E–mailový bankrot?

Podľa spoločnosti IDC tento rok internetom každý deň prejde 97 miliárd e-mailových správ - 40 miliárd si pošlú ľudia medzi sebou, 17 miliárd sa vygeneruje automaticky a viac ako 40 miliárd tvorí spam. Ľudia pracujúci s počítačom dostanú denne aj 140 správ

10. okt 2007 o 0:01 (čtk)

. Ako sa vyrovnať s takouto záplavou? Riešením je vraj e-mailový bankrot.

Programátor webových stránok Edward O'Connor zo San Diega za posledné tri roky pre zaneprázdnenosť nestihol odpovedať na 750 dôležitých e-mailov. Zo záplavy e-mailov v schránke bol ochromený, nestíhal už pracovať na ničom inom. „Nemal som čas ani na to, aby som si povedal, kde začať,“ povedal pre denník USA Today. Nedávno preto verejne vyhlásil, že na nevybavené listy už nebude odpovedať a začína odznova s prázdnou schránkou.

K podobnej taktike, nazývanej tiež „emailový bankrot“, sa uchýlili aj uznávaní blogeri Jeff Nolan, Michael Arrington a Vanessa Foxová. Je to podľa nich jediné riešenie, ako sa dostať z krízy, ktorú spôsobuje zahltenie e-mailovou komunikáciou. Viaceré americké spoločnosti, napríklad výrobca procesorov Intel, mobilný operátor U.S. Cellular, alebo distribučná spoločnosť PBD Worlwide Fulfillment Services teraz začali vo svojich firmách zavádzať takzvané piatky bez e-mailov. Znamená to, že v tento deň nevybavujú žiadne e-maily a komunikujú len osobne a telefonicky. „Cieľom je priamejšia a bezprostrednejšia komunikácia a lepšia výmena názorov a nápadov,“ napísal vo firemnom blogu Nathan Zeldes, manažér z firmy Intel.

„Nemohol som uveriť, že ľudia, ktorí sedia v jednej kancelárii, spolu nikdy nehovorili,“ povedal riaditeľ spoločnosti PBD Scott Dockter. Po zavedení piatkov bez e-mailov vraj počet odoslaných listov klesol o 75 percent.

„Elektronická pošta môže byť užitočný nástroj,“ priznáva analytik IDC Mark Levitt. „Kto však veľa e-mailov píše, ten ich spravidla aj veľa dostáva. To môže niekedy prerásť cez hlavu.“

Odborníčka na komunikáciu Marsha Eganová tvrdí, že aj ľudia, ktorí dostávajú veľké množstvo e-mailov, môžu udržať kontrolu nad svojimi schránkami. Radí napríklad nepoužívať e-mail na vyhýbanie sa nepríjemným povinnostiam, nekontrolovať sústavne e-mailovú schránku a na dôležité listy odpovedať ihneď, ostatné nechať čakať.