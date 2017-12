Notebookovú batériu oživí pobyt v mrazničke

Po niekoľkých rokoch používania notebooku je prirodzené, že kapacita batérie začne rapídne klesať. Kým niektorí okamžite investujú do kúpy novej a pôvodná putuje na recykláciu alebo repas, iní sa pokúšajú predĺžiť jej životnosť.

12. okt 2007 o 7:45 (mg)

V diskusných fórach majitelia notebookov často informujú o tom, že sa im podarilo batériu prebrať k životu pobytom v mrazničke. Akumulátor treba zabaliť do plastového vrecka, aby sa k nemu nedostala vlhkosť a ponechať ho dve desiatky hodín v mrazivom prostredí. Po tom, čo fyzika zohrá svoju úlohu, akumulátor stačí postupne rozmraziť tak, aby sa na ňom nekondenzovala vlhkosť a niekoľkými cyklami ho prebudiť k životu.

Skúsenosti používateľov uvádzajú, že i relatívne mŕtva batéria dokáže ešte nejaký čas ponúknuť viac ako hodinovú výdrž. Nie je to výhra, ide však o energetický bonus bez dodatočnej investície. Pozor však na to najdôležitejšie. Batéria by pri rozmrazovaní nemala zostávať bez dozoru.