Nové obrázky: Soldier of Fortune: Pay Back, Dead Space a Space Siege

10. okt 2007 o 14:42 Ján Kordoš

Akčných RPG z vesmírneho prostredia mnoho nemáme, ale to sa rozhodlo zmeniť uznávané a úspešné vývojárske štúdio Gas Powered Games so svojim projektom Space Siege. Viac o futuristickom nástupcov Dungeon Siege sme už písali, tak nahliadnite do obnovenej galérie.

Postupne odhaľovaný projekt Electronic Arts sa nám konečne predvádza aj na oficiálnych obrázkoch. Hororový triler Dead Space odohrávajúci sa v budúcnosti má niečo do seba, prvé obrázky zle nevyzerajú a ak si ich spojíme s doposiaľ publikovanými informáciami, môžeme sa začať pomaličky tešiť.

Zdroj: Firingsquad