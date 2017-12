Notebook s podporou HD-DVD za menej ako 1000 dolárov

Na predvianočnom trhu chce Toshiba zaexcelovať notebookmi z radu Qosmio, ktoré ponúknu HD-DVD technológiu za cenu, ktorá bude o tretinu nižšia ako v súčasnosti. Kým prvé notebooky osadené HD-DVD mechanikou stáli 3000 dolárov, ku koncu roku ich cena nepres

11. okt 2007 o 9:23 (mg)

iahne hranicu 1000 USD.

Presné špecifikácie zatiaľ nie sú známe, výrobca však informoval o tom, že notebooky budú vyzbrojené všetkými technológiami, ktoré sú potrebné na prehrávanie filmových titulov. Očakávať je možné televízny výstup, procesor s dostatočným výkonom a grafický akcelerátor, ktorý nie je súčasťou čipovej sady.

HD-DVD mechaniky by sa mali stať voliteľným príslušenstvom i pre ostatné modely tohto výrobcu na trhu. Nový vysokokapacitný formát dokážu čítať, pri zápise si budú musieť používatelia vystačiť s DVD a CD médiami. S uvádzaním napaľovačiek pre HD-DVD formát to však bude pomalšie. V priaznivých cenách by sa na trhu nemali objaviť skôr ako v roku 2009 či 2010.