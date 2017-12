Nokia 2630: tenký, ľahký a lacný telefón

Nokia 2630 je telefón so základnými funkciami, ktorého devízou je nízka cena a jeho hrúbka - len 9,9 milimetra.

11. okt 2007 o 8:15 Ivan Kahanec

Nokia 2630 je telefón so základnými funkciami určený pre začínajúcich používateľov mobilov a pre majiteľov nižších paušálov a predplatených kariet, ktorí nechcú zaplatiť za telefón viac, ako symbolickú korunu. Devízou modelu 2630 je jeho hrúbka - len 9,9 milimetra.

Dizajn a klávesnica

Nie vždy musí stáť tenký telefón veľa peňazí. Dôkazom toho je Nokia 2630 s hrúbkou len 9,9 milimetra, šírkou 45 a výškou 105 milimetrov. Hmotnosť telefónu je tiež zaujímavá, len 66 gramov. Na dizajne telefónu nás zaujal najmä kryt batérie, ktorý je z hliníka - ostatné časti telefónu sú plastové. Na prednej strane je umiestnený displej a klávesnica. Predná strana telefónu je z veľkej časti lesklá, no mastné šmuhy sú na nej len slabo viditeľné. Na pravej bočnej strane je trojica konektorov - pre nabíjačku, pre 2,5 mm jack slúchadiel a microUSB konektor. Na tejto strane je umiestnená aj spúšť fotoaparátu, čo sa nám zdá nepraktické. Je totiž umiestnené tak, akoby sa s telefónom malo fotiť na ležato. Výsledné fotografie sú potom orientované na výšku, no používatelia chcú zväčša fotiť fotky na šírku a nie na výšku. Otočiť orientáciu fotenia v mobile nie je možné. Na zadnej strane telefónu je hliníkový kryt batérie, objektív fotoaparátu so zrkadielkom a mriežka reproduktora. Na ostatných stranách telefónu nie sú žiadne tlačidlá či konektory.

video //www.sme.sk/vp/1491/

Klávesnica Nokie 2630 je veľmi dobrá. Klávesy sú dostatočne veľké, ich tuhosť a zdvih sú primerané. Našťastie už dlhšiu dobu nedávajú výrobcovia do lacných mobilných telefónov gumené klávesnice, ako to bolo v minulosti.

Displej

Z ohľadom na cenu telefónu je displej s rozlíšením 128 x 160 pixelov a so 65-tisíc farbami akceptovateľný. Celkovo sa nám zdali farby na displeji bledé.

Ovládanie

Na ovládanie telefónu slúži štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Okolo neho sú tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru a dvojica kontextových kláves. Klávesy sú spojené po dvoch, čo však neovplyvňuje ich používanie. Tlačidlo na odmietnutie hovoru slúži zároveň aj na zapnutie a vypnutie prístroja. Na pravej bočnej strane je v tomto prípade trochu nelogicky umiestnená spúšť fotoaparátu. Iné ovládacie tlačidlá na telefóne nie sú.

Menu a operačný systém telefónu

V telefóne je firmvér Series40, čiže uzatvorený. Hlavné menu telefónu tvorí matica desiatich ikon, v každom rade sú tri ikony a súčasne je viditeľných len 9 ikon. Ikony sa ani po príchode kurzora neanimujú, nezväčšujú ani nevyfarbujú. Sú však farebné aj keď nie sú aktívne. Hlavné menu môže mať aj formu zoznamu. Ďalšie submenu sú vo forme zoznamu s tým, že na začiatku každého riadku je ikona a názvy funkcií sa vypisujú aj v dvoch riadkoch. Vďaka tomu sa nemusia posúvať sprava doľava. V menu sa možno pohybovať aj pomocou číselných skratiek. Ako je to pri Nokii zvykom, klávesovú skratku treba napísať hneď po vstupe do menu.

Funkcie

Nokia 2630 má pomerne málo funkcií v porovnaní s telefónmi vyšších tried. Má kalendár, budík, zoznam úloh, poznámkový blok, kalkulačku časovač a stopky. Okrem toho má aj diktafón, ktorý však dokáže nahrávať len minútové záznamy. Ďalšie aplikácie možno pridávať vďaka podpore Javy (prostredie MIDP 2.0). V novom telefóne nájdete Manažér výdavkov a konvertor jednotiek. V telefóne je aj niekoľko hier vrátane populárneho Sudoku.

Telefónny adresár

Telefónny adresár neprichádza s ničím novým. Ponúka kapacitu pre tisícku záznamov s viacerými položkami, rýchlu voľbu, synchronizáciu kontaktov a skupiny volajúcich. Telefón dokáže pracovať so zoznamom v telefóne a na SIM karte spolu, alebo jednotlivo. Vyhľadávanie medzi kontaktmi je rovnaké, ako pri iných modeloch z Nokie. Po zadaní písmena sa kurzor presunie na zodpovedajúci kontakt, pričom sa zobrazujú už len vyhovujúce kontakty. Ak zadá používateľ reťazec písmen, ktorému nevyhovuje žiaden záznam, nezobrazí sa žiaden - ani čiastočne vyhovujúci.

Správy

Na naše milé prekvapenie možno z Nokie 2630 posielať aj e-maily. Samozrejmosťou sú SMS a MMS správy. Podobne ako je to už pravidlom pri Samsungoch, aj Nokia 2630 má pre SMS a MMS správy spoločný editor. Typ správy sa zmení po pridaní fotografie či videa. Pri písaní sa odpočítava počet znakov z celkového počtu 1000 a zároveň sa zobrazuje počet správ, do ktorých bude text rozdelený.

V telefóne je k dispozícii slovník prediktívneho písania T9.

Multimédia

Hoci telefón dokáže prehrávať MP3 skladby, nie je použiteľný ako hudobný prehrávač. Je to preto, lebo nemá dostatočne veľkú pamäť. Kto si však chce vypočuť hudbu, môže si naladiť rádio vďaka vstavanému FM tuneru.

Dáta

S Nokiou 6230 sa možno pripojiť aj k internetu vďaka GPRS triedy 10 a EDGE triedy 6. V praxi to znamená maximálnu rýchlosť pripojenia 177 kilobitov za sekundu. Na pripojenie k počítaču a iným zariadeniam slúži USB kábel a bluetooth verzie 2.0.

Pamäť

V telefóne je vstavaná pamäť 11 megabajtov a nie je možné ju rozšíriť. Aj preto telefón nemožno využiť napríklad ako hudobný prehrávač.

Fotoaparát

Nokia 2630 ponúka len základný fotoaparát s maximálnym rozlíšením 640 x 480 pixelov (VGA). Fotoaparát ponúka ešte nočný režim, zoom a má aj samospúšť. Okrem toho dokáže nahrávať video v rozlíšení len 128 x 96 pixelov.

Výsledné fotografie svojou kvalitou neoslňujú a len zodpovedajú parametrom fotoaparátu. Ich využitie teda nie je veľmi široké.

Batéria

Hrúbka telefónu za odrazila aj na menšej kapacite batérie. Tá je typu Li-Ion a má kapacitu 700 mAh, čo je na súčasné pomery podpriemer. Keďže však telefón nemá mnoho multimediálnych funkcií, vydrží v priemere 3 až 4 dni bez vypínania na noc. S telefónom sme však počas testovania len telefonovali a poslali pár SMS správ.

Celkové hodnotenie

Nokia 2630 patrí do základnej triedy telefónov a ponúka len základné funkcie. Predáva sa však za nízku cenu, v akcii by to mohla byť jedna koruna aj pre nižšie paušály. A v akciovej ponuke operátorov sa zvyčajne nájdu aj omnoho lepšie telefóny za korunu. Tento telefón by tak mohol byť zaujímavý skôr pre majiteľov nižších paušálov a predplatených kariet.