Slovenský trh s IT službami by mal v tomto roku vzrásť o vyše 10 %

Slovenský trh s IT službami sa pomaly nasycuje a spomaľuje, avšak naďalej si udrží zdravú mieru rastu. Vyplýva to z poslednej štúdie analytickej a poradenskej spoločnosti IDC, podľa ktorej by mal trh s IT službami v tomto roku vzrásť o viac než 10 %, čo j

10. okt 2007 o 19:45 SITA

BRATISLAVA 10. októbra (SITA) - o 2,5 percentuálneho bodu menej ako vlani, kedy dosiahol celkovo 358,5 mil. USD. V roku 2006 dominovali na slovenskom trhu zahraniční hráči, a to predovšetkým spoločnosti Hewlett-Packard, Siemens Business Services a Siemens Program and System Engineering. Kombinovaný podiel na trhu týchto troch najväčších účastníkov dosiahol vyše 28 %. IDC predpovedá, že trh s IT službami na Slovensku bude v priebehu najbližších päť rokov rásť v priemere viac ako 11 %. Hlavnými ťahúňmi rastu by mal byť stabilný dopyt vládneho sektora, rastúci dopyt po tzv. High End službách, prílev priamych zahraničných investícií, ako aj priamy či nepriamy vplyv členstva v Európskej únii na verejný či súkromný sektor. IDC je medzinárodná analytická a poradenská spoločnosť pôsobiaca na trhu informačných a komunikačných technológií. Analyzuje a predpovedá vývoj technologických trendov. Pôsobí v 19 krajinách strednej a východnej Európy, Blízkeho východu a Afriky a zamestnáva vyše 90 analytikov. Jej regionálne centrá majú zastúpenie v Prahe, Moskve, Dubaji a Istanbule.