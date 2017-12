Komisia pripravuje nové regulácie

Európska komisia má pripravenú novú reguláciu telekomunikácií. Chce ňou napríklad zvýšiť dostupnosť internetu alebo zabezpečiť zmenu mobilného operátora do jedného dňa.

BRUSEL. Komisia v najbližšom čase chce navrhnúť, aby ľudia mali možnosť zmeniť mobilného operátora do jedného pracovného dňa a tiež má v úmysle zlepšiť systém európskeho tiesňového volania na linku 112. Po určení cien roamingu sú to ďalšie obmedzenia pre telekomunikačné firmy.

Komisia by tiež chcela umožniť rozšírenie internetu do vidieckych oblastí členských štátov, a to prostredníctvom kmitočtov uvoľnených po prechode na digitálny prenos. V návrhu sa tiež spomína služba volanie cez internet.

Eurokomisárka pre telekomunikácie chce tiež navrhnúť oddelenie sietí od ponuky služieb a telekomunikačných operátorov. Redingová pritom nechce rozdelenie majetkové, ale len funkčné oddelenie divízií, čím hodlá na trhu zaistiť väčšiu konkurenciu. Ak nové návrhy komisia schváli, budú s nimi musieť súhlasiť aj jednotlivé členské štáty.