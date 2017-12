Slovak Telekom uvažuje o možnosti prenájmu optickej siete

Spoločnosť Slovak Telekom považuje za efektívne riešenie sprístupnenia svojich služieb prostredníctvom optickej siete aj jej prenajímanie.

2. nov 2007 o 10:10 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť Slovak Telekom (ST), ktorá poskytuje služby pod značkou T-Com, považuje za efektívne riešenie sprístupnenia svojich služieb prostredníctvom optickej siete jej prenajímanie alebo odkúpenie nevyužitej optickej infraštruktúry od iných subjektov, ktorí ju vlastnia. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ST Jana Burdová. V lokalitách, kde takéto podmienky na prenájom alebo odkúpenie nie sú, alebo sú finančne neefektívne, ST buduje vlastnú optickú infraštruktúru. "V závislosti od poveternostných a technických podmienok T-Com do konca roka dobuduje optiku v kombinácii s kúpami a prenájmami optických sietí od iných subjektov pre 70- až 100-tisíc domácností," uviedla.

O prenájme alebo odkúpení optických sietí sa spoločnosť ST zatiaľ dohodla s niektorými menšími subjektmi. Ich mená však ST nechce zverejniť, pretože tieto informácie sú predmetom obchodného tajomstva. "V prípade Orange, rokovania z nášho pohľadu nepriniesli pozitívne výsledky. Úvodné kontakty v otázke možnej spolupráce nadväzuje T-Com aj so Slovanetom, hovoriť o konkrétnych výsledkoch je však predčasné," konštatovala Burdová. Ako ďalej spoločnosť ST informovala, v súčasnosti prebieha integrácia prenajatých alebo odkúpených sietí do sieťovej infraštruktúry T-Comu. "Konkrétne služby T-Com ponúkne zákazníkom v závislosti od lokality najskôr v novembri alebo v decembri tohto roka," uviedla hovorkyňa ST.

ST má v pláne do konca roka 2008 na optiku pripojiť celkovo 200 až 300 tis. domácností. Celkové investície ST do optickej siete do konca roka 2008 presiahnu sumu 2 mld. Sk. Okrem sprístupnenia služieb na báze optiky v desiatich najväčších mestách Slovenska, má ST záujem v roku 2008 pokračovať v budovaní optiky aj vo vybraných okresných mestách.

Slovak Telekom využíva optické káble od roku 1992. V prvej etape sa používali na vzájomné prepojenie veľkých telekomunikačných uzlov siete a prepojenie siete ST so sieťami všetkých susedných štátov a nadnárodných sietí. Postupne boli optické káble nasadzované aj na pripojenie menších miest a obcí. Druhá etapa nasadzovania optických káblov spočívala v pripojení "veľkých" biznis zákazníkov. Posledná tretia etapa posúva využitie optických káblov na pripájanie "bežných" bytových zákazníkov. V roku 2007 ST začalo nasadzovať optické káble aj pre túto skupinu zákazníkov. V súčasnosti ST prevádzkuje približne 11 tis. km optických káblov, ktoré umožňujú pripojenie vyše tisíc obcí a miest SR a viac ako sto objektov veľkých zákazníkov a biznis centier.

Telekomunikačný operátor Orange Slovensko začal s testovaním optickej siete už v minulom roku. Investíciu do komerčného štartu a dostavby siete odsúhlasila investičná komisia materského koncernu France Télécom v marci tohto roka. Operátor na budovanie siete využil svoju sieť optických káblov, ktorá k začiatku septembra dosahovala dĺžku 2 500 km a využívala sa najmä na zabezpečenie mobilnej prevádzky. V súčasnosti Orange prostredníctvom siete optických liniek poskytuje služby v rámci konceptu Triple Play, teda telefón po pevnej linke, digitálnu televíziu a vysokorýchlostný internet. Internetové pripojenie je vďaka optickým linkám niekoľkonásobne rýchlejšie, ako ho poskytujú ostatní operátori.

Slovanet, alternatívny poskytovateľ internetu a telefónny operátor pôsobiaci v oblasti firiem a domácností na Slovensku, preinvestuje v priebehu nasledujúcich štyroch až piatich rokov celkovo 1,4 mld. Sk. Podľa výkonného riaditeľa spoločnosti Petra Máčaja, viac ako polovica z plánovaného objemu investícií bude smerovať do výstavby optickej infraštruktúry a akvizícií lokálnych firiem, ktoré vlastnia lokálne optické siete. "Ďalšiu časť investícií budeme smerovať do nákupu koncových zariadení a budovaní tzv. poslednej míle," povedal Máčaj.