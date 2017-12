Obedná pauza: ako na to?

Radi by sme vám podrobne opísali náplň hry a spôsob, akým v nej dosiahnuť úspech, v tomto prípade však tým opisom môže byť len konštatovanie, že na to musíte prísť sami.

16. okt 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Môžeme vám akurát tak pomôcť nadobudnúť vedomosť, čo v hre predstavujú jednotlivé farby, ktorými sú obtiahnuté objekty a prostredie. Žltá ste vy (prípadne mechanizmus či spínač), červenej sa musíte za každých okolností vyhnúť, zelená je neškodná a často ňou musíte manipulovať, no a modrú je potrebné zbierať. To je vlastne primárnou úlohou – prísť na to, akým spôsobom sa prepracovať k modrým objektom a vyzbierať ich. Hra vyžaduje aj trochu šikovnosti, postrehu a presnosti, ale ukrátení nebudú ani tí, ktorých baví riešiť rôzne puzzle. Capsules prosto predstavuje príjemné spojenie akčných i logických prvkov.

Ovládanie:

Žltou kapsulkou pohybujete za pomoci myši. Dôležité je, aby ste kurzorom neuváženým pohybom nevyšli z hracieho okna, aj vtedy sa totiž váš pokus počíta ako neúspešný.

Po zdolaní levelu hru môžete uložiť a následne sa ľubovoľne k prejdeným úrovniam vracať. Ak si dlho neviete rady, môžete si po neúspešnom pokuse od hry vypýtať aj tip, ako ďalej.

Okrem základného setu kôl sa do hry dajú vkladať aj výtvory od ďalších hráčov, za pomoci editora dokonca môžete prispieť do databázy aj vy, podmienkou ale je, aby vami vytvorené levely boli inovatívne a invenčné.

