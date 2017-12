Zdravotné karty na web?

10. okt 2007 o 0:01 (reuters)

Microsoft spustil stránku, na ktorej môžu návštevníci ukladať medicínske informácie online. Nová služba pod názvom HealthVault poskytuje návštevníkom zo Spojených štátov prístup do šifrovanej databázy, kde si môžu zhromažďovať medicínske informácie.

Zadávateľ má pritom podrobný prehľad, kto a kedy si jeho dáta prezeral. Stránka tiež poskytuje špeciálny medicínsky vyhľadávač, ktorý umožňuje získať informácie o zdraví.

Technologické a zdravotnícke spoločnosti roky sľubovali zmeniť odvetvie na lepšie tým, že bezpečne prepoja poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, poisťovne a pacientov. Ale bez spoločných štandardov ostáva väčšina ordinácií stále plná dokumentov a permanentne frustrovaných pacientov.

Microsoft prezradil svoj záujem o túto oblasť, keď minulý rok kúpil službu Azyxxi. Tento softvér umožňuje v nemocniciach zber a zobrazenie dát o pacientovi v reálnom čase z rôznych zdrojov.

Líder medzi vyhľadávačmi, spoločnosť Google, tiež naznačil ambíciu pustiť sa do medicínskych informačných systémov, konkrétne produkty však zatiaľ neponúkol a ani neinformoval, ako by mohli vyzerať. Analytici uvažujú o rôznych možnostiach, od špeciálneho vyhľadávača Google pre informácie o zdraví až po variant, keď by Google ponúkol surfistom možnosť založiť si vlastné zdravotné karty.

Microsoft teraz bude presviedčať lekárov, nemocnice a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby vytvárali webové aplikácie, ktoré budú s jeho službou HealthVault spolupracovať.