Homo sapiens vyhnala z Afriky najskôr klíma

Nové výskumy pri jazere

11. okt 2007 o 0:00

Malawi v Afrike ukázali, že migráciu anatomicky

moderných ľudí druhu Homo sapiens z čierneho

kontinentu zrejme podnietili obrovské suchá.

Tropická Afrika je dnes zväčša pásmom, ktoré vyniká bujnou zeleňou. V takom leží aj jazero Malawi, jedno z najhlbších na svete. Dnes je hlboké 706 metrov. Nové geologické vrty do sedimentov až do hĺbky 380 metrov pod dno však ukázali, že pred 135- tisíc až 75-tisíc rokmi sa v tejto oblasti vyskytovali bezprecedentne výrazné suchá. Hladina jazera v ich dôsledku klesla až o 600 metrov. Archeologické poznatky v tom čase v tropickej Afrike zaznamenávajú minimálnu prítomnosť ľudí. (Najstaršie fosílie Homo sapiens pochádzajú z východu tropickej Afriky a majú približne 200-tisíc rokov.)

Sucho podľa všetkého spôsobilo kolaps ľudských populácií. Ľudia sčasti vymreli, sčasti migrovali inam. Práve z obdobia zhruba pred stotisíc rokmi jestvujú prvé náznaky prítomnosti Homo sapiens mimo Afriky, na Blízkom východe. Pribúdať ich však začalo až neskôr, od obdobia pred približne 70-tisíc rokmi.

Vtedy už v Afrike suchá pominuli, začalo viac pršať a vegetácia sa spamätala. Ľudské populácie vzrástli, ale krajina ich zrejme spočiatku stále nedokázala uživiť, čo podnietilo rozsiahlejšiu migráciu do Eurázie. Výskum sedimentov z jazera Malawi tak poskytuje ekologické vysvetlenie hypotézy "von z Afriky", založenej okrem iného na analýzach DNA dnešného ľudstva. To podľa nich pochádza z Afriky, o čom svedčí napríklad fakt, že všetci ostatní obyvatelia sveta sú si geneticky podobnejší, ako jednotlivé skupiny afrických etník medzi sebou. Konkrétne sa zdá, že pôvod Neafričanov treba spájať práve s oblasťou na východe Afriky.

Vedci, ktorí vykonali vrty, konštatovali, že krajina okolo jazera Malawi je dnes husto zalesnená a má dosť zrážok, pripomína juhovýchod USA. V skúmanom období však bola krovinatá a mala minimum zrážok, pripomínala dnešný suchý juhozápad USA. Náznaky sucha priniesol aj výskum mimo Malawi - tak v sahelskej oblasti na severe, ako aj v namíbijskej púšti Kalahari na juhu sa vtedy najvyprahnutejšie oblasti šírili k rovníku.

Nové výsledky od jazera Malawi opísal v dvoch on-line článkoch v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences USA Andrew Cohen z Arizonskej univerzity v Tucsone (USA) s kolegami zo sčasti sa prekrývajúcich tímov. (urb)

Zdroje: Proceedings of the National Academy of Sciences USA Early Edition z 8. októbra 2007 - články vyjdú v printe 16. októbra 2007.