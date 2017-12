Halo 3 - dokončite boj

Niekedy sa nám zdá, že európski hráči patria do neskutočne konzervatívnej obce. Pravidelne to opakujeme pri japonských tituloch, ktoré sú podľa nás iné, čo samozrejme nemyslíme v negatívnom slova zmysle.

Je úplne jedno, či stojíte vľavo alebo vpravo. Halo 3 má svoje klady i zápory, pričom nás síce nedostal do úplnej nirvány, ale prečo to nepriznať, bavili sme sa. Keďže som mal ja osobne skúsenosť s recenzovaním prvého Halo: Combat Evolved (išlo o PC verziu), dodatočne som si zakúpil druhý diel na Xbox 360, bol som nesmierne zvedavý na zmeny. Na novinky. Na dokončenie boja. Lenže v konečnom dôsledku by sa hodilo konštatovať: toto je jednoducho Halo. Niekto ho miluje, niekto ho nenávidí, ale na strieľačku musí upútať minimálne pútavým príbehom epických rozmerov. Ako už bolo spomenuté, nie je problém sa v ňom stratiť. Nie je to totiž len o tom, že hlavným hrdinom je Master Chief (poznáte ho aj pod kódovým označením Spartan 117), ktorý je jedinou záchranou zomierajúceho ľudstva. Dôležité nitky totiž siahajú ďaleko do minulosti. Nemusíte ich poznať, no epickosť potom nenaberá rozmery viditeľného u amerického publika. Skočiť do Halo 3 bez predošlých skúseností je skutočne šialené, preto ak vám môže byť poradené, minimálne si skúste zaobstarať druhý diel, ktorý zoženiete za niekoľko stoviek. Rozprávania je na dlho, preto sa pokúsime všetko skrátiť na únosnú mieru a možno zistíte, že na príbehu (vzhľadom na žáner akcie z vlastného pohľadu) skutočne niečo je, hoci obsahuje pomerne otrepané obraty. A nemusíte sa predierať predchodcami, hoci to stojí za pokus.

Nemusí nás zaujímať občianska vojna ľudí, ktorej víťazom sa stalo zoskupenie UNSC (United Nations Space Command). Rýchla expanzia do vesmíru prichádza koncom 23.storočia, čo samozrejme ľudstvo náležite využíva a rieši tak problémy s preľudnením a nedostatkom dôležitých nerastných surovín. Všetko by išlo bez problémov, keď však stratilo UNSC kontakt s planétou Argo. Prvý kontakt s rasou Covenants nebol najpriateľskejší, čomu sa však nedá čudovať. Podivné kreatúry si totiž dali za cieľ vyhubiť ľudstvo s jednoduchou myšlienkou. Želá si to boh a oni sú jeho predĺženou rukou. Postupne padá jedna planéta za druhou, záchrana ľudskej populácie nevyzerá ružovo. Potupnej porážke sa nedá zabrániť a jediná cesta ako ubrániť i Zem pred deštrukciou, sa javí udrieť nepriateľa na citlivom mieste, najlepšie na samom vrchole. Nedarí sa, no Master Chief je na palube lodi Pillar of Autumn nútený splniť svoju misiu. Nečakane sa však po skoku objavuje pri prstenci nazvanom Halo, ktorý je považovaný za domov rasy Covenants.

Vôbec to však tak nie je, Covenants omylom otvorili Pandorinu skrinku. Prstence Halo boli totiž vytvorené starobylou rasou Forerunners za účelom zastavenia strašlivej nákazy nazvanej The Flood. Stačí si predstaviť podivné parazitické organizmy podobné votrelcom, ktoré sa snažia pohltiť všetko živé. Darí sa im to, čo postupne zisťujete v prvom Halo a The Flood nedokáže zastaviť nik, ani Covenants.

Pri úteku sa Master Chief na chvíľu ocitne i na povrchu Zeme, no následne uniká za nepriateľskou flotilou, kde chce konečne vykonať svoju úlohu – zničiť Prophet of Regret. Objaví však prstenec Delta-Halo, ďalšia rasa Brutes (bojuje s Covenants a chcú aktivovať práve Delta-Halo), Cortana je zajatá Gravemindom (duchovný vodca The Flood), po úspešnom deaktivovaní vyšle prstenec signál smerom k podivnému zariadeniu nazvanému The Ark, ktoré ako jediné môže aktivovať všetky prstence Halo, spustiť ich v jeden moment a... ďalej si to domyslíte sami. Aby bolo dielo dokonané, The Ark sa nachádza práve na Zemi, ktorú neustále okupujú Covenants. Zamotané? Určite, nie je to jednoduché, stratiť sa dá úplne ľahko, no sami vidíte, že rozprávka na dobrú noc to nie je. Známa veta na konci Halo 2 od Master Chiefa (Je čas ukončiť tento boj) mnohých nahnevala, pretože tak otvorený koniec nik nečakal. Ono je to však trochu zložitejšie, dôležitú úlohu zohráva Cortana, ktorú musíte bezpodmienečne uchrániť, boj o prežitie prebieha skutočne adrenalínovo. Nie je jednoduché nasadnúť do rozbehnutého vlaku, základy síce môžete pochopiť z manuálu, avšak vlastná skúsenosť je vždy vítaná. Master Chief sa teda rozhodol ukončiť tento boj – stále považujete sériu Halo za tuctovú strieľačku?

Prejdime však k dôležitejším veciam. V Halo 3 nájdete všetko to dobré, čo robilo Halo 1 a 2 zaujímavou hrou, odstránite niektoré nepríjemné vlastnosti a máte strieľačku, ktorá je svojim spôsobom úplne iná, odlišná od konkurencie. Základné prvky s ostatnými síce sú zhodné, avšak ťažko opísateľný dojem z hrania je jednoducho iný. Môžete využívať vozidlá, to je už klasika. Okrem spojeneckého (a dnes už kultového) Warthogu na vás čaká Mongoose (štvorkolka pre dve osoby bez stacionárnej zbrane), dobre známy a smrtiaci tank Scorpion, vznášadlo Hornet alebo prepravný Pelican. Od Covenants si môžete požičať ich vozidlá, teda pokým ich nezlikvidujete. Tu by sme chceli vyzdvihnúť možnosť chytiť sa daného stroja a zneškodniť ho granátom. Je to akčné, nádherné na pohľad a zamilovali sme si to tak, že sme to robili pri každej príležitosti. Rovnako sú na tom aj zbrane, veľmi dobre ich poznáte. Automaty, brokovnice, snajperky u ľudí, podivné plazmové pri nepriateľovi a do toho všetkého tu máme možnosť používať i statické zbrane. Tie môžete jednoducho vybrať z konzoly a nosiť so sebou. Hra sa prepne do pohľadu spoza Master Chiefa a vidíte obrovský plazmový kanón, machine gun alebo raketomet v jeho rukách. Zanechaná spúšť je tentoraz už obmedzená muníciou, ale aj tak sa oplatí tieto pomôcky využívať.

GRAFIKA 7 / 10

Pre niekoho šokujúce, pre iného ani nie, avšak v konečnom dôsledku grafické spracovanie len mierne nadpriemerné. Boli momenty, keď sme sa kochali slnečnými lúčmi prechádzajúcimi cez zarastenú džungľu, piesok v púšti nás doslova pálil a organické vnútro The Flood (v dobrom) znechucovalo. Halo 3 má neskutočne svetlé momenty, pri ktorých si užívate všetku tú nádheru okolo, ktorá v kombinácii s vynikajúcimi prestrelkami vytvára dokonalý dojem z opojenia. Lenže potom to príde, stačí vkročiť do podzemných komplexov a každého zarazia textúry z predošlej generácie hier. Sú jednoduché, bez detailov a niekedy tak ostré, až sme sa báli, že sa na nich porežeme. Nepríjemný kontrast v tomto prípade úplne zamrazí a nedokážeme si vysvetliť tento fakt inak, než urýchlené vydanie hry v sľúbený termín. Pôsobí to ako päsť na oko. Interiéry boli vždy špecifickou stránkou Halo a hoci sa tentoraz v Bungie snažili čo najmenej opakovať rovnaké miestnosti, v niektorých prípadoch sa im nevyhli, no výrazne tohto stereotypného záporu ubudlo.

Niekoho môže taktiež iritovať pomerne časté používanie 2D pozadí na scéne, ale v tomto prípade treba pripomenúť, že ide o špecifický štýl, ktorým Halo zobrazuje od začiatku blížiacu sa apokalypsu. Určite sa však z grafickej stránky dalo dostať omnoho viac. Futuristický vzhľad komplexov výrazne dospel a používanie nepríjemných pastelových farieb (fialová v minulosti niekedy až nepríjemne dominovala) opadlo. Možno je to vývojom celej série, ale skutočne sa nám zdá, že hra dospela, stala sa i trochu temnejšou, snaží sa dostať hráča reálnejším spracovaním. Animácie pohybov majú svoju kvalitatívne vysoko nastavenú latku, ktorú s prehľadom preskakujú a bez vážnych problémov si budete využívať aj interaktívne sekvencie volené s citom. Celkovo sa však grafické spracovanie nedá hodnotiť vyššie a v prípade akčnej strieľačky ide o dôležitú súčasť, ktorá napokon môže prikloniť váhu k čo najvyššiemu hodnoteniu. Halo 3 nevyzerá úžasne, hoci používa mnohé efekty, stále je cítiť občasné škrípanie v podobe spomínaných výkyvov. Pozerať sa však na to samozrejme dá, len sme čakali pomerne krajšie divadlo na otvorenej scéne.

INTERFACE 9 / 10



Skutočne nemáme radi, keď je ovládanie kamery spojené so zatáčaním, pretože to pôsobí mätúcim dojmom a vozidlo máte pod kontrolou len pod stlačeným plynom. Tento fakt si musíte uvedomiť, potom vám nebude problém vyberať zákruty skutočne efektným šmykom, doslova sa naháňať s protivníkmi a užívať si jazdu na štyroch kolesách. Chce to cvik, musíte si zvyknúť a potom budete jazdu akceptovať. Upozorniť na to musíme, prišlo nám to spočiatku veľmi nepríjemné, ale časom sme prišli ako na to. Lietanie je omnoho zábavnejšie, s tankom si jednoducho prerazíte cestu a nemusíte príliš manévrovať (fyzikálny engine Havok sa postará o odstránenie prekážok) a zastavovať na červenú. Niekoho možno prekvapí, že Master Chief pri pádoch (nie mimo mapy, vtedy jednoducho zomrie) nemá žiadne zranenie, ale keďže náš hrdina neustále niekam padá, nebudeme to riešiť. Interface a ovládanie dokonalé, len tie vozidlá mohli byť spracované s väčším citom.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Halo 3 vás bude baviť. Otázne však je, aká intenzívna zábava to bude, ako dokážete hre prepadnúť. Halo totiž musí pochopiť a oddať sa mu. Boje sú nesmierne intenzívne, celé to prežívate, pretože nemôžete sa rozbehnúť vpred a aj menších protivníkov umlátiť pažbou. Tento systém nefunguje, musíte využívať všetky ponúkané možnosti, vyberať starostlivo zbrane, prispôsobovať sa ich vlastnostiam. Málokedy sa nám stáva, že sme doslova nadšení z kvalitného mixu chodenia po nových miestach, bojoch, animáciách, používania melee attacku, streľby, hádzania granátov, jazdenia a stretávania sa s bossmi.

Práve to niečo iné však často vadí nám, európskym hráčom, ale aby sa neopakoval úvod tohto článku, pevne veríme, že odpoveď na naše naznačenie, čo vám môže vadiť, nájdete hravo sami. Deviatka v hodnotení hrateľnosti by zrejme bola prehnaná (v rámci našich kritických možností), no vy si hranie užijete a ani nebudete vedieť ako uplynul čas. Náročné momenty sa prirodzene striedajú s ľahšími pasážami a všetok ten celok spoločne s príbehom drží pohromade. Navyše tu máme nesmiernu podporu od samotného Bungie, ktoré do hry vložilo automatické zaznamenávanie prechodu úrovňou, pričom i niekoľko minút trvajúce videá nemajú viac než zopár MB. Síce je prehrávanie trochu topornejšie, dokážete však voľne pohybovať kamerou a sledovať dianie z iného pohľadu alebo si robiť obrázky a chváliť sa nimi pred priateľmi. Atmosféra celého tohto projektu je skutočne podmanivá, dokáže vás vtiahnuť, len sa jej musíte otvoriť. Nemáme tu zložito vykresľované charaktery a vzťahy medzi nimi (stačí už i tak dosť zamotaný príbeh), sme nesmierne radi, že tento zástup klišé napokon nebude filmovo spracovaný (aspoň také sú posledné správy), ale ak zomrie jedna z dôležitých postáv, vás to chytí, dostanete krídla, pri vidinách Cortany vás v niektorých prípadoch zamrazí. Postupne dvíhajúca sa hrateľnosť a chytľavosť je dávkovaná profesorsky. Spočiatku sme totiž videli hrateľnosť maximálne na sedmičku, lenže...

MULTIPLAYER 9 / 10



Multiplayer a Halo patria k sebe. Je úplne jedno, či sa vyberiete do kooperatívneho hrania alebo do online bojov. Jedenásť máp v rôznych a dobre známych i neznámych módoch (deathmatch, team deathmatch, capture the flag, territories – jeden tím hráčov bráni určité miesto, druhý sa ho snaží získať, infection – niektorí hráči sú zombíkmi a musia získať do svojej zábavne party všetkých ostatných... dokopy ich je 35, tak vám nebudeme spomínať úplne všetky) je dostatočne zaujímavý. Malý počet máp vás nemusí desiť, každý mód si zahráte na každej mape, navyše si môžete nielen určiť počiatočné podmienky (zbrane, gravitácia, rýchlosť...), ale hlavne vylepšiť pôvodné mapy pomocou Forge módu. Ide o pomerne jednoduchý editor, ktorým síce nemôžete meniť charakter mapy, ale pridávaním a novým rozmiestňovaním predmetov vytvoríte úplne nové prostredie. Takto to možno znie veľmi stroho, avšak v praxi to skutočne funguje a ak napríklad výrazne uberiete na počte zbraní, pridáte vozidlá, okamžite sa zmení charakter hrania. Možností je neúrekom a hoci sme spočiatku neboli príliš odviazaní z nedisciplinovaných hráčov, ale to sa určite zmení a multiplayer sa stane dokonalým. Preto zatiaľ deviatka, čo však o nejaký ten mesiac nemusí platiť a hranie sa stane skutočnou nirvánou. Veď nie náhodou práve Halo 2 výrazne oživilo službu Live a tretí diel patrí medzi takmer dokonale navrhnuté single i multiplayer kúsky. Táto kombinácia sa často nevidí a keby bolo viac času, určite by sme sa po mapách preháňali ešte aj dnes.

Ono to však nie je všetko. Skvelý systém matchmaking nemá jedinú chybu a slúži na ohodnotenie vašich skúseností a následné postupovanie po rebríčku. Ak ste nováčik, musíte sa v multiplayeri najprv poriadne poobzerať dokola, tak vám hra ponúkne rovnako skúsených (alebo v tomto prípade skôr neskúsených) hráčov. Po čase sa dostanete na druhú úroveň, získate širšiu ponuku vo výbere módov a rôzne kooperačné prvky. Získavate odmeny vo forme medailí, postupujete po vojenských hodnostiach a nevysloviteľne sa bavíte. Systém zbierania lebiek z odlišnými vlastnosťami vám hru môže sťažiť alebo uľahčiť (napríklad taká strata celého HUDu je po prvýkrát nepríjemným šokom). Na serveri sa ukladá posledných niečo viac ako 20 zápasov vo forme videa, takže nemusíte hrať, môžete si oddýchnuť i pri sledovaní a učení sa stratégie. Vaše mapy vytvorené vo Forge môžete uploadovať na server, štatistiky hrania sú až maniakálne podrobné a... a spomínali sme, že multiplayer a Halo jednoducho patria k sebe?

ZVUKY 8 / 10

Master Chief nepatrí medzi zhovorčivých spoločníkov, takže počas hrania budete počuť skôr zvuky okolia a ozvučenie boja či rôzne výbuchy. Dabing ostatných postáv je vierohodný, niektoré scény skutočne potešia charizmatickým hlasom. Napríklad taký Gravemind má neoceniteľné záporňácke čaro. Pocit z toho, že ste skutočne na bojisku máte okamžite, nielen nepriatelia totiž vysielajú vašim smerom pestré hlášky a na roztomilé „Dééémon“ (tým myslia vás) má svoje neopakovateľné čaro. Nie je to však až tak markantné ako napríklad pri strieľačkách typu Medal of Honor alebo Call of Duty, no to je zrejme dané sci-fi témou.

HUDBA 9 / 10

Mnohé melódie boli prevzaté z minulosti a mierne upravené. Niektoré sú nové a main theme skladbu si zamilujete. Stačí to však na deviatku? Sami vidíte, že tomu tak je, pompéznosť ohromí a načasovanie na správne chvíle je zvládnuté na sekundu presne, niektoré motívy sa vám vryjú do pamäte a možno si ich budete rovnako my úplne falošne pohmkávať smerom do práce / školy. Nie je to nič prekvapujúce, ale keď zaznie klavír na konci napätej situácie, pochopíte silu hudby. Silu kvalitnej hudby v Halo 3.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 8 / 10