to vaši drobčekovia a so slzou v oku sme sledovali ich prvé krôčiky. Ako vyskočili na prvú ovečku a priniesli nám jej dušu. Či ako vtrhli na pole tekvíc a z odrezaného vrcholu si spravili roztomilú čiapočku. Alebo ako podrezávali hrdlá zlým hobitom, prinášali nám peňažné dary, vypili svoju prvú čašu piva. Oh, je toho neúrekom, doslova „dear diary“ momenty. Pomerne jednoduchým ovládaním ich povolávate do akcie, vyberáte im ciele či ich dokonca sami ovládate. Reagujú inteligentne, zbierajú predmety (zvyšovanie ich sily), odpratávajú vám z cesty ťažké predmety a vlastne za vás robia všetku špinavú prácu. Sú to vaši poddaní, ktorí vás z celého svojho skazeného srdca nenávidia (čítaj milujú) a strategické prvky sa prejavia v správnom kombinovaní všetkých štyroch druhov, ktoré máte k dispozícii. Obmedzujúci počet maximálnej armády i nutnosť mať pri sebe vo vrecku potrebný počet duší na vyvolanie nových rekrutov robí z hry strategickú hru. Aj keď jednoduchú, hlavne akčnú, ale je tam i badateľný náznak stratégie.

VAŠI SLUŽOBNÍCI Hnedí služobníci – bojovníci

Hnedí sú najsilnejší a dostanete ich pod ruku hneď po začiatku, takže si týchto roztopašníkov aj najviac zamilujete. Sú stvorení pre boj a ničenie, na žiadnu inú rozumovo namáhavejšiu činnosť ich nenahovoríte. Ako bonus však môžu vziať predmety, ktoré nájdu a vybaviť sa nimi (zbrane alebo zbroj), čím zvýšia svoju útočnú silu. Dokážu využiť mnoho vecí, to nám verte a niekedy sa nevyhnete materskému dojatiu nad módnym cítením týchto nezbedníkov Zelení služobníci – vrahovia

Zelená je nielen tráva a panáčik na semaforoch, ale aj naši experti na jedy. Zakrádajú sa poza chrbát nič netušiacich obetí a potichu a nenápadne ich zlikvidujú. Takí Samovia Fisherovia vo fantasy prevedení. Majú ostré pazúriky ako Freddy Krugger svoju povestnú rukavicu. Hoci sú slabší a menej vydržia, účinnosť ich útokov je omnoho väčšia než pri hnedých maznáčikoch. Ak hľadáte niekoho na zabitie silných nepriateľov, určite ich využijete, sú navyše aj pomerne obratní a rýchli. Červení služobníci – strelci

Maličkí impovia s rohami sú naši pekelníčkovia. Z diaľky pália ohnivé gule, plamene im neublížia a v prípade horiacich zátarasov ich dokážu uhasiť. Horšie je to, ak sa niekto dostane do ich bezprostrednej blízkosti. V tomto prípade je často po nich skôr, než by ste chceli. Modrí služobníci – liečitelia

Nazvali by sme ich šamanmi, pretože nielen oživujú padlých (čo je nesmierna výhoda, ktorú budete aplikovať na vyváženie armády), oni dokonca dokážu plávať (ostatní sa vo vode topia ako malé mačky – nie, neskúšajte to!) alebo hádzať po nepriateľoch magické kúzla. Z toho vyplýva, že aktívne sa boja nezúčastňujú, sú to skôr podporní otroci. Jednoducho šamani, bez ktorých by mnohé situácie zostali neriešiteľné.

Akčnú zložku bližšie predstavovať netreba, dokonca by sme sa odvážili tvrdiť, že sa postačí pozrieť na obrázky. Strategické prvky totiž nie sú tak náročné, že by ste nad nasledujúcim krokom zdĺhavo premýšľali hodiny a hodiny, lež idete tvrdo za svojim cieľom, všetko ničíte a dokonca sa do akcie môžete aj sami zapojiť. Či už manuálne sekáte alebo kúzlite. Všetko je to jednoduché, intuitívne a užívate si spád. Náznaky RPG tu už vidíme, ale všetko je podriadené akčnejšiemu razeniu. Kúzla máte vo svojej podstate 4 základné, pričom každé z nich má 3 úrovne – dobre, je ich teda 12, ale tak privysoké číslo sme na vás nemohli hneď predhodiť, ešte by sa akčne zameraní hráči zľakli. Bleh, ešte sú tam 4 bonusové, ale o tých neskôr. Tak napríklad ohnivé kúzlo je na prvej úrovni pálivým flusancom, známym aj pod pomenovaním fireball. Poskočením o jednu úroveň získate celistvý prúd plameňov a posledná úroveň sa vetví podľa vášho zamerania. Ste skazeným vládcom s pevnou rukou? Dostanete Inferno, kúzlo hromadného ničenia, ktoré zapáli všetko, čo mu príde do cesty.

Ako ste si už istotne stihli všimnúť, RPG prvky nie sú zastúpené len mágiou. Už aj rozdelenie vášho pôsobenia na skazené a neskazené dáva nádej na niečo iné, než len tupé klikanie myšou a pochod za šípkou, určujúcou najbližší cieľ. Tá tu mimochodom žiadna nie je a sami si vyberáte úlohy a spôsob, akým sa im budete venovať. Pohyb krajinou je voľný, prístup máte však len do miest, ktoré ste si odomkli. Nehovoríme teraz o klasickom otvorenom svete známom z iných hier na hrdinov (Oblivion, Gothic 3, Two Worlds alebo NWN 2), na to Overlord vôbec nehrá, je tu však aspoň nejaká sloboda. Pod stanom či holým nebom však Temný pán spávať nemôže, jeho príbytkom je temná (ako inak) veža. Spočiatku sú to len rozvaliny, posledný „hrdina“ totiž spravil svoje pomerne s veľkou vervou a na vás je, aby ste svoj palác znovu priviedli do stavu, z ktorého budú mať všetci rešpekt. Videli ste Pána Prsteňov? Viete o čom nám ide. Čo by to bolo za páchanie zla bez prítomnosti ženy, takže do vášho kráľovstva vtrhne aj ženská ruka, ale to sú všetko len také maličkosti, ktoré si nemusíte pri podmaňovaní sveta všímať. A tak si cupitáte krajinou, plníte úlohy a určujete, či po vás zostane spálená zem a mŕtve telá alebo neporiadok a vystrašení poddaní. Vtipné to je, dokonca sme mali na jazyku aj jeden vtip, ktorým by sme sa presunuli do hodnotiacej časti, ale keďže bol prasácky, museli sme ho vynechať. Určite ho ale poznáte: Príde manžel do spálne za manželkou s kravou na rukách a hovorí... ale fuj, poďme hodnotiť!

GRAFIKA 8 / 10

Overlord je hra príjemná na pohľad, ihneď vás očarí svojimi vnadami v podobe všetkých tých nádherných efektov v podobe normálových máp, slnečných efektov, odrazov na vode, odleskami, časticovými efektmi, tieňmi a svoje spraví aj antialiasing a rozmazávanie pohľadu či v niektorých prípadoch až bizarné preexponovanie farieb. Rozprávkový svet s doslova žiariacim prostredím vám vypáli oči. A potom prídete vy a trochu upravíte fasádu miestnej rozprávke. V hobitích norách sa cítite akoby naozaj, nebudete dvakrát hádať, kde sa tvorcovia inšpirovali. Rovnako je to aj v prípade bažín alebo kobiek, neskôr v hre nastúpia na scénu aj temnejšie lokácie, čo je len a len dobre. Vyčačkaná grafika získava nezanedbateľné plusy aj v modeloch postáv, ktorých je neúrekom. Navyše sa hlavne goblinovia úžasne hýbu, rôzne gestikulujú, rozhadzujú rukami, pri predávaní pokladu k vašim nohám sa pokorne poklonia či bizarne behajú a šialene sa bijú. Hlavný hrdina síce behá mierne topornejšie, toho si však nedovolíme kritizovať. Cez všetku tú nádheru okolo sa len veľmi ťažko prehĺta nepríjemné horká pilulka s obmedzením pohybu. Je to pekné prostredie s vynikajúcim dizajnom, ale často máte neprimerane malý priestor na realizáciu a vlastne chodíte po chodbách s neviditeľnými stenami. Je síce pravdou, že tam umiestnili tvorcovia skalu, tam privysoký kopec, ale zostali sme trochu smutní, že sme nemohli behať a plieniť len tak pre radosť a vlastné potešenie. Hre by to určite prospelo a zvýšilo prestíž, ale nebudeme zbytočne dráždiť hada bosou nohou.

INTERFACE 8 / 10



Na Xboxe 360 sa nám Overlord ovládal s gamepadom vynikajúco, takže ak túžite po tejto verzii, určite nespravíte chybu pri kúpe. Nemusíte sa báť zložitého ovládania, to sa nám zdalo dokonca v niektorých prípadoch aj o niečo príjemnejšie ako na PC, no to má zas svoje kladné stránky, ktoré gamepad nenahradí. Kombinácia klávesnica (pohyb a niektoré z činností) + myš (mierenie a základné akcie) funguje na výbornú. Okrem určovania krokov avatara máte pod palcom aj svojich služobníkov. Ak im nezadáte úlohu (nekliknete na dané miesto ľavým tlačidlom), bežia za vašim chrbtom ako správni poddaní. Odvolávate ich pravým tlačidlom a môžete ich aj sami ovládať – v prípade ak stlačíte obe tlapky na vašom hlodavcovi. Pohybom myši určujete smer, ktorým sa vaša vrecková (a pomerne hlučná) armáda vyberie. Jednoduchým výberom dávate do horúceho slotu vybrané kúzlo – to potom aktivujete pridelenou klávesou. Keďže sú kúzla 4 po 3 úrovniach, nájdete ich po štvoriciach pod „F“ klávesmi. V niektorých prípadoch musíte priamo zamerať nejaký cieľ alebo vytiahnuť zbraň. Práve samotný boj nám pripadal trochu ťažkopádny, ale anjel to vezmi, veď na špinavú prácu tu máme pomocníkov a ich využívanie je nesmierne zábavné.

video //www.sme.sk/vp/483/

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Spočiatku budete nadšením chrochtať blahom, tešiť sa z každého rabovania. Prvotný ošiaľ síce začne postupne opadávať, no nikdy nie na úroveň ohranosti a z toho prameniacej nudy. Koncept hry je natoľko príťažlivý a používaný v minimálnej miere, že vás táto kombinácia akčnej hry a miernych RPG a strategických prvkov jednoducho chytí, hoci nemusí byť ani jeden zo žánrov vašim obľúbeným. Humor je založený na skutočne vtipných scénach, nejde o americké sit-com srandy, v ktorých vás na vtipné momenty musí upozorniť smiech v pozadí. Parodovať fantasy svet je činnosť náročná a pokým sa nedostanete na tú správnu vlnu a pritlačíte na pílu príliš (alebo sa všetko zvrhne v trápnosť), nemáte šancu. Overlord je založený na jednoduchých princípoch, takže funguje aj zábavné komentovanie všetkého zla, ktoré musí Temný pán páchať. A čo je najlepšie a najhrateľnejšie? Tí vaši malí poddaní, služobníci priamo z pekla. Sú roztomilí a dokonca sme sa pristihli pri myšlienke, že by nám nevadilo, keby tam postava hrdinu ani nebola. Mršky robia skutočný neporiadok a chaos všade, kam vkročia a je zábavné ich sledovať pri rabovaní. Logické úlohy nepatria medzi extrémne náročné, ale neskôr v hre zistíte, že náročnosť pritvrdila. Ani to však nebráni vo vašej expanzii plnení questov, zbieraní zlata a následného vybavovania veže.

Svoje panstvo však budujete striedmo, nemáte naň zásadný vplyv a je to vlastne iba okrasa. Keby sa do hry vložila možnosť i stavebných prvkov, bolo by toho zrejme už príliš veľa. O menšej slobode a voľnosti sme sa zmienili už pri grafickom spracovaní a teraz márne hľadáme skutočne výrazné chyby, ktoré by ovplyvnili hrateľnosť. Tá je totiž vo svojej podstate jednoduchá, nehádže vám pod nohy milión komplexných prvkov, nezahlcuje rozhovormi či zložitými logickými hádankami. To, čo vás dostane, je komická atmosféra skazenosti, páchania zla a jednoducho všetkej tej temnosti. Je to smiešne a príťažlivé zároveň. Odľahčený duch hre istotne prospel. V spojení s goblinmi ide o vtipne poňaté ovládnutie sveta. Taký ten dojem zo všetkého naokolo máte nádherný, cítite sa ako Temný pán, ale veľmi dobre si uvedomujete absurdnosť a paródiu. Vtipných hier je málo, omnoho menej zábavných, navyše je Overlord svojim jednoduchším konceptom prístupný pre každého. Pozor však, jednoducho pochopíte, ťažšie ovládnete.

MULTIPLAYER



ZVUKY 8 / 10

Goblini sú príšerky, ktoré vzbudzujú rešpekt už len svojim hlasovým prejavom. Alebo skôr škrekotom, hulákaním a príjemne priškrteným hlasom, ktorým k vám prehovárajú. Práve vďaka nim budete väčšinu času niečo počúvať. Okrem ich prejavov to bude zvuk rozbíjania všetkého možného, máločo unikne ich deštrukčnému cíteniu. Sme nesmierne radi, že dabing ponechal CD Projekt v anglickom jazyku (hra je s českými titulkami), je skutočne nenapodobiteľný. Ambientné zvuky vytvárajú atmosféru prostredia adekvátnu situácii.

HUDBA 7 / 10

Hudobnú vložku sme spočiatku príliš nevnímalo, ale pri spätnom hraní sme zistili, že to bolo spôsobené tým, že sa snažila tváriť nenútene. To však neznamená, že by nebola výrazná, len dáva o sebe vedieť iba v istých okamihoch, ktoré si to vyžadujú. Rozlíšenie podľa toho, kde sa práve nachádzate, je automaticky splnené. Orchester pri veľkej bitke v podzemí spraví svoje, to vám zaručujeme, zatiaľ čo rozkvitnutá lúka je vhodná skôr na veselšie noty.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10

Overlord sa zdá byť spočiatku hrou jednoduchou, ba priam až primitívnou. Veď čo, máte len nejakých poskokov, ktorí všetko vyriešia za vás, no nie? No nie! Do boja ich nesmiete hádzať po hlave, vtrhnutie do davu nepriateľov vás pripraví o skúsených tvorov (mŕtvi automaticky strácajú svoje zbrane a tým aj výhodu v súbojoch). Neskôr sa musíte uskromniť s menšou, ale vyváženou armádou, ktorá bude zložená z vhodných jedincov. Duší taktiež nie je na rozdávanie a plytvať nimi nemôžete. Zdravá náročnosť však chvalabohu nikdy neprerastie do zbytočného frustrovania a stúpa priebežne, takže si na vyššie nároky zvykáte postupne. Umelá inteligencia vašich tvorov je prekvapivo vysoká a keď ich niekam vyšlete, zasekávajú sa málokedy, automaticky vám nosia dary (aj keď niekedy nejaký ten mešec zabudnú), chovajú sa svojsky blbo a sú ochotní za vás obetovať život. Už nič také ako hlásajú propagačné materiály vážnych stratégií: vojaka na samovražednú úlohu nevyšlete, pretože odmietnete. Goblini neváhajú a spravia masaker. Pri vašej nerozvážnosti aj vo vlastných radoch, ale keď na topení alebo pálení goblinov je niekedy niečo romantické, inokedy nám to zas trhalo srdce. Jednoznačne sa však nenechajte zlákať poeticky jednoduchým úvodom, ono bude horšie. Teda vlastne lepšie.