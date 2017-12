Onedlho sa s GSM mobilom dovoláte aj z najvyššej hory sveta

Haló, haló, hlásim sa z Mount Everestu, telefonuje domov horolezec Fero. Odkiaľ? pýta sa Jožo. No z najvyššej hory sveta, zopakuje Fero.

10. okt 2007 o 11:25 Ivan Kahanec

Nemožné? Zatiaľ áno, no už o pár mesiacov by to mohlo byť reálne. Spoločnosť Huawei (áno, dodávateľ dátových zariadení aj na náš trh) totiž získala od čínskeho mobilného operátora China Mobile zákazku na výstavbu GSM vysielača (BTS) na úbočí Mount Everestu.

Cieľom China Mobile je, aby sa z Mount Everestu dokázali dovolať členovia olympijského tímu s názvom Beijing 2008 Olympic Torch Relay Team. Ten má totiž dosiahnuť vrchol strechy sveta práve počas konania olympijských hier.

Vysielač bude stáť v nadmorskej výške 6500 metrov a pokryje základný tábor na Mount Evereste a hlavnú výstupovú trasu na vrchol.

Samozrejme, vysielač budú môcť používať aj iní používatelia, ktorí pôjdu na Mount Everest.

Mobilný operátor China Mobile si vybral spoločnosť Huawei pretože dokáže postaviť základňovú stanicu s podporou technológie 3G a IP. Táto základňová stanica je navyše vybavená solárnymi článkami a dokáže komunikovať cez satelit. Okrem toho táto základňová stanica dokáže odolať nepriaznivým podmienkam na Mount Evereste.

