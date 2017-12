World in Conflict - test multiplayeru

Chcete vedieť ako dopadla jedna z najlepších RTS poslednej doby v MP?

5. nov 2007 o 17:41 Tomáš Mašek

Multiplayer vo World in Conflicte je zameraný na kooperatívne tímové hranie, kde má každý hráč svoju presne určenú úlohu. Po výbere bojujúcej strany totiž príde na rad aj výber jednotiek, ktorými bude disponovať. Vzhľadom na úzku špecifikáciu jednotlivých hráčov (tankové divízie, helikoptéry, pechota a pod.) je poctivá spolupráca a koordinácia kľúčom k úspechu. Multiplayerové bitky sa nedajú vyhrať jediným hráčom, vždy je nutné rozmýšľať za tím ako úzko spätý celok a počítať s tým, že rovnako ako vy potrebujete pomoc ostatných tímových spoluhráčov, aj oni potrebujú pomoc vašu. Vytvoriť vyvážený a schopný tím obsahujúci čo najširšie spektrum jednotiek vhodných na rôzne situácie nie je ľahké, no je to nevyhnutným predpokladom úspechu v hre. Samozrejme, že k možnosti dokonalej kooperácie sa vyžadujú aj nejaké tie technické vymoženosti, ako napríklad – headset – povinná výbava každého online hráča umožňujúca voice-over-IP komunikáciu zabudovanú v hre. Samozrejme, aj pre tých, ktorí majú k dispozícii iba myš a klávesnicu, sú možnosti ako komunikovať so svojimi tímovými kolegami.

Rovnako, ako som v recenzii singleplayerovej časti hry ospevoval dynamiku a šmrnc, ktorý World in Conflict má, tak je tomu aj pri sieťovom hraní. Hra vás bez akéhokoľvek čakania vrhá priamo do hry a herný systém nevyžadujúci stavbu základne umožňuje okamžite sa so svojou jednotkou zapojiť do bojov a prispieť k (ne)úspechu tímu. Akcia tu trvá od prvej po poslednú sekundu zápasu, nudiť sa nebudete ani chvíľu. Niekedy by naopak bodla chvíľka oddychu a pokoja.

Vzhľadom na tímový princíp hry je World in Conflict médiami často ospevovaný ako real-time stratégia v koži FPS. Akcia a dymanika sršiaca z hry je toho ďalším dôkazom, a odhliadnúc od toho, že to je neuveriteľne zábavné a chytľavé, vzniká tu aj možnosť bez problémov sa kedykoľvek do bitky zapojiť, prípadne odpojiť, bez toho, že by ste narušili hru. Každý kto niekedy hral real-time stratégie online, určite zažil situáciu, že sa mu po hodinovom budovaní základne a príprave na samotný boj, odpojil protivník. No nielenže vám takto zabije hodinu života, ale ešte vás aj nase... naštve. Vo World in Conflicte sa to stať nemôže, keďže namiesto klasického 1 vs. 1, prípadne 2 vs. 2 sa tu môže vyskytnúť aj 16 hráčov tíme naraz. Keď sa vám teda jeden odpojí, môže vás to síce do momentu kým sa niekto ďalší nepripojí znevýhodniť, no zďaleka to nie je defintívny koniec hry.

Čo sa týka samotného princípu hry je rovnaký ako v singleplayeri. Každý hráč disponuje určitým obmedzeným počtom jednotiek, ktoré si môže dopĺňať privolaním posíl, avšak maximálne množstvo je stabilné a neprekročiteľné.

Multiplayer ponúka 20 kvalitných máp a samozrejme predpoklad, že do budúcna sa počet bude zvyšovať. Tri herné módy sú zárukou kvalitnej a dlhotrvajúcej akčnej zábavy. World in Conflict má v sieťovom hraní obrovský potenciál a veľké množstvo aktívnych hráčov je toho nesporným dôkazom. Bez multiplayeru by hra bola síce kvalitná a zábavná, no povedzme si na rovinu – singleplayerová kampaň nie je natoľko revolučná, aby hre pomohla získať tituly a ocenenia. On-line hranie tomu vo veľkej miere napomáha.