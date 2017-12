Uncharted: Drake´s Fortune - Lara Croft na kolenách

Mnohým hráčom sa zdá, že skutočne kvalitná hra na Playstation 3 asi zatiaľ neexistuje. Prvá vlna titulov nás naozaj vôbec nedostala na kolená a naše vysoké nároky splnené boli maximálne tak s prižmúrenými očami.

2. nov 2007 o 9:23 Ján Kordoš

K dispozícii sme mali preview verziu so štvoricou úrovní z celkového počtu dvoch desiatok. Odohrať jednu pätinu hry (pre istotu 3x), to je už pomerne dostatočne dlhý úsek na prvé zhodnotenie dojmov. Sme nesmierne radi, že rovnako ako v prípade Heavenly Sword, i teraz sme jednoducho nadšení príťažlivým konceptom, zaujímavými nápadmi a vynikajúcim spracovaním čo sa týka technológie i príbehu. Hlavným hrdinom je Nathan Drake, ktorý pátra po truhlici slávneho námorníka Francisa Drakea. Ten pod zástavou britskej kráľovnej Alžbety I lúpil, prepadával a raboval španielske fregaty, ktoré z toho nadšené neboli. Bájny poklad El Dorado nebol doposiaľ objavený a honba za zlatom sa začína práve teraz.

Úvod patrí vyloveniu truhly, v ktorom sme našli iba denník po známom námorníkovi / pirátovi. Nathan však nie je sám, spoločnosť mu robí prirodzená kráska Elena Fisher, novinárka a publicistka prahnúca po úspechu s tvorbou vlastného televízneho seriálu o dobrodružných akciách. S kamerou v ruke sa snaží snímať väčšinu putovania a práve z jej rúk bude vidno dostatočne dlhú časť animovaných sekvencií. Po nájdení denníku sa však na mori objaví niekoľko lodí pirátov, ktorí by si radi vzali niečo so sebou. Prvé akčné sekvencie prídu na rad pomerne skoro a naučíte sa dvom základným činnostiam. Pästným súbojom a streľbe. Jednoduchý spôsob bitiek vás síce nenúti používať prstolomné kombinácie tlačidiel so striktne prísnym načasovaním, ale to vôbec neznamená, že by ste sa necítili ako priamo na mieste činu. Môže za to kamera umiestnená o niečo bližšie k hrdinovi, ktoré nesníma z vyvýšeného miesta, ale je trochu nižšie, než tomu býva zvyčajne. Nechýbajú však ani špeciálne chvaty, extrémne bolestivé pre protivníka, no ich vyvolanie je o niečo riskantnejšie, než obyčajné údery, pretože vám ich nepriateľ môže prelomiť.

Streľba sa zakladá na rovnakých princípoch ako adrenalínové prestrelky v Gears of Wars. Základom je krytie, bez ktorého prežijete len niekoľko sekúnd. Väčšinou totiž stojíte proti presile pirátov alebo iných nie práve priateľsky naladených prisluhovačov vášho soka. Akonáhle sa ocitnete pod priamou paľbou, nemáte veľa času na hľadanie úkrytu, musíte tak spraviť ihneď, inak začne obrazovka strácať farby, čo je neklamný znak toho, že vám ubúda zdravie. Ostanete chvíľu v kľude a farba sa vráti do celého prostredia, ale i do vašej tváre a môžete znovu vyraziť do boja. Tento jednoduchý koncept zdravia je stále častejšie používaný v akčných tituloch a my vám len potvrdíme, že ide o jednu z tých lepších inovácií, ktoré nám akcie za poslednú dobu priniesli. Niekomu sa to môže zdať neprirodzené, ale výborne to nahráva hrateľnosti a atmosfére, nezbierate nikde roztrúsené lekárničky, ktoré vám okamžite zvýšia percentuálne vyjadrené zdravie. Čo samozrejme reálne nie je taktiež. Navyše je tento indikátor v Uncharted: Drake´s Fortune spracovaný vynikajúco, žiadne fľaky krvi po stranách, ale ako sme už spomínali, obraz sa začne meniť na čiernobiely. Nielenže je to efektné, ale zároveň i núti hráča stiahnuť sa, pretože pri odtieňoch šedej ťažko rozpoznáte skrytého nepriateľa za prekážkou. O atmosfére tohto zobrazenia ani nehovoríme – ťažko je to však popisovať, to si musíte skúsiť sami a potvrdíte naše slová.

video //www.sme.sk/vp/535/

Na lodi začne byť (doslova) horúco, výbuch ju rozmetá na kúsky, no pomocnú ruku vám so svojim lietadlom podá ďalší lovec pokladov a zároveň Nathanov mentor, Victor Sullivan. Hneď po prvej úrovni sme zistili, že medzi jeho základné vlastnosti patrí egocentrizmus a snaha nahrabať si čo najviac. Prahne po poklade rovnako ako Nathan, no keďže ide o partnerov, držia spolu a zanechávajú Elenu na ostrove, kam sa vybrali po osudnom stretnutí s pirátmi. Dvaja sú predsa len menej ako traja. Určite sme neprezradili extrémne veľa, úvodnou úrovňou doslova preletíte behom niekoľkých minút. Ako to však skutočne so Sullivanom je a čím vás prekvapí neskôr v hre, si necháme sami pre seba a nedáme vám žiadny spojler, ale zohrá ešte dôležitú úlohu v putovaní za pokladom. Druhá úroveň sa odohráva v džungli, kde po chvíli hľadania (ono to hľadanie ani nie je, stále idete len za nosom, Uncharted: Drake´s Fortune je typická tunelová hra, ale keďže sa na ňu výborne pozerá, odpúšťame jej to) narazíte na starý chrám, ktorého dvere sú však pre vás zamknuté a musíte ich rozbiť. Napríklad zhodením ťažkého predmetu na ne.

V tento moment prišla na rad tomb raiderovská pasáž, takže náš hrdina začal skákať po plošinkách, tesne sa zachytával na okrajoch a v neskoršej úrovni dokonca aj balansoval na kmeňoch stromov, ktoré boli jedinou možnosťou ako sa dostať cez priepasť. V tomto prípade si našiel využitie aj pohybový senzor v Sixaxise a nakláňaním do strán ste udržiavali stabilnú polohu Nathana. Tieto časti čisto dobrodružne adventúrneho charakteru na nás čakali aj vo vnútri chrámu, takže sme sa bavili i bez nepriateľov, čo však vďaka podmanivej atmosfére hľadania pokladu nebol žiadny problém. Tu sme potrebovali niečo podpáliť, inokedy zliezť na dno priepasti, kde sme niečo aktivovali alebo strelili do sudu, ktorý vybuchol a otvoril nám cestu vpred. Inokedy sme zas museli v danom poradí aktivovať plošiny alebo spustiť mechanizmus na zaplnenie priepasti vodou. Potešilo nás aj akčné bežanie po rozpadajúcom sa moste. Ako naschvál, nás však aj tu prekvapili nepriatelia a následné hľadanie sa začalo sťažovať.

Popisovať ďalšie dve dobrodružstvá by bolo zrejme príliš nefér, pretože sú rozhodne zaujímavé a dokážu vás vynikajúco pritiahnuť. Len nadhodíme, že do toho všetkého napokon budú zamiešaní aj nacisti z Druhej svetovej vojny (maličký spojler: objavíte zhrdzavenú ponorku na okraji jedného vodopádu), získate chýbajúcu časť mapy k pokladu a vyberiete sa na tajomný ostrov, kde vás však nemilo privítajú protilietadlové flak kanóny a... a radšej dosť. Ak si však dáte všetko dohromady, okamžite sa vám pred očami musí objaviť neholená postava s neforemným klobúkom na hlave a s bičom v ruke. A do toho jedna taká známa melódia. Nemusíme vám dávať tri možnosti na uhádnutie, kohože to máme na mysli. Indiana Jones je totiž aspoň u nás zapísaný hlboko v análoch (bez dvojzmyslov) a hoci už Harrison Ford nepatrí medzi hercov v strednom veku, nesmierne sa na štvrtý filmový diel tešíme. Nathan Drake je mu nápadne podobný dobrodružstvami, do ktorých sa vrhá po hlave. Hľadanie bájneho pokladu dúfajme nebude jediným Nathanovým krokom vo virtuálnych vodách a Naughty Dog si ho pustia bližšie k telu. Rozhodne nám hlavný hrdina Uncharted: Drake´s Fortune pripadá zaujímavejší ako príťažlivejšia Lara – aj to sa rozprávame len o jej posledných dvoch dobrodružstvách Anniversary a Legend.

O spracovaní nemusíme písať rozsiahle rozpravy. Stačí sa pozrieť na obrázky alebo videá a musíte mať okamžite v hlave všetko jasné – niekto sa tu pohral s detailmi a vytvoril pre nás úžasné prostredie. Keď sme sa prechádzali po džungli, nechceli sme veriť vlastným očiam. Fyzikálny engine nepatrí medzi dokonalé, za drevené bedne sa napríklad môžete kľudne skrývať, nepohne nimi ani granát, ale všetko okolo vás je až preexponovane farebné. Nám sa to páčilo a zamilovali sme si to okamžite. Nádherné farby získavali čaro s detailným tieňovaním a teraz nemáme na mysli len postavy, tiene totiž vrhajú všetky objekty, ktoré vidíte na scéne, čo je v zarastenej džungli nádherný príklad hodiaci sa na faunu. V opustených chrámoch sa zas filmovo zľaknete vlastného tieňu. Voda patrí medzi skutočné skvosty – minimálne pre PS3 hry, pretože touto tekutinou nás dostal i Lair. V Uncharted: Drake´s Fortune sa navyše do vody môžete ponoriť a plávať v nej (nechýbajú tradične zatopené priechody medzi jaskyňami), pričom často natrafíte i na menšie jazierka. A áno, môžete sa v nich čľapotať, pričom sa mokré oblečenie prejavuje takmer reálne.

video //www.sme.sk/vp/699/

Ak vleziete do vody po kolená, Nathanové rifle následne po určité miesto stmavnú a vyzerajú skutočne ako mokré. Pri plávaní sa jeho typická „hero“ košeľa pritlačí na jeho telo, zmení farbu a aj hrdina je mokrý. Postupné schnutie je ešte príjemnejšie ako v poslednom Tomb Raiderovi. Ó úžasné scény zakopávate na každom mieste, vždy je na čo sa pozerať. V týchto prípadoch sme ochotní zabudnúť na lineárnosť, ktorou je hra zviazaná. Pre Uncharted: Drake´s Fortune to platí do bodky. Všetko, čo sa má stať, sa napokon stane, takže pri nepodarenom pokuse ste vhodení na posledný checkpoint, odkiaľ pokračujete ďalej – a vždy musíte preskákať z jedného ostrovčeku nad obrovským vodopádom na druhý, následne sa objaví jeep s nepriateľom, ktorého môžete zastreliť alebo výhodnejšie trafiť barel za ním. Výbuch odhodí nielen jeho, ale aj vozidlo, ktoré „náhodou“ dopadne medzi dva ostrovčeky, ktoré ste doteraz nemohli preskočiť, pretože boli od seba príliš ďaleko. Je to nereálne, je to obmedzené a nalinkované. Ale je to aj sakra zábavné, podmanivé, dokonale „indiana jonesovské“ a každú minútu, každý moment sme si užívali. Povrchné? Možno, ale keď sa to výborne hrá, vynikajúco sa na to pozerá, nemáme problém nechať sa vtiahnuť dnu.

Ďalej sú tu maličkosti ako ovládanie, ktoré je po všetkých stránkach dokonalé, sami si vyberáte na ktorú časť tela nepriateľa sa zameriate, pričom rana do hlavy to samozrejme vždy istí. Potešila možnosť hýbania sa postavy pri mierení, čo nebýva zvykom a taktiež sme boli radi, keď sa nám zameriavač nehýbal pri pomalom zakrádaní sa s namierenou zbraňou. Tie inak pozostávajú z tradičného zoznamu ako pištoľ, automat, brokovnica. Tie sme mali možnosť vyskúšať spoločne s granátmi. Neskôr sa pridá i snajperka a ďalšie zbrane, ale základ je úplne dostatočný, nemáme tu predsa žiadneho Ramba alebo MacGyvera. Naughty Dog okrem dnes už tradične konzolového hľadania pokladov roztrúsených na ukrytých miestach úrovne a následného odomykania bonusov (artworky, videá atď.), prihodili aj akúsi obdobu archievmentov z Xboxu 360. Síce sa vám nič nezapočítava do akejsi obdoby Gamescore, no za povedzme 10 headshotov sa vám odomkne medaila, rovnako za 40 nepriateľov zabitých tou a tou zbraňou. Určite to poteší, veď práve zbieranie archievmentov býva niekedy nesmierna zábava.

Myslíme, že by predstavenie Uncharted: Drake´s Fortune aj mohlo skončiť, niečo si predsa musíme nechať aj do recenzie. Hra je podľa oficiálnych zdrojov už tesne pred dokončením a počas budúceho týždňa by k nám mala doraziť review kópia, ktorej sa istotne chopíme s podobnou vervou ako s preview. Málokedy sa nám stáva, že novinárske ukážky zhltneme s navijakom na jeden záťah. Z Uncharted: Drake´s Fortune sme nadšení a rozhodne ho pasujeme za nášho čierneho koňa pre vianočný trh PS3. Má všetky predpoklady dosiahnuť to. Je príťažlivý pre obyčajných hráčov, hrateľný i pre náročnejších a chytľavý pre všetkých. Indiana Jones sa teda dostane na naše obrazovky ešte skôr, než sa k tomu rozhýbe LucasArts – a úprimne, ich projektu zatiaľ veľmi neveríme, zatiaľ to vyzerá na fajn technologické demo. Jediným problémom by teda mohlo byť, že by nás hranie mohlo prestať baviť. Jednej pätine hry, ktorú sme mali k dispozícii sa to nepodarilo. Ak si hra uchová svoje tempo, máme sa všetci na čo tešiť.