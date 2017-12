Loki - mytologické rošambo

Sú isté kulty, ktorých sa dotýkame s posvätnou úctou, aj to máme strach, že si popálime prsty. Veď kto sa už len odváži tvrdiť, že Diablo 2 nie je kráľom akčných RPG?

12. okt 2007 o 15:32 Ján Kordoš

Loki však túto úroveň nedosahuje, hoci latka zostala na dosah ruky. A pri tom tu máme všetko, čo by malo spĺňať základné predpoklady akčného klikania sem a tam, získavania skúseností, vylepšovania vlastností, obchodovania, zbierania zbraní a kadečoho, na čo sme si zvykli. Loki predstavuje nádherný príklad, na ktorom sa dá názorne ukázať, že všetkého veľa škodí. Nie, že by sme neboli radi – my skutočne tlieskame nad možnosťou hrania niekoľkých desiatok hodín, len nám to pripadá ako rýpanie sa v studenom jedle, ktoré poriadne ani nechutí, pretože nemá čím zaujať chuťové bunky. To už však problémom je. V základných prvkoch sa teda Loki ničím neodlišuje od konkurencie a vysvetľovať, ktoréže základné vlastnosti to vlastne budeme zlepšovať, je zbytočným pridávaním bodov do magických schopností bojovníka.

Príbeh je triviálny, vlastne len vysvetlí, proti komu sa to vyberieme na skusy. Nebudeme to zdržovať, nepriateľom je boh vojny a chaosu Seth, ktorý sa rozhodol podmaniť si svet. Skromnosť sa bohom uprieť nedá. Keď sme sa dotkli mytológie, aj v nej zostaneme. Loki totiž mieša hneď štyri mytológie dokopy, čím vlastne dáva na výber hráčovi medzi postavami a ich náklonnosť k trojici bohov danej mytológie. Aztécka šamanka vládne zvieratám, prirovnať by sme ju mohli k druidovi, ktorý si rád privolá na pomoc zvieracích kamarátov. Grécka kráska sa spolieha skôr na boj na diaľku, hoci nabrúseným mečom nepohrdne, luky a šípy sú jej domovom, pričom ide o pomerne vyrovnanú postavu. Egyptský mág metá hromy, blesky, ohnivé kúzla, ovláda temnú a čiernu mágiu – jednoducho kúzelník. Poslednou postavou je nórsky šampión v ťažkej váhe, využívajúci svoju silu na presadenie svojich názorov. Tradičné kvarteto bez možnosti voľby pohlavia a zamerania otvára cestu štyrom príbehom, pri ktorých precestujete krajiny charakterizujúce spomínaných hrdinov, pričom z pohľadu ide o boj za svoju stranu, takže tam kde gréckou bojovníčkou ničíte egyptské potvorky, máte pri hraní za mága úlohu územie ochrániť.

Mytológia však nekončí pri voľbe postavy. Okrem zvyšovania základných vlastností môžete investovať štvrtinu nadobudnutých skúseností do špeciálnych schopností, ktoré sú pre každú postavu zastúpené trojicou bohov s rozdielnym zameraním. Práve na tomto mieste zavládne dilema, ku ktorému bohovi sa máte vlastne virtuálne modliť alebo vzdávať dary v podobe obetovania predmetov vo vašom inventári. Ono totiž všetko funguje tak, že si karmu u boha môžete vylepšiť aj tým, že pri jeho svätyni darujete zbrane alebo iné predmety vysokej kvality a ak nebažíte po plnom mešci peňazí (predajom u obchodníka), ľahko získate nové schopnosti. Je samozrejmé, že každá z postáv má špecifické predmety, a hoci nájdete po ceste nespočetne veľa vecí, aztécke oblečenie na bojovníka nenavlečiete. Nechýba vkladanie rún do predmetov a následné vylepšovanie štatistík. Príjemnou novinkou je možnosť rozoberania a skladania vlastných predmetov u miestneho kováča. Prinesiete mu vhodné ingrediencie, dáte dohromady vylepšené súčiastky a získate ultimátnu zbraň.

GRAFIKA 5 / 10

Pohľad na hardvérové požiadavky a následne obzretie si obrázkov musí každému napovedať, že tu čosi nehrá. Na to, akú Loki vyžaduje konfiguráciu, vyzerá odpudivo. Rôznorodosť krajiny sa dala očakávať, avšak tým, že sa všetci snažia prechádzať do troch rozmerov a ponúkajú voľnú kameru, zabúdajú na základné prvky, ktoré v Diablovi 2, prípadne Titan Queste dominovali. Detailná grafika, detailné textúry. Všetko to nádherné, čo je príjemné na pohľad i pri priblížení kamery, v Loki úplne absentuje. Nie je to nič vážne, na hru sa pozerať dá, len momenty, kedy sme boli v iných tituloch očarení architektúrou a dizajnom prostredia, jednoducho padá. Dungeony sú príliš jednoduché, ide o lineárne chodbičky, v ktorých sa nestratíte a málokedy nájdete niečo viac, než hlavnú trasu. Priestranné mapy sú jednoduchého charakteru, rovnako je to v chrámoch alebo v uliciach mesta. Samozrejme, neradi blúdime a strácame sa, avšak v tomto prípade ide Loki do opačného extrému. Postavy a potvorky sú stvárnené príjemne, modely sa výborne hýbu, váš hrdina mení svoj výzor podľa momentálneho oblečenia. Len to prostredie pôsobí príliš umelo.

Veľmi nás iritovalo, že aj keď efektov a rôznych grafických elementov, ktoré slúžia k príjemnému vizuálu, príliš veľa nie je, hra vyžaduje podstatne veľkú pamäť RAM, inak sa nevyhnete občasnému sekaniu. Najmarkantnejšie je to vždy po prechode na novú mapu, kde na vás čaká pripravených už niekoľko desiatok nepriateľov a keď sa dajú všetci do pohybu, s 1 GB RAM sa vám spustí nádherná slideshow. V tomto prípade odporúčame vypnúť všetky tiene, čím síce hra stratí na spracovaní, ale bude sa to aspoň o kúsok lepšie hýbať. Ani nechceme vedieť, ako sa hra hýbe na oficiálnej minimálnej konfigurácii. Teší nás, že systém hry umožňuje neustále sťahovať nové záplaty, ale zasekávaniu o neviditeľné textúry a všeobecným problémom s hľadaním cesty medzi stenami sa nevyhli ani updaty.

INTERFACE 5 / 10

Ovládanie by v podobnom žánri nemalo stáť nikdy proti hráčovi, pretože práve v tomto sa ukazuje sila jednoduchého interfaceu. Snaha Loki o originalitu vyprchala do neznáma. Môžeme začať mapou, ktorá je zbytočná, či už je roztiahnutá na celú obrazovku alebo jej venujete pohľad v pravom hornom rohu. V dungeonoch nevidíte steny, v exteriéroch má občas až príliš malú mierku, a preto je jedinou výhodou značenie smeru k ďalšiemu questu. Aj v tom sme však našli niekoľko chybičiek. Mali sme napríklad zničiť 5 strážnych veží, ktoré sme síce mali označené na mape, no po ich zborení sa ako ciele misie nezmazali a ostali vyznačené až do zbúrania poslednej veže. Ďalším nepodarkom je inventár. Prečo sa vývojári nedržali zabehaného systému vo forme mriežkovanej tabuľky so zobrazením jednotlivých predmetov, skutočne netušíme. Takto sme dostali klasický rolovací systém so záložkami (zbrane, predmety na telo...) s textovou formou. Po prejdení kurzorom cez daný objekt sa síce objaví popis so základnými informáciami a následne i obrázok, no vďaka neúnosnej HW náročnosti to niekedy trvá niekoľko sekúnd a navyše to vyzerá extrémne neprehľadne. Obmedzení totiž budete počtom predmetov a nie ich veľkosťou. Tabuľky s vlastnosťami postavy sú príliš malé, jednoduché, bez viacerých informácií, čo je v niektorých prípadoch smiešne, pretože tak striedmy model vyjadrenia štatistík sme dlho nevideli.

Ovládanie kamery s možnosťou rotácie a zoomu býva výhodou, lenže niekedy nám priehľadné textúry (ak sme mali kameru umiestnenú najvyššie) zacláňali a paradoxne v tomto prípade vidíte len krátky výsek okolo postavy. Ak sa zvolíte maximálny zoom, máte pomerne veľký dohľad na dianie pred seba, no netušíte, čo sa deje za vašim chrbtom a ovládanie postavy je v tomto móde nesmierne náročné. Niekedy sa nám nedarilo správne kliknúť na nepriateľa, systém zbieranie predmetov hre tiež nepridá. Ak niečo z mŕtveho protivníka vypadne, máme síce možnosť vziať všetko jedným kliknutím (najprv však musíte na označený mešec kliknúť), ale ak nechcete brať zbytočné predmety, ukáže sa, že kurzor je stupídne navrhnutý. Nič ako vyznačenie všetkých ležiacich predmetov neexistuje. Vyznačenie položiek je totiž namapované na vrchol šípky, čiže reálne je kurzor umiestnený medzi dvomi položkami, no vy vyberáte tú vrchnú. Podobných drobností nájdete v hre mnoho, ešteže fungujú klávesové skratky, inak by sme sa pri klikaní na malé ikony v spodnej časti obrazovky trafili len z polovice. V zápale boja totiž rozhoduje intuícia a rýchly prístup k dôležitým položkám.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Je to len a len sekanie a rúbanie. Klikanie. Stovky klikov. Tisícky zabitých protivníkov. Nič viac. Keď sa na nás bez akéhokoľvek upozornenia rozbehlo okolo 40 obyčajných ľudí brániacich jedno mesto, nestačili sme ich zabíjať, pritom padali jednou ranou, neverili sme vlastným očiam. Po vás zostane len krvavá spúšť a za ďalším rohom na vás čaká niekoľko ďalších desiatok podobne naladených postavičiek. Akákoľvek hĺbka je neznámym pojmom. Neustále klikáte, zabíjate nepriateľov, ak je presila až príliš veľká, utekáte. Získavate nové úrovne a všetko sa to opakuje dookola bez väčšej inovácie. Je síce pekné uznávanie niekoľkých bohov a následný výber nových schopností, avšak ide o jednoduchý systém hrania, ktorý sa inak nepúšťa na tenký ľad experimentov a zostáva verný pravidlo v jednoduchosti je krása. Aj keď sme mali už niekedy toho dosť a dávali sme si ultimáta, že pokým nebudeme mať na konte celkovo 10.000 zabitých nepriateľov, hru neopustíme, bolo to utrpenie. Loki je totiž zábava na hodinku-dve denne, neskôr nastúpi stereotyp. Treba však priznať, že ide o zábavu značne adrenalínovú, neustále bojujete o prežitie a ak sa nebojíte riskovať, skúsenosti vám nabiehajú pomerne rýchlo.

Je to však v istých chvíľach poriadny kontrast. Bavilo nás zvyšovať si úroveň hrdinu, no štatistiky sú príliš biedne i na akčné RPG, navyše ohavne zobrazené. Zbierať môžeme mnoho predmetov, no pokope ich nikdy neuvidíme. Mytológia verzus nudné úlohy. Systém rozdelených máp proti nevyspelosti dizajnu – a len tak mimochodom prechodom do novej mapy prídete v hraní za šamanky všetkých zvieracích pomocníkov. Je to možno niekedy až príliš akčné, ale niekedy je to klad. Hrateľnosť je totiž založená na fakte, že nemôžete čakať nič svetoborné a v tom prípade sa budete baviť a sledovať zlepšujúceho sa hrdinu. Predmetov sme zozbierali mnoho, u obchodníka však nakupovali málokedy. Špeciálnych zbraní je taktiež požehnane (samozrejme sú farebne odlíšené od obyčajných), možnosť rozoberania a skladania výber predmetov ešte viac núti premýšľať nad zbrojou. Lenže načo to všetko, keď vás môžu nepriatelia doslova umlátiť čapicami?

MULTIPLAYER 7 / 10

Podpora viacerých hráčov je zábavnejšia. Okrem kooperatívneho režimu (2-6 hráčov) môžete skúsiť šťastie v aréne (proti sebe sa postavia dvaja hráči a bojujú medzi sebou) či zlepšovať sa v tzv. Challenge, kde proti vám (alebo vybranému tímu) postupujú rady protivníkov a vašou úlohou je prežiť. Poteší možnosť voľby rozsahu úrovne spoluhráčov klasickým parametrom +/- X levelov.

ZVUKY 4 / 10

Ničím nezaujme, ničím neprekvapí, rovnakých zvukov je však s pribúdajúcim časom neskutočne málo. Rinčanie mečov, škrekot nepriateľov a iné pazvuky sa po chvíli opočúvajú, variabilita minimálna, dabing pri dialógoch smiešny. Nič, čo by stálo za cenu vyzdvihovať alebo ďalej opisovať.

HUDBA 4 / 10

Hudobná vložka je na tom rovnako ako zvukové efekty. Ničím neprekvapuje, často mlčí, hoci by sa bojové tóny hodili a vyzdvihli atmosféru. V podzemí je ticho, v pozadí nie sú skladby, ktoré by charakterizovali dané prostredie. Je to vyslovene škoda, pretože mytologický koncept k tomu priam nabádal.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Nebudeme sa venovať umelej inteligencii či už protivníkov alebo vašej postavy. Nič také neexistuje, vaša postava sa často zasekáva, takže ju treba vodiť za ručičku a nepriatelia vám vedia bežať do rany a ak sa vzdialite z ich poľa pôsobenia (každá potvorka má svoj rádius, ktorý neprekročí, hoci je len pár metrov od vás), nechá vás bežať. Zdravie si dopĺňate postávaním. Ak vás nikto neatakuje, stačí zostať chvíľu nečinne stáť, hrdina si odloží zbrane a behom niekoľkých sekúnd máte plné zdravie. Pri obrovskom množstve nepriateľov je však niekedy náročné nájsť si tiché miesto na odpočinok, no táto funkcia sa k akčnému klikaniu a zabíjaniu nepriateľov po desiatkach jednoducho hodí. Ukladanie pozície je praktické, zvolíte si, či chcete pokračovať s vyčisteným územím alebo miesto zresetujete. Úrovne obtiažnosti sú celkovo tri, pričom prístupná je zo začiatku len tá prvá, ktorá limituje maximálnu úroveň nepriateľov na 60.level. Cez toto číslo sa už nedostanú, hoci sa v priebehu hrania prispôsobujú vašej úrovni – poznáme z Oblivionu. Vyvážená obtiažnosť patrí medzi klady a zábavu na desiatky hodín to zaručuje, len si nedokážeme predstaviť nikoho, kto by s hrou vydržal tak dlho.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 6,9 / 10

Loki nie je zlou hrou, no k plnohodnotnej sedmičke nám niečo nesedelo. Je to akčné RPG, pričom dôraz kladený na neustále zabíjanie enormného množstva nepriateľov z mytologických svetov je markantný. Takmer ako Diablo, len tomu chýba atmosféra, inak len klikáte a klikáte a klikáte. Ak vám to stačí, Loki bude určite príjemným spestrením, no v niektorých prípadoch sa nám už zdalo, že menej by bolo niekedy viac. Loki tak zostalo tesne pred bránami podhradia, kde si pokojne hovie Dungeon Siege, Sacred s Titan Questom, strážiac neohrozene vládnuceho kráľa. Jeho meno už ani nebudeme spomínať, pretože nám opakovanie v každej podobnej recenzii už lezie krkom. Stále mu však patrí trón. Aby sme však obhájili nadpriemerné hodnotenie, pozrite sa na cenu - za tri stovky je Loki skutočne adekvátne dobrá kúpa.