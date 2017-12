Transformers: The Game - zničte si virtuálne mesto

Priamo z filmového plátna sa na naše obrazovky rúti ďalšia filmová licencia, zapadne do šedého priemeru drvivej väčšiny hier vychádzajúcich z filmových originálov alebo si tentoraz dali tvorcovia skutočne záležať?

11. okt 2007 o 16:20 Ján Pásztor

Nechcem aby to hneď v úvode vyznelo tak, akoby som túto hru odsudzoval ešte predtým než si ju vôbec zahrám. Pravdou síce je, že po jej obdržaní som na ňu nevrhol okamžite, no priestor som jej venoval rovnako ako ostatným hrám. Ak by sa ma niekto opýtal, či som bol z hry sklamaný, bez váhania by som odpovedal nie. Pretože je rozdiel, ak od niektorého titulu očakávate veľa, ale v momente keď sa k hre dostanete, ste sklamaní, ako keď už máte vopred predstavu, čo vás čaká. My máme dnes pred sebou Transformers určený pre PlayStation 2, teda platformu, ktorú má stále väčšina konzolistov doma a neodlišuje sa príliš od PC verzie. Hra vychádza z filmovej predlohy, ktorú si len okrajovo načrtneme. Opäť ide o boj dobra a zla, tentoraz však bojujú roboti na oboch stranách, pričom ľudia hrajú iba druhé husle. Ich spor prenikol na planétu Zem po tom, čo začali intenzívne hľadať vzácny artefakt s názvom AllSpark. Tu prichádza na scénu na pohľad obyčajný mladík, ktorý ale drží kľúč k nájdeniu tohto artefaktu. Kvalitným príbehom hra dvakrát neoplýva, o jeho podaní už ani nehovoriac.

GRAFIKA 6 / 10

Pokúsme sa vžiť do kože programátorov neveľkého štúdia Traveller's Tales. Máme za úlohu vytvoriť hru podľa filmovej predlohy. Ak by sme ostali iba pri tejto podmienke, určite by sa docielil omnoho krajší výsledný produkt, ako keď si k tomu pridáme dva limitujúce faktory a to: hra musí výjsť na pulty obchodov spolu s uvedením filmu do kín a ukrátené nesmie byť ani jedno z herných zariadení. Konzoly a obzvlášť dosluhujúca PS dvojka majú limitovaný výkon, ktorý sa pri takýchto podmienkach premení na to, čo sami môžete vidieť na poroztrusovaných obrázkoch. Nesporným kladom Transformers je zničiteľné prostredie. Takmer všetko čo sa na obrazovke nachádza, môže hráč zdemolovať, alebo aspoň poškodiť. Viaceré časti mesta sa dajú použiť aj ako zbrane, či už ide o pouličnú lampu alebo kus steny. Za obstojné by sme ešte mohli hádam považovať samotných robotov, niežeby prekypovali detailmi, no sú rozhodne tou svetlejšou stránkou technického spracovania. Grafický kabát mesta naopak nevynikne vôbec. Fádne farby v kombinácii s absolútne neatraktívnym dizajnom odpudzujú na každom kroku. No vari najhoršie sú na tom početné animácie. Viaceré hry čerpajúce z filmovej licencie aspoň disponujú vystrihnutými scénami z filmu, ale v prípade Transformers sa tvorcovia rozhodli ísť vlastnou cestou a animácie vytvorili sami.

INTERFACE 5 / 10

Transformers trpí snáď všetkými neduhmi spojenými s narýchlo spackanou hrou. Začnime ale poporiadku. Ovládanie v koži, či teda skôr plechu robota sa delí na dve časti. Pred a po transformovaní. Hneď v úvodnej misii zistíte, že toto nebude ani zďaleka prechádzka ružovým sadom. Ovládanie je nepresné a neatraktívne, ale s tým by ste sa ešte ako tak vyrovnali. Z čoho vám budú vlasy dupkom stavať, bude až zameriavanie cieľa. Nemá zmysel ho vôbec ďalej popisovať, pretože bezpochyby ide o najnevyladenejšiu možnosť hry.

HRATEĽNOSŤ 6 / 10

Jedna z najzaujímavejších vecí, ktoré spomedzi všetkých mohli tvorcov napadnúť, je rozčlenenie kampane na dve časti. Hráč si tak môže vyskúšať stranu dobra a zároveň i odvrátenú stranu zla. V prvej z nich si zahráte za Autobotov, teda za tých lepších. Pod vašu kontrolu sa dostanú legendy série, Optimus Prime, Jazz, Bumblebee a ďalší. Spolu s nimi bude vašou úlohou nájsť AllSpark, ochrániť Sama, hlavnú postavu filmu (tá už žiaľ hrateľná nie je) a samozrejme zvyšok ľudstva. Strana zla, inak nazývaná aj Deception vás prevedie presným opakom. Zahráte si za Megatrona, Starscreama a ostatných proti Autobotom s cieľom získať AllSpark. Nech sa tento nápad zdá akokoľvek úžasný, stroskotáva na vlastnom spracovaní. Nech už budete hrať za ktorúkoľvek stranu, až na niekoľko drobných odlišností budete robiť stále to isté, pohybovať sa v tých istých lokalitách s rovnakým stereotypom.

Transformers však má svoje svetlé momenty. Spočiatku hra naberie aký-taký spád, pri ktorom sa vskutku zabavíte. Nie je to ale až taký silný zážitok, aby ste ho uprednostnili pred hrbou ostatných kvalitných hier, ktoré na PS 2 stále vychádzajú ako huby po daždi. Každého napriek všetkému baví niečo iné. Ak sa vyžívate v ničení a demolovaní prostredia v hrách, budete nadšený. Hra sa odohráva vo veľkom meste preplnenom budov. Samozrejme aj na strane Autobotov môžete všetko demolovať, ale nemá to ten správny náboj, navyše pri niektorých misiách na to ani nebudete mať dostatok času. Zato na strane nepriateľov budú niektoré pasáže doslova postavené na spôsobovaní chaosu v meste. Či už si vyberiete dobrých alebo zlých, v repertoári toho veľa nebude. Otrepané trojité kombo stláčaním jedného a toho istého tlačidla do nemoty sa časom zunuje a vy budete chcieť niečo viac. Lež čo viac hra ponúka? Transformáciu na niektorý z dopravných prostriedkov. Nuž ale čo je väčšia zábava, jazdiť s nepresným ovládaním a mizerným zameriavaním alebo ovládanie napríklad Blackout, o veľkosti malej budovy s obrovskými mečmi v ruke?

MULTIPLAYER

Multiplayer hra neobsahuje.

ZVUKY 8 / 10

Solídne pazvuky sprevádzajú celú hru, pritom stačilo tak málo, zaradiť zvuky použité vo filme, pretože nielen obrazom je atmosféra živá. Podstatné ale je, že takmer všetci herci prepožičali svoje hlasy i tejto hre. Megatrona dokonca dabuje rovnaká osoba, ktorá zaňho rozprávala aj v úplných začiatkoch série.

HUDBA 7 / 10

Soundtrack sa prekvapivo oproti zvyšku nenechal zahanbiť a aj keď si kvôli nemu nezačnete zháňať originál na zahraničných internetových stránkach, svoju úlohu splnil.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 5 / 10

Samotná hra nie je príliš náročná. Umelá inteligencia protivníkov nestojí za veľa, ale ich bránenie niekedy dokáže pekne naštvať. Eventuálne každého z nich rozdrvíte trojitým kombom, teda tým trápnym bránením iba zdržujú plynulosť misií. Prekvapivo hráčovým najväčším nepriateľom bude zasekávanie sa do prostredia, čo je skutočne na dennom poriadku a takzvané akčné zóny, v ktorých sa vami ovládaná postava musí zdržiavať. Ak tak neurobí, misia končí a celý proces sa musí opakovať.