Telefónica chce mať v roku 2010 asi 290 miliónov zákazníkov

Španielsky telekomunikačný koncern Telefónica počíta v najbližších štyroch rokoch so zdravým rastom tržieb a zisku.

11. okt 2007 o 13:58 TASR

Madrid. To by mu malo umožniť vyplácať vyššie dividendy investorom. Akcia Telefónica posilnila po predstavení plánov spoločnosti na najbližšie roky.

V prezentácii pred investormi španielsky koncern uviedol, že v období od roku 2006 do roku 2010 počíta s rastom tržieb na úrovni 5 % až 8 %. Prevádzkový zisk pred odpismi a amortizáciou (OIBDA) by sa mal zvyšovať rýchlosťou 7 % až 11 %. A rast prevádzkového zisku sa očakáva v rozmedzí 16 % až 20 %.

To by znamenalo zvýšenie zisku na akciu z 1,30 EUR, v prepočte 43,65 SKK, v roku 2006 na 2,30 EUR do roku 2010. V roku 2008 by sa toto zlepšenie malo prejaviť v dividende za rok 2008 vo výške 1 EUR na akciu. Koncern sľuboval vo svojej stratégii prezentovanej v roku 2006 dosiahnutie tejto úrovne dividendy až o rok neskôr.

Telefónica tiež uvažuje o ďalšom programe výkupu vlastných akcií. Koncern však nezverejnil ďalšie detaily. V súčasnosti ešte realizuje program naplánovaný pre obdobie 2005 až 2007, v rámci ktorého má kúpiť vlastné akcie v hodnote 6 miliárd EUR.

Akcia Telefónica dnes pred obedom posilnila o 3,6 % na 20,01 EUR.

Šéf spoločnosti Telefónica César Alierta tiež ubezpečil investorov, že koncern bude veľmi pozorný pri ďalších akvizíciách a s najväčšou pravdepodobnosťou nebude vstupovať na ďalšie trhy. "K fúziám a akvizíciám budeme pristupovať veľmi selektívne. Ich cieľom bude podpora rastu na našich súčasných trhoch."

Telefónica počíta s tým, že v roku 2010 bude mať okolo 290 miliónov zákazníkov po celom svete. Na konci 1. polroku 2007 ich počet predstavoval asi 210 miliónov. Motorom rastu by mala byť predovšetkým Latinská Amerika, kde by malo pridať až 60 miliónov mobilných užívateľov.

Informovala o tom agentúra Reuters.