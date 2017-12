Zapisovateľné Blu-ray disky budú lacnejšie

Firmy Mitsubishi a Pioneer vyvinuli novú technológiu, ktorá prispeje k nižšej cene médií. Nové BR-D disky využívajú v záznamovej vrstve organické materiály, ktoré predstavujú cenovo dostupnú alternatívu k materiálom používaným v súčasnosti. Podobná techno

11. okt 2007 o 9:08 (mag)

lógia sprevádza optické médiá už od éry zapisovateľných CD diskov.

Finálne produkty by sa na trhu mali objaviť začiatkom roka 2008, výrobcovia sa zatiaľ príliš neponáhľajú. Dopyt po zapisovateľných médiách s vysokou hustotou záznamu je zatiaľ obmedzený, je preto dostatok času na to, aby technológia dozrela do svojej finálnej formy.

O tom, či budú nové médiá kompatibilné po aktualizácii firmvéru so súčasnými napaľovačkami, firmy neinformovali.