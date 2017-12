Google dnes povie, či chce ísť do mobilov

Na mobilných telefónoch by sa do polovice roka mal objaviť operačný systém od Google.

5. nov 2007 o 0:00 (reuters)

NEW YORK. Internetová spoločnosť Google by dnes mala oznámiť svoju novú stratégiu v oblasti mobilných telefónov. Okrem iného by mal byť predstavený aj nový operačný systém pre mobilné zariadenia a oficiálne oznámená aliancia s viacerými výrobcami headsetov a poskytovateľmi mobilných služieb. Agentúre Reu­ters to potvrdili zdroje blízke Google.

Zdroje agentúry tvrdia, že nový operačný systém bude postavený na otvorenej platforme Linux a okrem programov od Google bude podporovať aj softvér od nezávislých vývojárov. Telefóny s novým operačným systémom od Google by sa na trh mohli dostať v polovici roka 2008. Prienik na mobilné zariadenia je pre Google jednou z kľúčových oblastí, kde by spoločnosť ešte mohla rásť. Doteraz sa jej však nepodarilo naň preniknúť.

Posledné mesiace analytici špekulovali o možnosti, že Google vytvorí vlastný mobilný telefón, podobne ako napríklad spoločnosť Apple. Na rozdiel od Apple však Google nemá veľké skúsenosti s dizajnom hardvéru.

V súčasnosti sa viac očakáva oznámenie nového operačného systému. „Google nechce nevyhnutne byť vaším telefónom, ale určite by sa mu páčilo rozšíriť svoje produkty do vášho telefónu,“ povedal zdroj blízky Google.