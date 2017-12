Internetoví obri chcú šíriť rady o zdraví

Spoločnosti Google a Microsoft sa intenzívne usilujú etablovať v segmente zdravotného poradenstva. Podnetom je skutočnosť, že čoraz viac ľudí používa internet ako zdroj pre informácie a rady o zdraví. Podľa prieskumu výskumnej spoločnosti Harris používa a

5. nov 2007 o 7:00 TASR

Londýn 3. novembra (TASR) - ž 71 % dospelých Američanov internet na hľadanie informácií súvisiacich so zdravím.

Marissa Mayerová zo spoločnosti Google, prevádzkujúcej internetový vyhľadávač, na nedávnej tlačovej konferencii v San Franciscu uviedla, že Google nie je lekárom, avšak ľudia zadávajú do vyhľadávača množstvo hesiel týkajúcich sa zdravia. Ide o veľkú informačnú potrebu užívateľov, ktorú by sme mali napokon zaplniť, dodala. Hoci spoločnosť Google zatiaľ nezverejnila podrobnosti, ako sa chce začleniť do tohto biznisu, naznačila, že časť služieb bude prepojená s jej niektorými už existujúcimi online nástrojmi. Napríklad špeciálny riadok na Google Maps by mal umožniť vyhľadať lekársku ambulanciu v okolí.

Softvérový gigant Microsoft ponúka od októbra stránku HealthVault. Tá umožňuje používateľom zhromažďovať na jednom mieste všetky svoje zdravotné záznamy, ako napr. výsledky kontrol, predpísané lieky a laboratórne výsledky. Bezplatné prvky, momentálne ponúkané v skúšobnej verzii, umožňujú nahrávať užívateľom do schránky dáta zo širokej škály prístrojov, ako je monitor krvného cukru, či tlakomer. Firma tvrdí, že tento nástroj dáva kontrolu nad zdravotnými záznamami do rúk užívateľa, pretože ten môže rozhodnúť, komu umožní do nich nazrieť. HealthVault obsahuje aplikáciu určenú na vyhľadávanie článkov a informácií so zdravotníckym obsahom na webe. Google ponúka podobné špeciálne vyhľadávanie cez svoj nástroj Co-op. Zakiaľ ale ten iba prezerá súčasný obsah webu, Microsoft podpísal dohodu s organizáciami poskytujúcimi špeciálne informácie, ako napríklad všeobecne známa americká Clinic Mayo. Dobre informovaný pacient sa stane lepším partnerom pre svojho doktora, tvrdí na margo snáh oboch firiem Brooks Edwards, medicínsky riaditeľ Mayo Clinic Health Solutions. Sme presvedčení, že práve preto by mali lekári a ďalší poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti podporovať tieto nové technológie, prízvukoval. Ako dodal, osobitne dôležité je to pre pacientov s chronickými chorobami, ktorí potrebujú dlhodobo zaznamenávať vývoj ochorenia, akým je napr. diabetes, či srdcové poruchy. Umiestňovanie citlivých dát na nete pochopiteľne vzbudilo pozornosť organizácií zasadzujúcich sa za zachovanie a ochranu súkromia. Dr. Annie Antonová, profesorka pre softvér na North Carolina State University po preskúmaní HealthVault dospela k názoru, že stránka má zásadnú chybu. Jej prevádzka nie je ošetrená nijakým zákonom. To spolu s ďalšími jej charakteristickými prvkami, ako napríklad miesto zhromažďovania údajov a spôsob ich použitia, vzbudzuje vážne pochybnosti o stránke. Microsoft ale protiargumentuje, že stránku vyvinul s požehnaním expertov na ochranu súkromia. Stránka získala pečať TRUSTe - nezávislý program, ktorý overuje vyhlásenia o súkromí webových stránok. Informovala o tom britská rozhlasová a televízna stanica BBC.