Obedná pauza: logická výzva

Dnešná obedná pauza ponúka výzvu pre nadšencov logických hier. Keď ešte teda na konci pracovného týždňa máte dosť síl na rozmýšľanie, vrelo Flashxed odporúčame.

12. okt 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Na hracej ploche vždy vidíte kocky rôznej farby. Tej rôznej farby sú vlastne gule v kockách, ale načo to zbytočne komplikovať, že? Dôležité je, že ak sa do svojho susedstva dostanú rovnaké farby, zmiznú z hracej plochy.

To vlastne nie je na škodu, naopak, vašim cieľom je hraciu plochu zbaviť všetkých týchto kociek. Každý ťah ale musíte veľmi starostlivo uvážiť, pretože keď necháte nejaké kocky zmiznúť skôr, ako je vhodné, zanikne tým možnosť premiestňovania tých ďalších k svojim farebným párom. Alebo sa napríklad stane, že vám neuváženým ťahom zostane iba jedna kocka danej farby, ktorú už z hracej plochy preč nedostanete...

Kocky môžete ťahať len doprava alebo doľava. Pôsobí na ne gravitácia a viac ako ochotne padajú pri prvej príležitosti do nižších úrovní. Naspäť nahor ich už nevytiahnete. A to sme ešte nespomenuli, že máte na splnenie úlohy obmedzený počet ťahov. Vonkoncom nejde o najľahšiu hru, pri neskorších leveloch (a že ich je k dispozícii neúrekom) sa skutočne natrápite až-až. Ale veríme, že práve to je pre viacerých z vás tou správnou logickou výzvou.

Ovládanie:

Jednotlivé bloky poťahujete jednoduchým kliknutím a pohybom myšky.

V spodnej časti obrazovky sa nachádzajú tlačidlá, ktoré ponúkajú (v poradí zľava doprava) tieto funkcie: main - hlavné menu; solve - pozrieť si správne riešenie úrovne, reset - reštartovanie levelu; undo - krok späť; úplne napravo je uvedený limit ťahov.

Na začiatku hry si môžete vybrať podľa svojich schopností skupinu levelov. Ak sa na to cítite, môžete pokojne začať aj tými najťažšími.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.