Informácie o projekte slovenského Cauldronu - Soldier of Fortune: Pay Back

9. okt 2007 o 16:09 Ján Kordoš

Grafické spracovanie by malo ísť s dobou, takže sa môžeme tešiť na detailný a realistický systém poškodenia, modelovania máp a precízny zásahový systém. Ako virtuálni vojaci všetci vyfasujeme niečo cez 30 zbraní, pričom ide o arzenál takmer vo všetkom tradičný, no nejaké miesto na futuristickú zbraň sa nájde vždy. Ako Thomas Mason sa bude musieť hráč dostať na horúce miesta a nielen prežiť, ale napríklad i zachrániť diplomata, infiltrovať sa do teroristickej organizácie, nájsť špeciálne zariadenia a následne ich zničiť. Tradičná výbava akčných strieľačiek z vlastného pohľadu pozostáva i z multiplayeru. Ani ten nechýba, hoci len v známych módoch ako deathmatch, team deathmatch, elimination, team elimination, capture the flag alebo demolition. Cauldron tak po dlhšom čase dostal do rúk pomerne známe meno a hoci to podľa predbežných informácií nevyzerá na horúci hit, pri správnej atmosfére a hrateľnosti by sme si mohli napísať ďalšiu čiarku za kvalitnú slovenskú hru.

Zdroj: PR