PS Network - Aqua Vita, Trials of Topoq, Operation Creature Freature, Eye Toy: Create

10. okt 2007 o 11:14 Ján Kordoš

Pred peknými pár rokmi boli hráči považovaní za podivné indivíduá s vyblednutou pleťou, bez záujmu o akúkoľvek spoločnosť živých ľudí a s kruhmi pod očami patrili medzi nebezpečné osoby. Svet sa postupne mení, čo je v prípade hier pre nás pomerne príjemné zistenie. Doby „pařanov“ sú už ta-tam a do herného kolotoča sa zapája už takmer každý, hoci o tom nemusí ani vedieť. Hry sa totiž prepchali už takmer všade, sú pravidelnou súčasťou mobilných telefónov a verte, že hry pre mobily sú veľmi dobrý biznis. Casual herné projekty sú samé o sebe jednoduché, no o to zábavnejšie. Systém sadni a hraj proste prilákal úplne každého, hoci nejde o kosenie pekelných potvoriek či prechádzanie dungeonov alebo dobytie sveta. Ide len a len o hrateľnosť, o zábavu.

Projekt spojenia kamery a jednoduchých hier priniesla spoločnosť Sony už pred pár rokmi na PS2 a systém PlayStation Eye sa postupne dostáva do podvedomia majiteľov PS3. Rozhodli sme sa zhrnúť štyri ponúkané „hry“ do jedného článku, pretože ide o skrz-naskrz jednoduché veci, navyše za hry môžeme považovať len dvojicu titulov, ostatné slúžia skôr na iné využitie spojenia kamery a Playstationu 3.

Aqua Vita

(dátum vydania: 24.október)

Mali ste kedysi dávno akvárium? Fascinovalo vás sledovanie rybičiek, ale pre nedostatok času či príliš vysokú finančnú náročnosť ste sa museli veľkej sklenenej nádoby zbaviť? Ak vám nebude vadiť, že vaše rybičky budú interaktívne a plávajú vo vašej obrazovke, môžete si užiť virtuálne akvárium. Nie, Aqua Vita skutočne nie je plnohodnotná hra, je to jednoducho len zábavka, ktorá veľmi dobre vyzerá a má skôr relaxačný charakter. Po pripojení kamery uvidíte na svojej obrazovke skutočne nádherné akvárium so všetkým, čo k tomu patrí. Vytvorenie podobného projektu by vám v skutočnosti trvalo pomerne dlho, avšak pocit z dobre odvedenej práce by bol lepší. Trochu zamrzí absencia možnosti vymodelovania si vlastného sveta, čo by rozšírilo záber hry.

Rybičky riadené umelou inteligenciou reagujú na podnety od okolia vďaka kamere, takže ak sa príliš prudko priblížite k obrazovke (my sme mali kameru umiestnenú na nej), rybičky sa zľaknú a rýchlo odplávajú. Inak ich môžete sledovať, kŕmiť ich, či jednoducho rozčeriť hladinu. Ako šetrič obrazovky je to skutočne príjemné spestrenie, ktoré ocenia zrejme hlavne nehráči s nedostatkom priestoru. Možno vám to príde ako mierne úchylné, avšak keď už existujú priesvitné umývadlá, v ktorých máte živé rybičky, nepríde nám projekt virtuálneho akvária úplne zbytočný. Navyše vyzerá skutočne nádherne.

Hodnotenie: Hodnotiť virtuálne akvárium je mierne problematické, preto to necháme len a len na vás, či ste ochotní obetovať pomerne malú sumu za tento dynamický screensaver.

Trials of Topoq

(dátum vydania: 25.október)

Doby infantilných hier typu riadenie orchestra či šialené športovanie sú už mierne za nami, nastupujú vážnejšie projekty. Trials of Topoq je síce založený na podobnom princípe a aj keď len mávate rukami, hýbete sa celým telom, zároveň však nemáte konečne pocit, že ide o zábavu pre nenáročné (rozumej detské) publikum. Dirigovať orchester je fajn, ale po chvíli zistíte, že je to vlastne dostatočne infantilné, aby ošiaľ opadol. Práve v tom ponúka a zároveň spája Trials of Topoq zaujímavé elementy. Kamera sníma váš obraz na špeciálne plochy rôznych zámkov ako podlahu a vašim pohybom robíte akoby vlny, vrásnením povrchu ovplyvňujete pohyb lopty, ktorú musíte dostať do cieľového miesta.

Znie to primitívne, prvé úrovne vám i primitívne pripadať budú, no to je len začiatok. Celkovo nájdete v hre 5 miest po 6 zámkoch a po úvodnej vzdelávacej kampani začnete prenikať do hrania hlbšie a zistíte, že to nie je len o zbesilom mávaní rukou, ale o načasovaní a presnom pohybe, pričom nie je problémom loptičku doslova pinkať prstami či dávať futbalové hlavičky. Chce to však cvik a skúsenosti nadobudnuté po jednej hodine hrania začnete okamžite zúročovať a časy prejdenia jednotlivých úrovní sa začnú diametrálne odlišovať od prvých pokusov. Zábavnosť začne taktiež strmo stúpať, pričom stačí málo (najlepšie nejaký živý súper) a vzájomné prekonávanie sa naberá neskutočné grády. Po jednom nepodarenom pohybe totiž musíte zostať úplne v pohode, žiadna zbytočná gestikulácia nepripadá do úvahy, pretože do.... pokazíte ešte viac.

Princíp plošiniek (na ich podlahe je práve váš obraz), z ktorých loptička padá z vyššých na nižšie umiestnené, je jednoduchý a aby bola hra zaujímavá, obsahuje rôzne úlohy so stále náročnejším obsahom. Spočiatku musíte len pozbierať určitý počet špeciálnych predmetov, nemáte žiadne časové obmedzenie, ale rýchlejší dostane lepší bonus. A samozrejme ten, kto pozbiera viac predmetov taktiež. Lenže pes je zakopaný v tom, že k niektorým predmetom vedie náročnejšia cesta: napríklad plošiny nemajú bariéry, takže môžete spadnúť dole, prípadne vám cesta zaberie omnoho viac času či musíte balansovať na úzkej kladine. Ďalej sú tu úrovne čisto na čas, kedy musíte dopraviť loptičku čo najrýchlejšie do cieľa. Adrenalín je dvíhaný každou sekundou, to sa nedá opísať, ale takýto jednoduchý koncept zaujme možno ešte viac, než graficky vyblýskané tituly. Ďalšie úrovne zas obsahujú prekážky vo forme podivných vtákov, ktorým sa musíte vyhýbať. Niektoré vtáky len postávajú, iné lietajú po vypočítaných dráhach.

Hodnotenie: Vyzerá to na jednoduchú zábavu, ale práve konceptom vytvárania vĺn (alebo ak chcete kopcov, ktoré sa však po čase dostanú na pôvodnú výšku) je elementom zábavy, ktorá pritiahne i ľudí, ktorí poznajú maximálne tak Hada z mobilu. Využitie kamery v tomto prípade padlo skutočne na úrodnú pôdu.

Operation Creature Freature

(dátum vydania: 25.október)

Princíp tejto hry je takmer na vlas podobný z predošlým titulom, avšak základ by sme mohli skôr prirovnať k spojeniu známej logickej hry Lemmings a ovládaniu pohybom ruky. Cieľ je prostý: zachrániť čo najviac podivných stvorení Blurbs prechodom cez 22 úrovní. Na začiatku úrovne povypadávajú z obrovskej škatule a musíte ich dostať do domčeku na opačnej strane obrazovky. V ceste vám bude stáť niekoľko prekážok, ktorých zdolanie síce nie je príliš obtiažne, avšak záchrana všetkých potvoriek zaberie čas, pretože sú neposedné a bez vašej pomoci sa nepohnú.

Dalo by sa použiť známe prirovnanie psa bežiaceho za kosťou, ktorú držalo nejaké zvieratko na udici uvelebené na chrbte osudom ťažko skúšaného psa. Blurbsovia totiž reagujú na vašu božskú ruku. Tá pre nich predstavuje akési svetlo nádeje, za ktorým sa vydajú a týmto spôsobom ich akoby ručne prenášate cez prekážky. Princíp je jasný, spracovanie pomerne detinské, ale žvatlajúce potvorky rôznych farieb a tvarov si zamilujete rovnako ako pred niekoľkými rokmi Nema. Problémom sa však môže stať príliš veľká jednoduchosť počiatočných úrovní, takže prvou desiatkou nie je veľký problém prejsť a ďalší obsah už nie je natoľko objemný, aby dokázal zabaviť na dlhšie než 2-3 hodinky.

Stále je tu síce možnosť skúšať prekonať svoje predošlé výkony, ale čoskoro zistíte, že ani prekážky vlastne nie sú až tak náročné, ako sa na prvý pohľad zdali. Orientácia na mladšie publikum, ktoré môže rukami ovládať podivné stvorenia a vyslobodiť ich tak (áno, tento projekt má dokonca aj príbeh!), je zrejmá z pastelových farieb hlavných hrdinov. Mladší hráči zažijú občas ťažšie chvíle pri prechode rôznymi mechanizmami, ktoré môžu dokonca Blurbsov rozpučiť, ale vždy má tento spôsob hrania klad. Presná koordinácia pohybov je na nezaplatenie. Zdá sa to ako jednoduchá záležitosť, no prvé pokusy vás presvedčia o tom, že to nie je len o mávaní rukou. Ak však prídete veci na koreň, stane sa Operation Creature Freature pomerne jednoduchou a krátkou zábavou.

Hodnotenie: Je to roztomilé, je to zábavné a je to trochu kratšie, ako by sme chceli. Nič to však nemení na tom, že je ovládanie „božskej ruky“ príjemným oddychom, ktoré neodradí dokonca ani tým, že sa tentoraz brnklo na infantilnejšiu strunu.

Eye Toy: Create

(dátum vydania: 26.októbra)

Tento projekt nie je hrou, skôr virtuálnym systémom, ktorý vám umožní robiť fotografie alebo videá pomocou kamery. Základná myšlienka vytvorenia akéhosi jednoduchého fotoaparátu, ktorý vám umožní meniť rôznymi filtrami celkový výzor snímku je celkom praktická, avšak kto z nás ju bude aj prakticky využívať? Ide skôr o akýsi bonus, ktorého praktické využitie je len a len na vás. Niekto sa natáča na kameru, niekto to môže robiť nenápadnejšie cez Playstation Eye. Teda my vás nenavádzame, ani neinšpirujeme, ale praktickosť tohto produktu je striktne vymedzená tým, či máte záujem o fotenie a snímanie cez kameru pripojenú k PS3.