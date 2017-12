Týždeň VO VEDE

(4. - 10. 10. 2007)

11. okt 2007 o 0:00

Hmotný základ Zeme a života na nej vrátane ľudí pochádza z "hviezdneho prachu", materiálu vyvrhnutého pri mohutných výbuchoch dávnych hviezd ako supernov. Podľa Cisky Markwickovej-Kemperovej z Manchesterskej univerzity (Veľká Británia) s kolegami však k nemu prispeli aj kvazary, superhmotné čierne diery v jadrách galaxií alebo predgalaktických útvarov, pohlcujúce okolitú hmotu (na umeleckej vízii). Vychádza to z pozorovania kvazaru PG2112+059 v strede istej galaxie vzdialenej 8 miliárd svetelných rokov.

(Zdroj: The Astrophysical Journal Letters)

Tím Johna Spencera z Juhozápadného výskumného ústavu v Boulderi (USA) oznámil, že spracovanie pozorovaní, ktoré získala sonda NASA New Horizons cestou k Plutu pri prelete sústavou Jupitera a jeho mesiacov, ukázalo, že na mesiaci Io vtedy prebiehalo 11 sopečných erupcií, z toho aktivita troch sopiek bola zachytená vôbec prvý raz, pričom výška chocholu z erupcie sopky Tvashtar dosiahla pozoruhodných vyše 300 km, čo umožnilo podrobný výskum. Celkove sonda na Io zachytila infračervenú žiaru 36 sopiek.

(Zdroj: Science)

Kent Vliet z Floridskej univerzity v Gainesville (USA) s kolegami potvrdil reálnosť tvrdenia o "krokodílích slzách". Aspoň na príbuzných krokodílov - aligátoroch a kajmanoch. Piatim z nich pri konzumácii potravy tiekli slzy, ba im aj penili a bublali.

(Zdroj: BioScience)

Tím Thomasa Olivera z Imperiálneho kolégia v Londýne (Veľká Británia) zistil, že mravce si udržiavajú poslušnosť "chovaných" vošiek (mravce sa živia ich sladkými výlučkami) tak, že na ne pôsobia chemikáliami zo svojich nôh.

(Zdroj: Proceedings of the Royal Society B)

Yi-Yuan Tang z Dalianskej technologickej univerzity (Čína) a Michael Posner z Oregonskej univerzity (USA) (na obrázku zľava) s kolegami potvrdili na dobrovoľníkoch, že 20-minútová meditácia raz denne už po piatich dňoch výrazne znižuje úzkosť a hladinu stresového hormónu kortizolu v organizme.

(Zdroj: Proceedings of the National Academy of Sciences USA)

Zdeněk Urban

Ilustrácie - NASA/JPL - Caltech/T. Pyle;

Jim Barlow.