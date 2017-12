Blu-ray prehrávače museli meniť softvér

Sony a Samsung museli aktualizovať firmvér svojich blu-ray prehrávačov. I keď štandardy existujú, ukázalo sa, že kompatibilita nie je vždy stopercentná. Ak nie je prehrávač vybavený ethernet rozhraním, používateľ sa bez skúseností nezaobíde.

12. okt 2007 o 8:00 (mg)

Prehrávače s ethernetom využívajú sieťovú konektivitu nielen na prístup k bonusovým materiálom k filmovým titulom, ale i na to, aby automaticky aktualizovali svoj firmvér alebo pracovali s rozšíreným mechanizmom pre ochranu autorských práv. Ak prehrávač prístup k internetu nemá, používateľ si musí stiahnuť nový softvér ručne, vypáliť ho na CD/DVD, aby ho následne vložil do prehrávača a aktualizoval. To môže byť pre priemerného konzumenta problémom.

Prehrávače Sony a Samsung zaznamenali rôzne problémy s behom niektorých interaktívnych prvkov v prostredí Java. Aktualizácie zabezpečili opravu, je však viac ako možné, že s ďalšími filmovými titulmi sa objavia ďalšie chybičky. Záleží na programátoroch, aké funkcie pri obsluhe filmových tituloch využijú.

Kým rutinné chyby vychytajú už v začiatkoch, iné sa môžu objaviť neskôr. To môže pre prvých majiteľov prehrávačov znamenať pravidelnú aktualizáciu firmvéru vždy, keď sa im do rúk dostane problematický filmový titul. Problémy sa u Samsungu objavili i pri tituloch so špecifikáciou BD+. Tie na trh dodávajú filmové štúdiá Fox.

Blu-ray prehrávače sú už dostupné aj na slovenskom trhu. Sony ponúka odľahčený model BDP-S300 na pultoch predajní za 16500 korún, záujemcovia môžu očakávať plnú podporu 1080p HD formátu, hollywoodske snímkovanie s frekvenciou 24 obrázkov za sekundu, podporu rozšíreného farebného profilu xv.Colour a všestrannú HDMI konektivitu. Za modely z dielní Samsungu zaplatíte v priemere 25 000 korún, Panasonic je o 5000 Sk drahší.