Cez Google sa bude dať aj volať

6. nov 2007 o 0:00 Tomáš Ulej

Internetový gigant Google včera v San Franciscu oznámil, že v polovici budúceho roka začne vyrábať vlastný mobil. Pobeží v ňom operačný systém postavený na otvorenej platforme Linuxu. Medzi firmami, ktoré Gphonu neprisľúbili podporu, sú jeho najväčší konkurenti Nokia a Microsoft. Naopak, ich konkurentov je v aliancii s Googlom dosť.

Google Phone nemá byť len značkou jedného telefónu, koncern chce vytvoriť a určovať štandardy mobilných technológií. Dúfa, že nový operačný systém sa stane štandardom pre mobilnú komunikáciu vôbec.

Google tým chce získať vplyv v sektore, v ktorom majú príjmy z reklamy rásť oveľa rýchlejšie ako zisky z telefonovania či esemesiek. A na sprostredkovanie mimoriadne dobre cielenej, a teda aj efektívnej reklamy, je Google expert. Presnejšie, je to jeho hlavný zdroj príjmov už teraz. A ako ukazuje trvalý rast akcií firmy, je to udržateľný biznis model.

Mobilná aliancia

Google má s novým telefónom a softvérom pomôcť 34 part­nerským spoločnostiam, ktoré vytvorili Open handset Alliance. Sú medzi nimi výrobcovia mobilov Motorola, Samsung, HTC a LG Electronics, ktoré sa zaviazali, že operačný systém Google použijú v niektorom zo svojich telefónov už na budúci rok.

Do partnerstva s najvplyvnejšou značkou sveta idú aj najväčší mobilní operátori – Sprint Nextel Corp., T-Mobile USA, China Mobile, španielska Telefónica a taliansky Telecom. Do vývoja Google phonu sa zapoja aj Intel či NVidia.

Reklama prvoradá

„Google nechce byť vaším telefónom, Google chce rozšíriť svoj úspešný biznis model na váš mobil,“ povedal pre agentúru Reuters ešte predvčerom zdroj blízky spoločnosti.

Firma zarába na internete vďaka konceptu takzvanej kontextovej reklamy, ktorá sa pridáva k informáciám, ktoré ľudia hľadajú na internete. Služby ako vyhľadávač Google, poštová služba Gmail či satelitné mapy na adrese gmaps.google.com nosia firme návštevníkov, za ktorých oslovenie potom platia objednávatelia reklamy. A presne to si Google sľubuje v budúcnosti aj od svojich mobilov a softvéru pre mobily.

Mobilný babylon

Google sa netají ani tým, že medzi motívmi, ktoré ho viedli k vytvoreniu vlastného operačného systému, je to, že súčasné telefóny a operačné systémy sú vzájomne takmer nekompatibilné a každú novú aplikáciu pre mobily treba prakticky nanovo vyvíjať pre každý druh telefónu.

To je aj dôvod, prečo Google doteraz nezobrazoval reklamy ani len v aplikácii pre sťahovanie e-mailov zo služby Gmail.com, ktorej sa darilo komfortne fungovať v rôznych mobiloch.

„Chceli by sme v našich aplikáciách v mobiloch prinášať reklamu s vysokou cielenosťou tak, ako to robíme na webe, no pri dnešných mobiloch je to pre nás nedosiahnuteľné,“ povedal pre server MarketWatch.com Tony Hsieh manažér tímu Google venujúcemu sa mobilným aplikáciám.

Mýty o plánoch Google, ktoré sa (ne)potvrdili Google sa pokúsi konkurovať Microsoftu využitím webových kancelárskych balíkov. Tak sa aj stalo, Google spustil podobnú službu na adrese www.google.com/a/ Google vydá aplikáciu GDrive, ktorá ľuďom umožní na webe zálohovať svoje dáta v prakticky neobmedzenom objeme. Mýtus zatiaľ nepotvrdený. Google sa pokúsi pripraviť operačný systém založený na webových službách. Mýtus zatiaľ nepotvrdený. Google sa pokúsi preraziť na mobilnom trhu. Áno, v polovici roku 2008 by ho chcel začať predávať.