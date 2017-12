Dotykový displej, ktorý možno ovládať spredu aj zozadu

Dotykové displeje mobilných telefónov, ale aj iných zariadení, nemusia byť pri ovládaní bruškami prstov presné. Nová technológia to chce vyriešiť.

16. okt 2007 o 7:50 Ivan Kahanec

Dotykové displeje mobilných telefónov, ale aj iných zariadení, nemusia byť pri ovládaní bruškami prstov presné. Nová technológia použitá pri koncepte LucidTouch to chce vyriešiť. Ide o vcelku zaujímavý spôsob, ako spresniť ovládanie na dotykovom displej - ťukať do neho možno spredu aj zozadu.

V praxi to funguje tak, že prsty, ktoré sú za displejom, sa na ňom zobrazujú ako tiene. Takto môže používateľ presnejšie triafať políčka na displeji. Navyše, pre zlepšenie presnosti sa na každom brušku prsta zobrazuje červená bodka. Po dotyku prsta s displejom zmení farbu na modrú.

Koncept zatiaľ využíva webkameru umiestnenú na ramene za zariadením. Nejde teda o riešenie, ktoré by zatiaľ bolo možné preniesť do praxe. Vývojári však dúfajú, že sa im podarí svoj nápad dostať do použiteľnej podoby.

Detailnejšie možno ovládanie vidieť na videu (YouTube).

Zdroj: mobilemag.com