Google je najlepší, lebo je Google

Ktorý internetový vyhľadávač je podľa vás najlepší? Väčšina ľudí na svete bez váhania odpovie: Google. Už to však nemusí byť pravda – Google dominuje z veľkej časti vďaka značke.

10. okt 2007 o 0:00 Tomáš Ulej

Časy, keď Google bol jediným kvalitným vyhľadávačom, sú preč. Všetky veľké vyhľadávače dnes ponúkajú obdobné služby: vyhľadávanie v obrázkoch, videách, rôzne pridané funkcie ako vyhľadávanie kurzov meny, opravy preklepov, či skloňovanie.

Podľa Nate Elliota zo spoločnosti Jupiter už neexistuje veľký rozdiel v kvalite jednotlivých vyhľadávačov na internete. „Neexistuje žiadna relevantná štúdia, ktorá by hovorila, že Google ponúka oveľa lepšie vyhľadávanie ako konkurencia,“ konštatuje Elliot. „Jediné, čo dnešné veľké vyhľadávače ako Yahoo, Live Search či Google od seba rozlišuje, je často logo v hornej časti stránky. Vyzlečte ich z dizajnu, nechajte si zobraziť iba výsledky a zistíte, že medzi nimi nie je skoro žiaden rozdiel,“ tvrdí.

Napriek tomu Google jasne dominuje. Podľa prieskumu spoločnosti Nielsen jeho stránku v auguste využívalo 54 percent používateľov internetu, kým jeho najväčšieho rivala, vyhľadávač Yahoo „len“ dvadsať percent a Live Search spoločnosti Microsoft 13 percent používateľov.

Google ako značka

Prečo je to tak? Výskumníci z PennState College of Informa­tion Sciences and Technology zistili, že odpoveďou je značka Google.

Vedci výsledky vyhľadávania niektorých kľúčových slov z Google.com stavili do dizajnu ďalších troch vyhľadávačov – Yahoo, Live search a jedného, ktorý vytvorili len na ten účel. Tridsiatim dvom dobrovoľníkom potom povedali, aby ohodnotili svoju spokojnosť s výsledkami. Aj keď boli výsledky na jednotlivé kľúčové slová identické, väčšina dobrovoľníkov ohodnotila ako „výborné“ len výsledky z Google a Yahoo, neznámy vyhľadávač vytvorený len na potreby výskumu skončil posledný.

„Ak nebol žiaden rozdiel vo výsledkoch, všetky vyhľadávače mali mať logicky rovnaké skóre. Jediným možným dôvodom je, že naše rozhodnutia ovplyvňujú naše sympatie k jednotlivým vyhľadávačom,“ povedal pre PennState Live vedúci výskumu Jim Jansen.

Nová forma výsledkov?

„Spoločnosť Google ľudia vidia ako spoločnosť inovátorov a robí všetko preto, aby ju tak videli naďalej. Je to veľká výhoda – je to overená značka v hlavách surfistov a je ťažké nájsť spôsob, ako to zmeniť,“ konštatuje Nate Elliot z Jupiteru.

Podľa neho by sa vyhľadávače mali viac ako kvalitnému zatriedeniu odkazov na stránky venovať vylepšeniam, ktoré budú viac efektné a nebudú sa podobať na to, čo robí Google. „Treba používateľom ponúknuť celkom iný zážitok pomocou nástrojov, ktoré to dokážu zabezpečiť,“ myslí si.

Yahoo integruje služby

Obaja z najväčších konkurentov Google tento mesiac predstavili svoje vynovené stránky, ktoré im majú pomôcť priblížiť sa lídrovi.

Yahoo integroval do svojho vyhľadávania funkciu „Search Assist“, ktorá má počas vyhľadávania pomôcť užívateľom nájsť správne kľúčové slová pre to, čo naozaj hľadajú. Ak napríklad do vyhľadávača napíšete kľúčové slová „Harry Potter“, Yahoo vám ponúkne meno autorky knihy, názvy jednotli­vých dielov knihy, či mená hercov, ktorí hrali vo filmovej verzii. Vyhľadávač sa po novom tiež snaží doplniť celý text vyhľadávania už po zadaní niekoľkých písmen.

Yahoo začlenil do vyhľadávania svoje významné služby, ktoré doteraz vystupovali samostatne – pri vyhľadávaní udalostí napríklad dopĺňa údaje zo servera Upcoming.org, databázu obrázkov doplnili o tie, ktoré používatelia vkladajú na server Flickr.com.

„Naším cieľom je byť najužitočnejším vyhľadávačom v konkrétnych oblastiach,“ povedal pre agentúru AP Vish Makhijani, viceprezident spoločnosti pre vyhľadávanie. „Prepojenie vyhľadávača so službou Flickr urobilo z Yahoo napríklad najrobustnejší vyhľadávač obrázkov na internete,“ tvrdí.

Microsoft zväčšil index

Microsoft minulý týždeň oznámil, že vyhľadávač Live search odteraz obsahuje informácie o štyrikrát väčšom počte stránok. Zlepšili sa vraj aj algoritmy, ktoré vyhodnocujú relevanciu zobrazených stránok. „Je to najväčšie zlepšenie našej služby od nášho vzniku v januári 2005,“ napísala spoločnosť na svojom blogu. „Je čas, aby sme mohli povedať – sme minimálne rovnako dobrí ako Google,“ povedal pre agentúru AFP Satya Nadella viceprezident spoločnosti na vyhľadávanie a reklamu.

Do vyhľadávania spoločnosť začlenila aj svoj server Answers.com, ktorý zhromažďuje riešenia rôznych problémov od dobrovoľníkov, a pokračovať chce mixovaním obsahu z rôznych ďalších stránok, ktoré prevádzkuje. Dôvodom je vraj fakt, že až štyridsať percent vyhľadávaní v Live search nakoniec smeruje k tomu, že používateľ klikne na niektorú zo služieb Microsoftu.