Plazmové televízory v Austrálii (vraj) skončia

Po tom, čo austrálska vláda rozhodla, že klasické žiarovky pôjdu na večný odpočinok a nahradia ich úspornejšie žiarivkové technológie, podobný osud čaká pravdepodobne i plazmové televízory. Ich spotreba je údajne ekologicky neúnosná.

11. okt 2007 o 9:00 (mg)

Ak výrobcovia plazmových televízorov neupravia energetické profily do roku 2011 tak, aby boli akceptovateľné, budú sa musieť s austrálskym trhom rozlúčiť. Informovali o tom austrálske vládne inštitúcie, ktorým robí starosti boom plochých televízorov. Nové prijímače majú podstatne vyššiu spotrebu ako tie, ktoré vládli na trhu doposiaľ. Problém sa týka okrajovo aj niektorých modelov s technológiou LCD, stredobodom pozornosti je však plazma – žiadny z televízorov na trhu využívajúci túto technológiu do vládnych limitov nespadá.

Výrobcovia tvrdia, že potrebujú čas a vyvíjajú snahy na to, aby svoju technológiu upravili tak, aby prísnejším podmienkam vyhovela. Do uvedenia nových štandardov do platnosti je však možné, že stanovené hodnoty budú ešte prísnejšie. Vláda tvrdí, že dvojročná lehota musí byť pre výrobcov dostatočná. Austrália nie je zanedbateľný trh a tak sa musia náročnejším požiadavkám firmy prispôsobiť.

I keď sa neustále diskutuje o tom, ktorá technológia je úspornejšia, merania zatiaľ udávajú výsledky v prospech LCD technológie. Tá ponúka navyše viac priestoru pre to, aby boli energetické nároky nižšie. Sľubné sú i technológie, ktoré sa na trh ešte len pomaly predierajú, z nich sa najviac diskutuje o OLED.