Revolúcia podľa Radiohead

Prince rozdal svoj album ako prílohu novín, netradičnú formu predaja svojej novinky zvolila aj známa britská skupina Radiohead. Komu to ešte nedošlo, obchod s hudbou sa radikálne mení.

11. okt 2007 o 10:32 Oliver Rehák

Čoraz viac než na pultoch predajní nájdete hudbu inde. Najmä na internete, no novinkou je, že čoraz viac hudby sa tam umiestňuje s oficiálnym požehnaním jej autorov. A nejde len o malé začínajúce kapely, ktoré sa chcú zviditeľniť na populárnom serveri MySpace, ale už aj o veľké hviezdy.

Nečudujte sa, sťahujte

„Radiohead spravili album. Zatiaľ je dostupný iba z tejto webstránky. Môžete si ho pred­objednať v týchto formátoch: discbox alebo na stiahnutie.“ Táto krátka správa sa objavila pred niekoľkými dňami na oficiálnom webe kapely. Po kliknutí ďalej nasledovalo ďalšie prekvapenie – cena albumu je daná iba pre discbox, hodnotu desiatich empétrojok s novými pesničkami ponechali Radio­head na fanúšikov.

Je to situácia, ktorá nemá obdobu. Namiesto nadávania na pirátov otázka fanúšikom – na koľko si nás ceníte? Mohli ste zadať ľubovoľnú sumu (a samozrejme s číslom platobnej karty) a potom už len odratúvať hodiny do dňa D, ktorý kapela stanovila na 10. október.

Pozdrav zlodejom

Neobvyklý nápad má svoje logické pozadie. Predchádzajúci album Radiohead Hail to the Thief totiž pred oficiálnym vydaním unikol na internet, kde sa rýchlo rozšíril. Empétrojky zo siedmeho štúdiového albumu In Rainbows preto teraz ponúkla sama kapela v predstihu.

Hovorí sa, že najúprimnejší spôsob, ako poďakovať umelcovi, je zaplatiť mu. Kto koľko dal sa nevie, ale všetci, čo sa rozhodli dať za nový Radiohead aspoň jednu libru, dostali včera ráno v e–mai­loch kód na stiahnutie desiatich zvukových súborov. Všetky sú zbavené tradičnej digitálnej ochrany proti kopírovaniu, ktorú obvykle pridávajú veľké vydavateľstvá.

Ekonomická samovražda? Pra­v­depodobne nie. Včera bol dosť veľký problém dostať sa na stránku www.radiohead.com, čelila náporu fanúšikov. Od vydania predchádzajúceho albumu navyše up­ly­­nuli už štyri roky a empétrojky nie sú najlepší formát pre hudbu. A tých desať, ktoré dostanete od Thoma Yorka & spol. je v nižšej kvalite (pre znalcov: 160kbps), pochopiteľne bez bookletu aj textov.

Čakať sa oplatí

Druhou mo­ž­nosťou kúpy albumu je discbox. Ten obsahuje oficiálne CD, druhé CD s bonusovými pesničkami plus album na dvoch vinylových platniach a výpravnou bookletovou knihou. To všetko za štyridsať libier plus poštovné. Ale až o dva mesiace neskôr, 3. decembra.

Skvelý marketingový ťah. Každý už bude presne vedieť, čo si ide kúpiť a mnohí si radi priplatia, najmä keď vedia, že sumu odovzdávajú priamo muzikantom. Je však pravdepodobné, že album sa dostane aj do tradičného predaja. Skupina rokuje s vydavateľstvom EMI, ak sa dohodnú, CD bude v obchodoch v budúcom roku. Aj Princa nakoniec vydala veľká firma – menší biznis je stále biznisom.

A ako vlastne znie nový Radiohead? Dočítate sa už čoskoro. Zatiaľ aspoň jedna ukážka - úvodná skladba 15 step.