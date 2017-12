Briti pošlú za týždeň miliardu SMS

Obyvatelia Veľkej Británie pošlú za týždeň miliardu krátkych textových správ SMS. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Mobile Data Association.

6. nov 2007 o 9:16 SITA

BRATISLAVA. Obyvatelia Veľkej Británie pošlú za týždeň miliardu krátkych textových správ (SMS). Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Mobile Data Association (MDA). Toto číslo je o 25 percent vyššie ako pred rokom. Počet správ poslaných tento rok za týždeň sa pritom rovná množstvu, aké ľudia poslali za celý rok 1999. "Významne to prekonalo všetky naše očakávania," uviedol Mike Short z MDA. Celkový počet poslaných krátkych textových správ by sa mal podľa predpokladov za rok 2007 vyšplhať na 52 miliárd. MDA pritom pôvodne predpovedala, že to bude 42 až 48 miliárd. Podľa Shorta má tento rast rôzne príčiny. "SMS-ky sú vhodné, komplexné, dajú sa posielať z každého telefónu a siete a sú lacné," spresnil pre internetovú stránku spoločnosti BBC.